Mở rộng bệ phóng đưa taekwondo Việt Nam vươn ra đấu trường thế giới

Được tổ chức lần đầu vào năm 2025 với tư cách là giải taekwondo quốc tế đầu tiên tại Việt Nam do CJ tài trợ, CJ Vietnam Open năm nay bước sang mùa giải thứ hai. Đây là giải đấu quốc tế cấp độ G1 được Liên đoàn Taekwondo thế giới (WT) công nhận. Các VĐV đã đăng ký với Liên đoàn Taekwondo Việt Nam sẽ tranh tài ở 8 hạng cân nam và 8 hạng cân nữ.

Giải taekwondo quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam ẢNH: CJ

Nếu mùa giải đầu tiên thu hút 112 VĐV đến từ 13 quốc gia, CJ Vietnam Open 2026 quy tụ 167 VĐV của 15 quốc gia, trong đó có Việt Nam, Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Nhật Bản.

Bệ phóng quốc tế ngay tại Việt Nam

CJ Vietnam Open là dấu mốc cho thấy chương trình đồng hành cùng taekwondo Việt Nam suốt 15 năm của CJ đã được mở rộng từ hỗ trợ đội tuyển quốc gia và các giải đấu trẻ sang giai đoạn nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Trước đây, để tích lũy điểm xếp hạng thế giới hoặc có cơ hội cọ xát quốc tế, các VĐV Việt Nam hầu như phải tham dự những giải đấu được tổ chức ở nước ngoài. Với mong muốn đưa môi trường thi đấu đẳng cấp thế giới đến gần hơn với VĐV trong nước, CJ đã sáng lập CJ Vietnam Open từ năm 2025.

Giải đấu được tổ chức theo đúng quy định của Liên đoàn Taekwondo thế giới, áp dụng hệ thống chấm điểm điện tử và có sự tham gia của đội ngũ trọng tài quốc tế. Nhờ đó, các VĐV có cơ hội tranh tài với những đối thủ hàng đầu trong môi trường tương đương các giải đấu quốc tế chính thức.

Cơ hội cho VĐV Việt Nam tích lũy điểm cho vòng loại Olympic Los Angeles 2028 ẢNH: CJ

Đặc biệt, tháng 7.2026 cũng là thời điểm bắt đầu chu kỳ tích lũy điểm xếp hạng mới cho vòng loại Olympic Los Angeles 2028. Vì vậy, giải đấu được kỳ vọng trở thành điểm khởi đầu quan trọng trong cuộc đua giành vé tham dự Thế vận hội.

15 năm đồng hành cùng taekwondo Việt Nam

Kể từ năm 2012, CJ Group liên tục mở rộng phạm vi hỗ trợ dành cho Taekwondo Việt Nam, từ đội tuyển quốc gia đến các giải đấu trẻ và giải đấu quốc tế. Qua đó, CJ không chỉ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của taekwondo Việt Nam mà còn thúc đẩy sự phát triển của bộ môn như một đại diện tiêu biểu của K-Sports.

Hành trình này bắt đầu với việc tài trợ đội tuyển taekwondo nữ Việt Nam vào năm 2012. Đến năm 2017, CJ tiếp tục mở rộng hỗ trợ sang đội tuyển nam quốc gia, đồng thời cử các HLV chuyên môn người Hàn Quốc sang Việt Nam nhằm đưa hệ thống huấn luyện tiên tiến vào công tác đào tạo.

Đáng chú ý, dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Kil-tae, cựu HLV đội tuyển taekwondo trẻ Hàn Quốc, đội nữ Hà Nội đã giành 3 huy chương vàng và 2 huy chương bạc tại mùa giải năm 2025. Ông Kim Kil-tae cũng được trao danh hiệu HLV xuất sắc nhất nội dung nữ.

Với sự hỗ trợ bền bỉ của CJ, taekwondo Việt Nam liên tục đạt nhiều thành tích tại các đấu trường quốc tế như giải vô địch thế giới và ASIAD, trở thành một trong những môn thể thao mang về nhiều huy chương cho Việt Nam.

Giải đấu cũng hướng đến ASIAD 20 ẢNH: CJ

Hướng đến ASIAD 20

Tại giải vô địch taekwondo châu Á 2026 diễn ra ở Mông Cổ, đội tuyển Việt Nam giành 9 huy chương, trong đó có 2 huy chương vàng. Thành tích này góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trong nhóm các đội tuyển mạnh nhất châu Á, đồng thời mang về quyền tham dự Đại hội Thể thao châu Á Aichi – Nagoya (ASIAD 20) dự kiến diễn ra vào tháng 9.

Tại ASIAD 20, đội tuyển Việt Nam dự kiến tham dự 6/8 hạng cân với mục tiêu giành huy chương, gồm: Nữ -49kg: Nguyễn Thị Loan; Nữ -67kg: Trần Thị Ánh Tuyết; Nữ +67kg: Bạc Thị Khiêm; Nam -58kg: Nguyễn Hồng Trọng; Nam -68kg: Lê Tuấn; Nam +80kg: Trần Hồ Nhân Vân.

CJ Vietnam Open 2026 được kỳ vọng sẽ là cơ hội để các tuyển thủ quốc gia nâng cao cảm giác thi đấu và kiểm tra phong độ trước khi bước vào ASIAD 20.

Nguyễn Thị Loan, VĐV vừa giành huy chương bạc tại giải vô địch taekwondo Mỹ mở rộng 2026 (2026 U.S. Open Taekwondo Championship) diễn ra vào tháng 6, chia sẻ: "CJ Vietnam Open là cơ hội quý giá để các VĐV Việt Nam được thi đấu trong môi trường đạt chuẩn quốc tế ngay tại quê nhà. Điều này sẽ giúp nhiều VĐV có thêm động lực nuôi dưỡng ước mơ và thử sức trên đấu trường thế giới. Trước thềm ASIAD 20, tôi sẽ nỗ lực đánh giá khách quan phong độ hiện tại, khắc phục những điểm còn hạn chế và chuẩn bị tốt nhất để đạt thành tích cao tại Đại hội Thể thao châu Á Aichi – Nagoya vào tháng 9".