Mô hình K-Sportainment (Hàn Quốc) đến Việt Nam

Quỳnh Trân
10/05/2026 05:33 GMT+7

Chiều 9.5 tại Vincom Mega Mall Thảo Điền (TP.HCM), lần đầu tiên một thương hiệu nổi tiếng về vui chơi giải trí của Hàn Quốc là Cali Club, được định vị là mô hình "K-Sportainment" thế hệ mới, kết hợp giữa vận động thể chất, tương tác công nghệ, gamification… trong cùng một không gian giải trí, chính thức khai trương tại VN.

Tại đây, các trò chơi vận động: Dance & Snap, zipline, phao trượt tốc độ cao, game tương tác, trải nghiệm cùng linh vật Nori…, được số hóa bằng công nghệ IoT và vòng đeo tay RFID, biến mỗi lần chơi thành một hành trình có điểm số, có thành tích, có phần thưởng và có lý do để quay lại.

Khi đến trải nghiệm, khách nhận một vòng đeo tay RFID tại quầy đăng ký. Mỗi khi tham gia trò chơi, hệ thống sẽ ghi nhận kết quả theo thời gian thực. Điểm số được cập nhật lên hệ thống IoT và thể hiện trên bảng xếp hạng, từ đó tạo ra cảm giác thi đấu tiến bộ và niềm tin chiến thắng.

Đại diện Cali Club cho biết: "Điểm tích lũy không chỉ dừng lại trên màn hình. Người chơi có thể dùng điểm để đổi quà, vật phẩm, và lượt chơi mới, tạo ra mối liên kết giữa trải nghiệm hiện tại và động lực quay lại. Đây chính là điểm khác biệt quan trọng để các gia đình có một khu vui chơi thật nhiều trò và một hệ sinh thái cảm xúc quanh hành vi quay lại. Bên cạnh đó, linh vật Nori đóng vai trò như một điểm chạm thương hiệu gần gũi, giúp trải nghiệm bớt tính kỹ thuật và trở nên sống động, dễ nhớ hơn với trẻ". 

'Chìa khóa' mới đưa thương mại Mê Kông - Hàn Quốc vượt 103 tỉ USD

Thương mại giữa các nước Mê Kông và Hàn Quốc vượt mốc 103 tỉ USD vào năm 2024, doanh nghiệp 2 bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác về số hóa và đổi mới sáng tạo.

Việt Nam Số hóa giải trí công nghệ K-Sportainment Hàn Quốc
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
