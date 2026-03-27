Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Mở bến cảng Bến Đình: Lý Sơn thêm 'cửa ngõ' đón tàu quốc tế

Hải Phong
27/03/2026 20:13 GMT+7

Cảng Bến Đình tại đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) chính thức được công bố mở, cho phép tiếp nhận tàu thuyền trong và ngoài nước, mở rộng kết nối, tạo động lực phát triển du lịch, kinh tế biển địa phương.

Ngày 27.3, Cục Hàng hải và đường thủy Việt Nam ban hành quyết định công bố mở bến cảng Bến Đình (đặc khu Lý Sơn), thuộc cảng biển Quảng Ngãi, cho phép tiếp nhận tàu thuyền trong nước và quốc tế ra vào hoạt động.

Cảng Bến Đình (đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi)

Theo quyết định, bến cảng Bến Đình do Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi quản lý, có chức năng phục vụ bốc dỡ hàng hóa, đón trả hành khách và cung cấp các dịch vụ hàng hải liên quan. Đây là một trong những hạ tầng quan trọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối ra đảo.

Bến cảng được phép tiếp nhận nhiều loại tàu thuyền với quy mô khác nhau, gồm tàu hàng tổng hợp trọng tải đến 2.000 tấn tại mép cầu cảng phía ngoài biển; tàu hàng tổng hợp trọng tải đến 1.000 tấn tại mép cầu cảng phía trong bờ và tàu khách trọng tải 400 tấn (400 ghế) tại cầu dẫn.

Cục Hàng hải và đường thủy Việt Nam giao Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành tại bến cảng; căn cứ điều kiện thực tế để cấp phép tàu thuyền ra vào khai thác, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Bến cảng Bến Đình được phép tiếp nhận nhiều loại tàu thuyền với quy mô khác nhau, có tàu hàng trọng tải đến 2.000 tấn

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm tổ chức khai thác bến cảng đúng mục đích, tuân thủ các quy định về an toàn hàng hải, an ninh và bảo vệ môi trường.

Việc đưa bến cảng Bến Đình vào hoạt động được đánh giá là bước đi quan trọng, mở thêm "cửa ngõ" giao thương cho đặc khu Lý Sơn, không chỉ phục vụ vận tải nội địa mà còn tạo điều kiện đón tàu du lịch, kể cả tàu quốc tế cỡ nhỏ, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội địa phương.

Công trình được khởi công xây dựng vào tháng 11.2016 và đến tháng 7.2020 được nghiệm thu hoàn thành. Tuy nhiên, do còn nhiều tồn tại, vướng mắc nên đến nay cảng Bến Đình (Quảng Ngãi) mới được chính thức đưa vào khai thác thử nghiệm.

Khám phá thêm chủ đề

Lý Sơn cảng Bến Đình Tàu thuyền Quảng Ngãi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận