Mở ra ký ức âm nhạc của nhạc sĩ Thanh Tùng

Khi bà Bạch Dương, con gái của nhạc sĩ Thanh Tùng, ra lời muốn tìm những tư liệu âm nhạc xưa của ông, một kho báu bỗng nhiên ùa đến. Hơn 20 đĩa than, băng ghi hình của một nhà sưu tập… cho mượn. "Hơn 20 đĩa than có dấu ấn của ông. Ông làm chỉ huy, ông làm hòa âm, làm rất nhiều mà toàn bài hồi bé tôi nghe nhưng không biết của ba. Tôi đã nghe chúng trên đài hồi những năm tám mươi và nó vẫn còn trong ký ức", bà nhớ lại.

Bà Bạch Dương bên những tư liệu âm nhạc của nhạc sĩ Thanh Tùng lần đầu công bố ẢNH: TRINH NGUYỄN

Tất nhiên, bà Dương và những người con của cố nhạc sĩ biết cha mình là một nhạc sĩ để lại dấu ấn một thời. Nhưng có lẽ họ không thể tưởng tượng nổi ông lại được chính những người nghe nhạc yêu mến đến vậy, lưu giữ tư liệu nhiều đến thế. Bản thân dự án Legacy of love, khởi động từ 3 năm trước, để thu thập di sản âm nhạc của ông, cũng chưa thể gom hết và hình dung được số lượng tác phẩm có liên quan.

"Chúng tôi chưa thống kê được hoàn toàn. Khi dự án bắt đầu, tôi cũng về đơn vị trước đây ba làm việc đầu tiên, tôi cũng có nghe nói ba làm hàng trăm bản nhạc, nhưng các ca khúc lúc đầu tìm được chỉ hơn 30 bài. Mà mỗi năm lại tìm ra 2-3 bài của ba vì ông chuyển chỗ ở rất nhiều. Ông cũng là con người phóng khoáng nên viết xong bài này, chương trình này rồi để lại địa phương luôn", bà Bạch Dương chia sẻ.

Mong ước di sản tư liệu

Chính vì thế, triển lãm về nhạc sĩ Thanh Tùng, cùng với khối tư liệu mới là các bản ghi mà nhà sưu tập cung cấp, là một nút khởi động trong hành trình gom góp di sản âm nhạc của ông. Đó là những bản nhạc nhẹ, nói về tình yêu với những rung động rất cá nhân: Ngôi sao cô đơn, Phố biển, Lời tỏ tình mùa xuân, Giọt nắng bên thềm..., khác với tình yêu trong đại tự sự với đất nước mà những năm 70 - 80 thế kỷ trước thường thấy.

Nhạc sĩ Thanh Tùng đã đúng như bài hát của mình, _một mình_ nuôi dạy 3 con trong 25 năm ẢNH: TƯ LIỆU TRIỂN LÃM

Trong số những bản nhạc nhiều tiểu tự sự mà ông viết, có bài hát lên tâm tư chính mình sau khi vợ qua đời - tác phẩm Một mình. Bản viết tay tác phẩm này cũng được trưng bày tại triển lãm để công chúng hiểu hơn một người đàn ông đã yêu phóng khoáng, đã cô đơn nhiều đêm "ngồi một mình nhớ em…, tôi lại một mình", gà trống nuôi con hàng chục năm trời.

Nhiều tư liệu ảnh về ông cũng được công bố, từ khi Thanh Tùng còn nhỏ tới thời kỳ du học ngành thuyền trưởng tại Triều Tiên, song lại được phát hiện tài năng âm nhạc ở đây và chuyển sang theo học tại Nhạc viện Bình Nhưỡng. Có chân dung người vợ đã khiến ông một đời yêu, một đời nhớ. Có thời kỳ ông làm việc tại Đài tiếng nói VN. Khi ấy bản phối Con kênh xanh xanh (nhạc sĩ Ngô Huỳnh) của ông được dùng làm nhạc hiệu truyền hình suốt thập niên 80. Bên cạnh một Thanh Tùng của ca khúc nhạc nhẹ, triển lãm cho thấy một Thanh Tùng của khí nhạc, trong đó có nhạc phim.

Nhưng có lẽ, hơn cả một triển lãm, là mong muốn đi từ triển lãm Legacy of love đến một kho âm nhạc cho cố nhạc sĩ mà gia đình gọi là Thanh Tùng Foundation. Kho di sản các con ông đang tạo lập này đến từ mong muốn phát huy di sản âm nhạc của cha mình, cũng đến từ sự khích lệ khi gia đình nhạc sĩ Hoàng Vân đã đưa tài sản âm nhạc của cha thành di sản tư liệu thế giới. "Anh em trong nhà quyết tâm làm điều này trọn vẹn cho ba, cho con cháu", bà Bạch Dương chia sẻ.