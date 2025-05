Mở cổng tuyển sinh lớp 10, học sinh TP.HCM đăng ký nguyện vọng từ hôm nay

Phụ huynh, học sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10 trực tuyến ẢNH: BÍCH THANH

Học sinh có thể đăng ký 8 nguyện vọng lớp 10

Theo đó, từ 15 giờ ngày 2.5 đến muộn nhất 17 giờ ngày 10.5, phụ huynh, học sinh truy cập vào cổng tuyển sinh lớp 10 tại địa chỉ ts10.hcm.edu.vn và sử dụng tài khoản do giáo viên chủ nhiệm lớp 9 đã cung cấp cho từng học sinh để thực hiện việc đăng ký nguyện vọng lớp 10 trực tuyến.

Mỗi học sinh thể đăng ký tối đa 8 nguyện vọng bao gồm 3 nguyện vọng lớp 10 thường, 2 nguyện vọng chuyên và 3 nguyện vọng vào lớp 10 tiếng Anh tích hợp. Các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống, trúng tuyển nguyện vọng nào thí sinh phải học nguyện vọng đó và không được thay đổi thứ tự hay nội dung.

Theo quy định của Sở GD-ĐT TP.HCM, thí sinh sẽ tham dự kỳ thi lớp 10 vào ngày 6-7.6 với các môn ngữ văn, ngoại ngữ, toán và môn chuyên/tích hợp.

Ông Nguyễn Võ Đăng Khoa, Phó phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng Sở GD-ĐT TP.HCM, thông tin, điểm xét tuyển lớp 10 thường là tổng điểm bài thi môn ngữ văn, môn toán, ngoại ngữ và điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển, dự thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 0.

Căn cứ vào chỉ tiêu, số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng và tổng điểm 3 bài thi, Sở GD-ĐT xét duyệt và công bố điểm chuẩn của từng trường theo nguyên tắc điểm chuẩn nguyện vọng 2 không thấp hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 và điểm chuẩn nguyện vọng 3 không thấp hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2. Trong một số trường hợp, điểm chuẩn giữa 3 nguyện vọng có thể bằng nhau tùy vào số thí sinh đăng ký ở mỗi nguyện vọng.

Điểm xét tuyển lớp 10 chuyên là tổng điểm bài thi môn ngữ văn, môn toán, ngoại ngữ và điểm môn chuyên (hệ số 2).

Điểm xét tuyển lớp 10 tiếng Anh tích hợp là tổng điểm bài thi môn ngữ văn, môn toán, ngoại ngữ và điểm môn tiếng Anh tích hợp.

Điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi môn ngữ văn, môn toán, ngoại ngữ và điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Kỳ thi lớp 10 của TP.HCM sẽ diễn ra ngày 6-7.6 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH





6 nguyên tắc lưu ý khi chọn nguyện vọng lớp 10

Với mục tiêu của Chương trình GDPT 2018 áp dụng ở bậc THPT, việc chọn nguyện vọng lớp 10 không chỉ là trúng tuyển vào trường đúng năng lực mà còn phải phù hợp với định hướng nghề nghiệp của học sinh trong tương lai. Do vậy, theo ông Nguyễn Hùng Khương, Hiệu trưởng Trường THPT Ernst Thälmann (Q.1, TP.HCM), trước khi quyết định, phụ huynh, học sinh có thể cân nhắc 6 nguyên tắc sau để chọn nguyện vọng lớp 10 phù hợp.

Thứ nhất: Mỗi học sinh có tối đa 8 nguyện vọng trong đó có 3 nguyện vọng lớp 10 thường, 3 nguyện vọng lớp 10 chương trình tiếng Anh tích hợp và 2 nguyện vọng trường chuyên.

Thứ hai: Học sinh cần chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực. Trong đó, nguyện vọng 1: Trường mà mình thích nhất, có điểm chuẩn gần với học lực của mình hoặc cao hơn một chút nếu tự tin vào khả năng. Nguyện vọng 2: Trường có điểm chuẩn thấp hơn một chút so với nguyện vọng 1 để đảm bảo an toàn. Nguyện vọng 3: Trường có điểm chuẩn thấp hơn hẳn so với nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 để tăng cơ hội trúng tuyển. Lưu ý cần tránh chọn cả 3 nguyện vọng vào các trường có điểm chuẩn quá cao so với thực lực vì như thế dễ dẫn đến rớt cả 3 nguyện vọng.

Thứ ba: Trước khi quyết định chọn nguyện vọng, phụ huynh, học sinh nên tham khảo điểm chuẩn của 3 năm gần nhất để có cái nhìn tổng quan về mức điểm chuẩn của các trường, so sánh điểm tuyển của từng trường. Tuy nhiên, điểm chuẩn có thể thay đổi theo từng năm tùy thuộc vào số lượng thí sinh và độ khó của đề thi. Học sinh, phụ huynh nên vào trang Cổng thông tin tuyển sinh 10 tại địa chỉ ts10.hcm.edu.vn để tham khảo thông tin chỉ tiêu, điểm chuẩn hàng năm và tổ hợp môn…

Thứ tư: Học sinh không nên đăng ký theo xu hướng hay theo bạn bè. Mỗi học sinh có năng lực và định hướng riêng, cần xem xét sở thích, thế mạnh cá nhân và khoảng cách địa lý từ nhà đến trường THPT để đưa ra quyết định phù hợp.

Thứ năm: Cân nhắc khoảng cách từ nhà đến trường. Nên chọn trường có vị trí thuận tiện, tránh di chuyển quá xa gây ảnh hưởng đến sức khỏe và thời gian học tập.

Thứ sáu: Nên đến tham quan trực tiếp trường THPT mà các em dự định sẽ học để có trải nghiệm và thêm thông tin trước khi quyết định chọn nguyện vọng lớp 10.