Mister Grand International 2023 sẽ có 5 giải chính, 13 giải phụ

Mister Grand International đã chọn Việt Nam là nước chủ nhà của mùa giải năm 2023. Mister Grand International là cuộc thi sắc đẹp dành cho nam giới, nhằm tôn vinh những phẩm chất tích cực của nam giới: sự nam tính, tinh thần thể thao và sức ảnh hưởng xã hội.

Tại sự kiện, nhà thiết kế, đạo diễn Lê Trần Đắc Ngọc, một trong 4 chủ sở hữu của Mister Grand International và cũng là Trưởng ban tổ chức Mister Grand International 2023, cho biết Mister Grand International 2023 sẽ lập kỷ lục về giải thưởng cả về chất lượng lẫn số lượng. Cụ thể, có 5 giải thưởng chính: Nam vương Hòa bình quốc tế 2023 (Mister Grand International 2023), Á vương 1 (1st Runner - Up), Á vương 2 (2nd Runner - Up), Á vương 3 (3rd Runner - Up) và Á vương 4 (4th Runner - Up).

Các giải thưởng phụ bao gồm: Quý ông thân thiện (Mister Grand Congeniality), Quý ông ăn ảnh nhất (Nam Mister Grand Photogenic), Đại sứ thể thao (Mister Grand Sports Ambassador), Quý ông nhân ái (Mister Grand Charity), Quý ông được yêu thích nhất (Mister Grand Popularity), Quý ông lịch lãm (Mister Personality), Trang phục thể thao cao cấp (Best in High Fashion Sports Wear), Trang phục dạ tiệc cao cấp (Best in High Fashion Formal Wear), Quý ông được yêu thích nhất trên mạng xã hội (Mister Grand Social Media Ambassador), Mister Grand Top model, Trang phục dân tộc đẹp nhất (Best in National Costume), Trang phục dạ tiệc ấn tượng (Best in Formal Wear) và Quý ông trình diễn trang phục tắm đẹp nhất (Best in Swimwear).

Nhà thiết kế - đạo diễn Lê Trần Đắc Ngọc sẽ là Trưởng ban tổ chức Mister Grand International 2023 tại Việt Nam BTC

Ông Ngọc cho biết thêm, sau 5 lần tổ chức thành công, Mister Grand International 2023 trở lại và tiếp tục sứ mệnh tìm kiếm quý ông toàn cầu, sử dụng sức ảnh hưởng của mình góp phần thay đổi thế giới tốt đẹp hơn.

Khẳng định vị thế là một trong những cuộc thi sắc đẹp dành cho nam giới hàng đầu thế giới, Mister Grand International sẽ trở lại ngoạn mục với giải thưởng hấp dẫn, sân khấu ấn tượng, đầu tư hoành tráng, dàn thí sinh xuất sắc đến từ khắp thế giới cùng sự bùng nổ về truyền thông.

Các "mister" từng tham dự nhiều cuộc thi nhan sắc dành cho nam giới, trình diễn thời trang trong lễ ký kết BTC

Cũng theo ban tổ chức, Mister Grand International 2023 sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết giữa các quốc gia, xây dựng nền hòa bình trên khắp thế giới giữa bối cảnh nhiều biến động về kinh tế - chính trị như hiện nay.

Thí sinh tham dự cuộc thi sẽ đến từ các nước châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, Úc... Thí sinh đăng quang Mister Grand International 2023 sẽ thực hiện nhiều dự án cộng đồng ý nghĩa, đặt chân đến nhiều quốc gia trên thế giới nhằm lan tỏa sức ảnh hưởng của cuộc thi và bản thân.