Mở bến cảng Bến Đình: Lý Sơn thêm 'cửa ngõ' đón tàu quốc tế

Ngày 27.3, Cục Hàng hải và đường thủy Việt Nam ban hành quyết định công bố mở bến cảng Bến Đình (đặc khu Lý Sơn), thuộc cảng biển Quảng Ngãi, cho phép tiếp nhận tàu thuyền trong nước và quốc tế ra vào hoạt động.

Cảng Bến Đình (đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Theo quyết định, bến cảng Bến Đình do Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi quản lý, có chức năng phục vụ bốc dỡ hàng hóa, đón trả hành khách và cung cấp các dịch vụ hàng hải liên quan. Đây là một trong những hạ tầng quan trọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối ra đảo.

Bến cảng được phép tiếp nhận nhiều loại tàu thuyền với quy mô khác nhau, gồm tàu hàng tổng hợp trọng tải đến 2.000 tấn tại mép cầu cảng phía ngoài biển; tàu hàng tổng hợp trọng tải đến 1.000 tấn tại mép cầu cảng phía trong bờ và tàu khách trọng tải 400 tấn (400 ghế) tại cầu dẫn.

Cục Hàng hải và đường thủy Việt Nam giao Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành tại bến cảng; căn cứ điều kiện thực tế để cấp phép tàu thuyền ra vào khai thác, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Bến cảng Bến Đình được phép tiếp nhận nhiều loại tàu thuyền với quy mô khác nhau, có tàu hàng trọng tải đến 2.000 tấn ẢNH: HẢI PHONG

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm tổ chức khai thác bến cảng đúng mục đích, tuân thủ các quy định về an toàn hàng hải, an ninh và bảo vệ môi trường.

Việc đưa bến cảng Bến Đình vào hoạt động được đánh giá là bước đi quan trọng, mở thêm "cửa ngõ" giao thương cho đặc khu Lý Sơn, không chỉ phục vụ vận tải nội địa mà còn tạo điều kiện đón tàu du lịch, kể cả tàu quốc tế cỡ nhỏ, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội địa phương.