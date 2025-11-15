Mô hình đại học số toàn diện đào tạo cán bộ pháp luật

Từ quản trị, giảng dạy, nghiên cứu đến phục vụ cộng đồng, ULAW đang kiến tạo một "hệ sinh thái tri thức số" mang bản sắc riêng của một trường đại học trọng điểm về đào tạo cán bộ pháp luật.

"Đ ẠI HỌC SỐ" - CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN QUAN TRỌNG

Hướng tới kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976 - 2026) và 30 năm chính thức mang tên Trường đại học Luật TP.HCM, nhà trường đã đặt ra 3 định hướng chiến lược quan trọng.

ULAW thường xuyên tổ chức các tập huấn nâng cao năng lực sử dụng ứng dụng số, AI vào giảng dạy, làm việc ẢNH: NTCC

Thứ nhất, xây dựng "Đại học số" toàn diện: Ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) trong giảng dạy, quản lý và nghiên cứu.

Thứ hai, phát triển mô hình đa ngành, liên lĩnh vực: Mở rộng đào tạo ở giao thoa giữa luật - công nghệ - kinh tế - xã hội.

Thứ ba, khẳng định vai trò cơ sở trọng điểm quốc gia về đào tạo pháp luật: Tập trung vào các lĩnh vực pháp luật mũi nhọn, phục vụ cải cách thể chế, hội nhập quốc tế và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Những định hướng này thể hiện quyết tâm của ULAW trong việc không chỉ đào tạo nguồn nhân lực vững tri thức pháp luật mà còn trang bị cho sinh viên tư duy liên ngành, năng lực hội nhập và bản lĩnh thích ứng trong bối cảnh toàn cầu hóa nhanh chóng.

N ỀN TẢNG "ĐẠI HỌC SỐ" - HIỆN ĐẠI HÓA QUẢN TRỊ VÀ HỌC THUẬT

Hành trình chuyển đổi số của ULAW được triển khai đa dạng với Hệ thống quản trị điện tử E-Office đã được vận hành toàn diện, thay thế quy trình giấy tờ truyền thống. Mọi công văn, hồ sơ, quyết định đều được ký số, luân chuyển tự động, giúp tiết kiệm thời gian, tăng tính minh bạch và kiểm soát dữ liệu hiệu quả. Lĩnh vực học thuật và dữ liệu số cũng được triển khai mạnh mẽ với Cổng đào tạo trực tuyến cho phép giảng viên và sinh viên dễ dàng truy cập lịch học, kết quả, học liệu điện tử, và thi trực tuyến.

Trường ĐH Luật TP.HCM đang đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái số toàn diện, khẳng định vị thế trường luật tiên phong trong kỷ nguyên số ẢNH: NTCC

Bên cạnh đó, Thư viện số của ULAW luôn được đánh giá cao với nguồn học liệu về pháp luật lớn nhất khu vực phía nam, cung cấp hơn 10.000 tài liệu nội sinh và quyền truy cập đến các cơ sở dữ liệu quốc tế hàng đầu như Westlaw, HeinOnline, Oxford Academic. Đặc biệt, thư viện đã ra mắt các tính năng tra cứu và tìm kiếm thông minh bằng AI từ tháng 6.2024, hỗ trợ trích dẫn và gợi ý học liệu, giúp việc nghiên cứu pháp lý nhanh chóng và chính xác hơn.

X ÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC SỐ CHẤT LƯỢNG CAO

Nhận thức rõ vai trò của con người trong việc làm chủ công nghệ, ULAW đã và đang thực hiện nhiều chính sách thu hút và bồi dưỡng nhân tài, nhà trường liên tục tuyển dụng mới đối với giảng viên có học hàm, học vị cao. Áp dụng chính sách đãi ngộ mạnh mẽ để thu hút nhân tài.

Nhà trường liên tục triển khai các khóa tập huấn AI thực chiến tập trung vào chủ đề "Ứng dụng AI hiệu quả, có trách nhiệm trong công tác giảng dạy, nghiên cứu và hành chính văn phòng" cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, giảng viên, viên chức các đơn vị.

Điểm nhấn năm 2025: Cuộc thi Ứng dụng trí tuệ nhân tạo Điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động năm 2025 là "Cuộc thi Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu và quản lý". Đây là cuộc thi đầu tiên trong hệ thống các trường luật tại VN hướng đến ứng dụng AI một cách sáng tạo và có trách nhiệm. Mục tiêu: Thúc đẩy phong trào nghiên cứu, tìm tòi và ứng dụng AI; Đổi mới phương pháp giảng dạy; Hiện đại hóa quản lý hành chính, hướng tới mô hình Smart University; Xây dựng cơ sở dữ liệu về các giải pháp AI khả thi. Lĩnh vực dự thi: Đào tạo - Nghiên cứu - Quản lý. Thời gian và Giải thưởng: Bài dự thi được nộp đến 14.11.2025. Kết quả sẽ được công bố và trao giải vào Ngày Nhà giáo VN 20.11.2025. Tổng giá trị giải thưởng hơn 90 triệu đồng. Các sản phẩm xuất sắc sẽ được trường xem xét đầu tư kinh phí để triển khai nhân rộng. Thông tin về cuộc thi được cập nhật tại www.hcmulaw.edu.vn

Đối với sinh viên là nhóm thụ hưởng trực tiếp, nhà trường phối hợp cùng AI Hay, một start-up công nghệ phát triển AI thuần Việt, trao tặng 15.000 tài khoản AI Hay Pro miễn phí cho sinh viên, giảng viên và viên chức nhà trường. Điều này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng AI vào học tập, giảng dạy và nghiên cứu pháp luật tại VN. Bên cạnh đó, các chương trình "AI thực hành trong học tập và nghiên cứu" cho phép sinh viên thử nghiệm công cụ như ChatGPT, Copilot, Gemini… để rèn luyện năng lực ứng dụng công nghệ vào thực tiễn pháp lý. Nỗ lực này góp phần hình thành thế hệ cử nhân luật am hiểu công nghệ, có khả năng vận dụng AI vào nghiên cứu, tranh tụng và tư vấn.

K IẾN TẠO CHÍNH SÁCH VÀ NGUỒN NHÂN LỰC PHÁP LÝ AI

ULAW là một trong những cơ sở giáo dục đầu tiên tham gia Liên minh Âu Lạc do Tập đoàn FPT khởi xướng, quy tụ hơn 20 tập đoàn công nghệ hàng đầu, viện nghiên cứu và trường đại học. Liên minh là biểu tượng cho khát vọng VN làm chủ công nghệ, chinh phục trí tuệ nhân tạo và xây dựng quốc gia hùng cường.

Với vị thế là trường đại học trọng điểm về đào tạo pháp luật, ULAW trực tiếp tham gia: Phản biện chính sách pháp lý về AI; Đào tạo nguồn nhân lực pháp lý cho kỷ nguyên AI; Xây dựng hệ tri thức pháp lý mở.

Tiến sĩ Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: "Chuyển đổi số không chỉ là xu thế, mà là con đường tất yếu... Chúng tôi muốn mỗi cán bộ, giảng viên và sinh viên đều trở thành chủ thể sáng tạo trong hành trình ấy".

Với tầm nhìn dài hạn, ULAW đang hình thành một hệ sinh thái số toàn diện, khẳng định vị thế trường luật tiên phong trong kỷ nguyên số.