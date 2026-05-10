Mô hình K-Sportainment (Hàn Quốc) đến Việt Nam

Tại đây, các trò chơi vận động: Dance & Snap, zipline, phao trượt tốc độ cao, game tương tác, trải nghiệm cùng linh vật Nori…, được số hóa bằng công nghệ IoT và vòng đeo tay RFID, biến mỗi lần chơi thành một hành trình có điểm số, có thành tích, có phần thưởng và có lý do để quay lại.

Khi đến trải nghiệm, khách nhận một vòng đeo tay RFID tại quầy đăng ký. Mỗi khi tham gia trò chơi, hệ thống sẽ ghi nhận kết quả theo thời gian thực. Điểm số được cập nhật lên hệ thống IoT và thể hiện trên bảng xếp hạng, từ đó tạo ra cảm giác thi đấu tiến bộ và niềm tin chiến thắng.

Đại diện Cali Club cho biết: "Điểm tích lũy không chỉ dừng lại trên màn hình. Người chơi có thể dùng điểm để đổi quà, vật phẩm, và lượt chơi mới, tạo ra mối liên kết giữa trải nghiệm hiện tại và động lực quay lại. Đây chính là điểm khác biệt quan trọng để các gia đình có một khu vui chơi thật nhiều trò và một hệ sinh thái cảm xúc quanh hành vi quay lại. Bên cạnh đó, linh vật Nori đóng vai trò như một điểm chạm thương hiệu gần gũi, giúp trải nghiệm bớt tính kỹ thuật và trở nên sống động, dễ nhớ hơn với trẻ".