Nuôi dưỡng tài năng taekwondo trẻ Việt Nam với triết lý 'Dream Keeper'

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2019, giải đấu năm nay bước sang mùa thứ 6. Đây là giải taekwondo cấp quốc gia đầu tiên tại Việt Nam có doanh nghiệp nước ngoài đồng hành với vai trò nhà tài trợ danh xưng (Title Sponsor). Qua các mùa tổ chức, giải đấu từng bước trở thành sân chơi tiêu biểu để những tài năng trẻ của taekwondo Việt Nam tranh tài, khẳng định năng lực và nuôi dưỡng ước mơ trở thành tuyển thủ quốc gia.

Xây dựng hệ thống phát triển tài năng taekwondo trẻ

CJ Group bắt đầu đồng hành cùng taekwondo Việt Nam từ năm 2012 trên nền tảng triết lý trách nhiệm xã hội toàn cầu "Dream Keeper" (Người gìn giữ ước mơ).

CJ Group - Tập đoàn đa ngành đến từ Hàn Quốc đã kiên trì đầu tư cho sự phát triển của taekwondo Việt Nam ẢNH: CJ

Từ hoạt động tài trợ cho đội tuyển taekwondo nữ Việt Nam, CJ từng bước mở rộng phạm vi hỗ trợ sang tổ chức các giải đấu thanh thiếu niên và sáng lập giải đấu quốc tế. Qua đó, doanh nghiệp hướng đến xây dựng một hệ thống hỗ trợ toàn diện, từ phát hiện tài năng trẻ, đào tạo VĐV, phát triển lực lượng cho đội tuyển quốc gia đến tạo điều kiện để các vận động viên vươn ra đấu trường thế giới.

Trong hệ thống này, giải vô địch taekwondo thanh thiếu niên quốc gia CJ, được tổ chức thường niên từ năm 2019, giữ vai trò là điểm khởi đầu để các vận động viên trẻ khám phá năng lực trên sân chơi toàn quốc, tích lũy kinh nghiệm và mạnh dạn theo đuổi những mục tiêu lớn hơn.

Không dừng lại ở việc tài trợ một giải đấu, CJ còn hướng đến xây dựng nền tảng phát triển lâu dài thông qua ba mục tiêu: phát hiện tài năng trẻ từ sớm; tổ chức đào tạo bài bản, có hệ thống; đồng thời hỗ trợ vận động viên từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh trên đấu trường quốc tế.

Giải vô địch taekwondo thanh thiếu niên quốc gia CJ được tổ chức thường niên ẢNH: CJ

Thông qua những hoạt động này, CJ không chỉ góp phần đưa taekwondo trở thành một môn thể thao tiêu biểu của K-Sports, mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của taekwondo Việt Nam. Việc đồng hành cùng vận động viên từ khi bắt đầu nuôi dưỡng ước mơ, trưởng thành đến lúc chinh phục các đấu trường thế giới cũng là cách CJ hiện thực hóa triết lý "Dream Keeper".

Taekwondo trở thành cầu nối văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc

Trong những năm gần đây, tại Việt Nam và Hàn Quốc, taekwondo không chỉ được nhìn nhận như một môn thể thao mà còn dần trở thành một nội dung văn hóa có sức lan tỏa trong cộng đồng. Tại Việt Nam, sự xuất hiện của các cựu tuyển thủ quốc gia trên truyền hình và mạng xã hội đã góp phần mở rộng mức độ phổ biến cũng như sức ảnh hưởng văn hóa của taekwondo.

Giải vô địch taekwondo thanh thiếu niên quốc gia CJ hiện thực hóa triết lý "Dream Keeper" ẢNH: CJ

Trong bối cảnh môn võ này ngày càng phát triển theo hướng kết hợp giữa thể thao, văn hóa và công nghiệp, CJ đang đóng vai trò cầu nối quảng bá K-Sports và văn hóa Hàn Quốc, đồng thời thúc đẩy hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.

Thông qua taekwondo, CJ không chỉ góp phần tăng cường sự kết nối Việt Nam – Hàn Quốc mà còn hướng đến lan tỏa K-Lifestyle tới người tiêu dùng Việt Nam...