Miss Heritage Global lần đầu đến châu Á, quy tụ hơn 50 quốc gia, vùng lãnh thổ

Theo BTC, năm 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi VN trở thành quốc gia đầu tiên tại châu Á đăng cai Miss Heritage Global (lần thứ 7). Cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 2 - 8.10 tại TP.Huế và TP.Đà Nẵng, quy tụ hơn 50 đại diện quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia chuỗi hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch, thể thao và cộng đồng trước đêm chung kết vào ngày 7.10 tại TP.Đà Nẵng.

Hoa hậu Di sản VN 2026 Trần Thị Thu Huyền sẽ đại diện cho đơn vị chủ nhà tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế ẢNH: HOÀNG SƠN

Miss Heritage Global là cuộc thi sắc đẹp quốc tế hướng đến tôn vinh vẻ đẹp gắn với tri thức, trách nhiệm cộng đồng và ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa, di sản của mỗi quốc gia. Theo BTC, cuộc thi không chỉ là sân chơi sắc đẹp mà còn là nền tảng giao lưu quốc tế, nơi các đại diện chia sẻ câu chuyện về di sản, văn hóa, bản sắc dân tộc, qua đó lan tỏa thông điệp bảo tồn di sản và quảng bá hình ảnh đất nước.

Bộ 5 vương miện Aurora World Crown được chế tác tại VN ẢNH: HOÀNG SƠN

Phát biểu tại sự kiện, ông Võ An Nguyên, CEO Future Star World, Trưởng ban tổ chức Miss Heritage Global 2026 tại VN, cho biết việc VN được lựa chọn đăng cai không chỉ là niềm tự hào của đơn vị tổ chức mà còn là cơ hội để giới thiệu với bạn bè quốc tế về một VN giàu bản sắc, năng động, thân thiện và ngày càng khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế quy mô lớn. Với chủ đề The World's Heritage - Our Beauty (Di sản của thế giới - Sắc đẹp của các bạn), cuộc thi sẽ đưa các thí sinh tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm di sản, giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch, hoạt động cộng đồng tại TP.Huế và TP.Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ sự kiện, BTC cũng chính thức công bố bộ vương miện Miss Heritage Global 2026 - biểu tượng sẽ đồng hành cùng tân hoa hậu và các á hậu trong hành trình lan tỏa giá trị văn hóa, di sản và tinh thần kết nối toàn cầu. Đồng thời, chương trình giới thiệu Hoa hậu Di sản VN 2026 Trần Thị Thu Huyền cùng những thiết kế sẽ đồng hành với đại diện VN tại đấu trường quốc tế; kết nối trực tuyến với Ban lãnh đạo Miss Heritage Global và các giám đốc quốc gia; công bố chuỗi hoạt động của cuộc thi tại Huế và Đà Nẵng…