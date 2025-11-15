Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Mô hình đại học số toàn diện đào tạo cán bộ pháp luật

Hồng Giang
Hồng Giang
15/11/2025 14:09 GMT+7

Trường đại học Luật TP.HCM (ULAW) đang khẳng định vị thế tiên phong trong giáo dục đại học VN qua những bước đi toàn diện, bài bản trong chuyển đổi số và ứng dụng sâu rộng trí tuệ nhân tạo (AI).

Từ quản trị, giảng dạy, nghiên cứu đến phục vụ cộng đồng, ULAW đang kiến tạo một "hệ sinh thái tri thức số" mang bản sắc riêng của một trường đại học trọng điểm về đào tạo cán bộ pháp luật.

ẠI HỌC SỐ" - CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN QUAN TRỌNG

Hướng tới kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976 - 2026) và 30 năm chính thức mang tên Trường đại học Luật TP.HCM, nhà trường đã đặt ra 3 định hướng chiến lược quan trọng.

- Ảnh 1.

ULAW thường xuyên tổ chức các tập huấn nâng cao năng lực sử dụng ứng dụng số, AI vào giảng dạy, làm việc

ẢNH: NTCC

Thứ nhất, xây dựng "Đại học số" toàn diện: Ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) trong giảng dạy, quản lý và nghiên cứu.

Thứ hai, phát triển mô hình đa ngành, liên lĩnh vực: Mở rộng đào tạo ở giao thoa giữa luật - công nghệ - kinh tế - xã hội.

Thứ ba, khẳng định vai trò cơ sở trọng điểm quốc gia về đào tạo pháp luật: Tập trung vào các lĩnh vực pháp luật mũi nhọn, phục vụ cải cách thể chế, hội nhập quốc tế và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Những định hướng này thể hiện quyết tâm của ULAW trong việc không chỉ đào tạo nguồn nhân lực vững tri thức pháp luật mà còn trang bị cho sinh viên tư duy liên ngành, năng lực hội nhập và bản lĩnh thích ứng trong bối cảnh toàn cầu hóa nhanh chóng.

NỀN TẢNG "ĐẠI HỌC SỐ" - HIỆN ĐẠI HÓA QUẢN TRỊ VÀ HỌC THUẬT

Hành trình chuyển đổi số của ULAW được triển khai đa dạng với Hệ thống quản trị điện tử E-Office đã được vận hành toàn diện, thay thế quy trình giấy tờ truyền thống. Mọi công văn, hồ sơ, quyết định đều được ký số, luân chuyển tự động, giúp tiết kiệm thời gian, tăng tính minh bạch và kiểm soát dữ liệu hiệu quả. Lĩnh vực học thuật và dữ liệu số cũng được triển khai mạnh mẽ với Cổng đào tạo trực tuyến cho phép giảng viên và sinh viên dễ dàng truy cập lịch học, kết quả, học liệu điện tử, và thi trực tuyến.

- Ảnh 2.

Trường ĐH Luật TP.HCM đang đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái số toàn diện, khẳng định vị thế trường luật tiên phong trong kỷ nguyên số

ẢNH: NTCC

Bên cạnh đó, Thư viện số của ULAW luôn được đánh giá cao với nguồn học liệu về pháp luật lớn nhất khu vực phía nam, cung cấp hơn 10.000 tài liệu nội sinh và quyền truy cập đến các cơ sở dữ liệu quốc tế hàng đầu như Westlaw, HeinOnline, Oxford Academic. Đặc biệt, thư viện đã ra mắt các tính năng tra cứu và tìm kiếm thông minh bằng AI từ tháng 6.2024, hỗ trợ trích dẫn và gợi ý học liệu, giúp việc nghiên cứu pháp lý nhanh chóng và chính xác hơn.

XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC SỐ CHẤT LƯỢNG CAO

Nhận thức rõ vai trò của con người trong việc làm chủ công nghệ, ULAW đã và đang thực hiện nhiều chính sách thu hút và bồi dưỡng nhân tài, nhà trường liên tục tuyển dụng mới đối với giảng viên có học hàm, học vị cao. Áp dụng chính sách đãi ngộ mạnh mẽ để thu hút nhân tài.

Nhà trường liên tục triển khai các khóa tập huấn AI thực chiến tập trung vào chủ đề "Ứng dụng AI hiệu quả, có trách nhiệm trong công tác giảng dạy, nghiên cứu và hành chính văn phòng" cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, giảng viên, viên chức các đơn vị.

Điểm nhấn năm 2025: Cuộc thi Ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động năm 2025 là "Cuộc thi Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu và quản lý". Đây là cuộc thi đầu tiên trong hệ thống các trường luật tại VN hướng đến ứng dụng AI một cách sáng tạo và có trách nhiệm.

Mục tiêu: Thúc đẩy phong trào nghiên cứu, tìm tòi và ứng dụng AI; Đổi mới phương pháp giảng dạy; Hiện đại hóa quản lý hành chính, hướng tới mô hình Smart University; Xây dựng cơ sở dữ liệu về các giải pháp AI khả thi.

Lĩnh vực dự thi: Đào tạo - Nghiên cứu - Quản lý.

Thời gian và Giải thưởng: Bài dự thi được nộp đến 14.11.2025. Kết quả sẽ được công bố và trao giải vào Ngày Nhà giáo

VN 20.11.2025. Tổng giá trị giải thưởng hơn 90 triệu đồng. Các sản phẩm xuất sắc sẽ được trường xem xét đầu tư kinh phí để triển khai nhân rộng.

Thông tin về cuộc thi được cập nhật tại www.hcmulaw.edu.vn

Đối với sinh viên là nhóm thụ hưởng trực tiếp, nhà trường phối hợp cùng AI Hay, một start-up công nghệ phát triển AI thuần Việt, trao tặng 15.000 tài khoản AI Hay Pro miễn phí cho sinh viên, giảng viên và viên chức nhà trường. Điều này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng AI vào học tập, giảng dạy và nghiên cứu pháp luật tại VN. Bên cạnh đó, các chương trình "AI thực hành trong học tập và nghiên cứu" cho phép sinh viên thử nghiệm công cụ như ChatGPT, Copilot, Gemini… để rèn luyện năng lực ứng dụng công nghệ vào thực tiễn pháp lý. Nỗ lực này góp phần hình thành thế hệ cử nhân luật am hiểu công nghệ, có khả năng vận dụng AI vào nghiên cứu, tranh tụng và tư vấn.

KIẾN TẠO CHÍNH SÁCH VÀ NGUỒN NHÂN LỰC PHÁP LÝ AI

ULAW là một trong những cơ sở giáo dục đầu tiên tham gia Liên minh Âu Lạc do Tập đoàn FPT khởi xướng, quy tụ hơn 20 tập đoàn công nghệ hàng đầu, viện nghiên cứu và trường đại học. Liên minh là biểu tượng cho khát vọng VN làm chủ công nghệ, chinh phục trí tuệ nhân tạo và xây dựng quốc gia hùng cường.

Với vị thế là trường đại học trọng điểm về đào tạo pháp luật, ULAW trực tiếp tham gia: Phản biện chính sách pháp lý về AI; Đào tạo nguồn nhân lực pháp lý cho kỷ nguyên AI; Xây dựng hệ tri thức pháp lý mở.

Tiến sĩ Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: "Chuyển đổi số không chỉ là xu thế, mà là con đường tất yếu... Chúng tôi muốn mỗi cán bộ, giảng viên và sinh viên đều trở thành chủ thể sáng tạo trong hành trình ấy".

Với tầm nhìn dài hạn, ULAW đang hình thành một hệ sinh thái số toàn diện, khẳng định vị thế trường luật tiên phong trong kỷ nguyên số.

Tin liên quan

Trường ĐH Luật TP.HCM ra mắt tạp chí khoa học 3 ngôn ngữ Việt, Anh và Pháp

Trường ĐH Luật TP.HCM ra mắt tạp chí khoa học 3 ngôn ngữ Việt, Anh và Pháp

Tạp chí 'Khoa học Pháp lý Việt Nam' của Trường ĐH Luật TP.HCM ra mắt phiên bản mới, trong đó loại hình tạp chí điện tử được thể hiện bằng 3 ngôn ngữ: Việt, Anh và Pháp.

Khám phá thêm chủ đề

Đại học số Trường ĐH Luật TP.HCM ULAW nhân lực số
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận