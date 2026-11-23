Tối 21.11 (giờ địa phương), V-Beyond Concert diễn ra tại Honda Center, thành phố Anaheim, bang California (Mỹ), với sự tham gia của gần 30 nghệ sĩ Việt. Chương trình gồm 32 tiết mục, kết hợp các ca khúc nhạc trẻ, những màn phối hợp giữa nghệ sĩ thuộc hai chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió cùng các tiết mục khai thác chất liệu âm nhạc truyền thống.

Các nghệ sĩ Việt cùng hội tụ trên sân khấu V-Beyond Concert Ảnh: YEAH1

Thu Phương xúc động sau 40 năm ca hát

Trong đêm diễn, ca sĩ Thu Phương và Minh Tuyết có những chia sẻ xúc động trước khán giả. Sau khoảng 40 năm hoạt động nghệ thuật, Thu Phương bày tỏ: "Suốt hành trình 40 năm ca hát của mình, tôi có một ngày mơ cũng không nghĩ được mình đứng ở đây với tất cả quý vị ngày hôm nay".

Cùng góp mặt trong chương trình, Minh Tuyết cũng dành thời gian nói về hành trình hơn 30 năm đứng trên sân khấu. "Đã hơn 30 năm rồi tôi đứng trên sân khấu hát và trình diễn cho tất cả mọi người xem. Có rất nhiều kỷ niệm đẹp, và sự may mắn lớn nhất của tôi là được tất cả quý vị yêu mến cho tới ngày hôm nay. Vẫn còn đứng được ở đây, vẫn được yêu thương như thế này và nhất là ngày hôm nay được hát cho tất cả quý vị tại Mỹ để được yêu thương thêm một lần nữa - đó là điều tôi cảm thấy mình thật may mắn", cô chia sẻ.

Đêm nhạc cũng là dịp Trịnh Thăng Bình kết hợp cùng Bằng Kiều và Hà An Huy trong ca khúc Người ấy. "Tôi rất hạnh phúc vì được đứng trên một sân khấu lớn như thế này ở nước Mỹ. Niềm hạnh phúc thứ hai là mình được hát cùng thần tượng từ thuở bé là anh Bằng Kiều và 'con trai' Hà An Huy", Trịnh Thăng Bình chia sẻ.

Dàn 'anh tài', 'chị đẹp' kết hợp trên sân khấu Mỹ

Đêm diễn mở màn bằng Cầu vồng lấp lánh, với sự góp mặt của 8 "chị đẹp" gồm Thu Phương, Minh Tuyết, Minh Hằng, Bùi Lan Hương, Ái Phương, Tuimi (tên thật Phạm Thùy My), Ngọc Thanh Tâm và Xuân Nghi. Tiếp đó, Bằng Kiều, Jun Phạm, Bùi Công Nam và Thanh Duy kết hợp trong mashup Đường xa ướt mưa x Đừng qua lối đó. Nhóm UPRIZE trình diễn Temple và Không cần nói nhiều.

Đại nhạc hội có sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu truyền thống Việt Nam Ảnh: YEAH1

Không khí sân khấu được đẩy lên với 60 năm cuộc đời, quy tụ các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ. Ở phần cuối, chương trình chuyển sang những tiết mục mang âm hưởng dân gian, với Lý ngựa ô Huế, Tình anh bán chiếu, Gương vỡ làm lành và Tích tịch tình tang.

Một số tiết mục cũng được thay đổi đội hình biểu diễn. Trong Mộng hóa, It's Charles. (tên thật Huỳnh Phương Duy) kết hợp cùng Minh Tuyết, Minh Hằng, Ái Phương, Xuân Nghi và Tuimi. Will biểu diễn Đợi bàn cùng Xuân Nghi và Ngọc Thanh Tâm. Rapper Thái VG cùng Bùi Công Nam, Bùi Lan Hương, Minh Hằng, Xuân Nghi và Ngọc Thanh Tâm góp mặt trong hoạt cảnh Tết gòy cưới luông, tái hiện không khí đám cưới miền quê Việt Nam.

Bên cạnh dàn nghệ sĩ nhiều năm hoạt động, UPRIZE là nhóm nhạc trẻ góp mặt tại chương trình với các tiết mục riêng. Nhóm cũng kết hợp cùng Bằng Kiều, Cheng (tên thật Nguyễn Quang Anh) và It's Charles. trong mashup Bao tiền một mớ bình yên x First dance (Mải mê). Đến với Bass âm, nhóm khai thác hình ảnh đời sống đô thị Việt Nam qua những chi tiết như cột đèn, dây điện, xích lô và âm thanh đường phố, đưa các chất liệu quen thuộc vào phần trình diễn mang màu sắc hiện đại.

V-Beyond Concert do YeaH1 phối hợp với iMe Entertainment Group và AlphaZ thực hiện. Chương trình nằm trong kế hoạch đưa nghệ sĩ Việt biểu diễn tại Bắc Mỹ, hướng đến cả cộng đồng người Việt và khán giả sở tại. Với các nghệ sĩ, đêm diễn là dịp gặp gỡ khán giả Việt ở nước ngoài, đồng thời đưa những ca khúc quen thuộc đến một không gian biểu diễn mới.