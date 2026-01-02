Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Gia đình

Mở chiếc ví đặt trên bàn thờ, chàng trai ở TP.HCM bật khóc

Dương Lan
Dương Lan
02/01/2026 15:19 GMT+7

Bên trong chiếc ví của người cha quá cố được đặt trang trọng trên bàn thờ, anh ơn xúc động phát hiện tấm thẻ đón trẻ đã bạc màu - kỷ vật được cha lặng lẽ giữ gìn suốt gần 20 năm.

Tấm thẻ được viết tay bằng bút mực, ghi tên Phạm Ngọc Sơn, năm học 2005 - 2006 khi anh học lớp chồi tại Trường Mầm non dân lập Thanh Lịch (TP.HCM). Trải qua những năm tháng đưa đón con đi học, thẻ đón trẻ dần cũ kỹ, mực chữ có phần nhòe đi, nhưng vẫn được người cha cẩn thận cất giữ trong chiếc ví. Giờ đây, khi cha đã qua đời, người con không giấu được sự rưng rưng khi nhìn lại kỷ vật chất chứa tình thương sâu nặng.

Chiếc ví của cha và kỷ vật xúc động khiến chàng trai ở TP . HCM bật khóc - Ảnh 1.

Tấm thẻ đón trẻ được cha anh Sơn giữ gìn nhiều năm qua

ẢNH: NVCC

Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh Phạm Ngọc Sơn (24 tuổi, ở phường Thủ Đức, TP.HCM) cho biết cha anh tên là P.V.L (sinh năm 1974), ông mất đột ngột vào năm 2023 vì cơn nhồi máu cơ tim. Sau đám tang của cha, mọi kỷ vật đều được hỏa táng chỉ giữ lại chiếc ví, vốn là vật bất ly thân của ông L. khi còn sống.

"Đây là món quà tôi tặng cho ba với số tiền dành dụm bằng tiền lương tháng đầu tiên khi làm thêm tại một tiệm cà phê. Ngày ba qua đời, mình muốn giữ lại kỷ vật cuối nên trang trọng đặt trên bàn thờ như một cách tưởng nhớ thay vì mang đi hỏa táng", anh Sơn nói.

Chiếc ví của cha và kỷ vật xúc động khiến chàng trai ở TP . HCM bật khóc - Ảnh 2.

Anh Sơn luôn nhớ về người cha quá cố

ẢNH: NVCC

Những ngày gần đây, trong lúc sắp xếp lại bàn thờ để chuẩn bị làm giỗ cho cha, anh mở chiếc ví để xem bên trong còn những gì. Suốt hơn 2 năm kể từ ngày cha qua đời, đây là lần đầu tiên anh chạm đến và mở chiếc ví ấy. Anh nghẹn ngào khi thấy tấm thẻ đón trẻ của mình lúc còn học mầm non. Dù không còn giá trị sử dụng nhưng cha anh vẫn luôn giữ gìn cẩn thận và luôn mang đi bên người suốt nhiều năm qua.

"Vì nhà khá gần trường nên những năm tháng đầu đời, mình được ba đưa đón tới trường. Mình xúc động khi thấy tấm thẻ đó trong ví của ba, ba vẫn đang đón mình tan trường ở trong ký ức", anh Sơn bày tỏ.

Từ khi lên cấp 2, do hoàn cảnh gia đình, cha mẹ anh không sống chung. Đến năm 2023, cha mẹ hàn gắn, gia đình có những ngày đoàn tụ hiếm hoi, nhưng không lâu sau, người cha qua đời, để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho người thân và những người quen biết. Với anh Sơn, ba là người hiền lành, yêu thương con cái. Qua tấm thẻ đó, anh nhận ra ba luôn quan tâm, theo dõi con một cách đặc biệt.

Tin liên quan

Tờ giấy ra viện được người mẹ giữ suốt 37 năm

Tờ giấy ra viện được người mẹ giữ suốt 37 năm

Suốt 37 năm, bà Lê Thị Chung (ở P.Tân Sơn, TP.HCM) vẫn cẩn thận cất giữ tờ giấy ra viện khi sinh con gái năm 1988. Hình ảnh tờ giấy cũ kỹ được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người xúc động về tình mẫu tử bền bỉ theo năm tháng.

Ký ức chiếc phong bì 13 năm trước: 800.000 đồng cha gửi con gái đi học xa

Phong bì mừng chắt của cụ bà U.100: Nét chữ run run khiến cháu gái rưng rưng

Khám phá thêm chủ đề

kỷ vật của cha người cha Con trai chiếc ví thẻ đón trẻ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận