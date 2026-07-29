Mở đường bay Đồng Hới - Cam Ranh: Kỳ vọng hút khách Bắc Trung bộ

Ngày 29.7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa phối hợp với Công ty TNHH hàng không Mặt trời Phú Quốc (Sun PhuQuoc Airways) tổ chức hội nghị công bố đường bay Đồng Hới - Cam Ranh và giới thiệu chuỗi hoạt động Ngày Văn hóa, du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị năm 2026.

Theo kế hoạch, từ ngày 16.8, Sun PhuQuoc Airways sẽ khai thác đường bay Đồng Hới - Cam Ranh bằng máy bay Airbus A320 NEO với sức chứa khoảng 200 hành khách.

Đường bay được khai thác 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ ba, thứ sáu và chủ nhật.

Chuyến bay từ Đồng Hới cất cánh lúc 12 giờ 5, hạ cánh tại Cam Ranh lúc 13 giờ 25; chiều ngược lại khởi hành lúc 14 giờ 5 và đến Đồng Hới lúc 15 giờ 30.

Khánh Hòa công bố đường bay Đồng Hới - Cam Ranh và giới thiệu chuỗi hoạt động Ngày Văn hóa, du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị năm 2026 ẢNH: LÊ CHIẾN

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, nhận định đường bay mới sẽ góp phần mở rộng nguồn khách giữa Khánh Hòa và Quảng Trị, tạo điều kiện để các doanh nghiệp xây dựng các tour, combo du lịch kết nối "con đường di sản miền Trung", kết hợp nghỉ dưỡng biển với khám phá các giá trị lịch sử, văn hóa và sinh thái.

Thông qua Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, du khách từ Quảng Trị và khu vực Bắc Trung bộ cũng có thêm cơ hội kết nối với các thị trường khách từ phía nam và khách quốc tế có mức chi tiêu cao.

Ngay trong giai đoạn đầu mở bán, gần 1.000 lượt khách đã đặt vé trên đường bay mới; tỷ lệ lấp đầy các chuyến bay tiếp tục tăng, cho thấy nhu cầu kết nối giữa hai địa phương khá lớn.

Lễ đón chuyến bay đầu tiên từ Đồng Hới đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh dự kiến diễn ra vào ngày 16.8.

Sun PhuQuoc Airways liên tục mở nhiều đường bay trong thời gian gần đây, trong đó có tuyến Đồng Hới - Cam Ranh ẢNH: KỲ NAM

Cũng tại hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa giới thiệu Ngày Văn hóa, du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị năm 2026, diễn ra từ ngày 14 - 18.8 với chủ đề "Khánh Hòa - Quảng Trị: Kết nối di sản, vươn tầm biển xanh".

Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra nhiều hoạt động như ký kết chương trình hợp tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giữa hai địa phương; chương trình giao lưu nghệ thuật, quảng bá du lịch và trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản Khánh Hòa tại phố đi bộ Regal (phường Đồng Hới); tổ chức đoàn khảo sát (famtrip) dành cho doanh nghiệp du lịch.

Thông qua chuỗi hoạt động này, Khánh Hòa kỳ vọng quảng bá hình ảnh điểm đến, mở rộng hợp tác với Quảng Trị và khu vực Bắc Trung bộ, tạo nền tảng liên kết phát triển du lịch và trao đổi nguồn khách giữa các địa phương.