Thời sự

Mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Vành đai 2, cầu đường Nguyễn Khoái

Uyển Nhi - Vũ Phượng
13/11/2025 16:33 GMT+7

TP.HCM dự kiến khởi công 3 dự án giao thông lớn cuối năm 2025, gồm mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Vành đai 2 và cầu, đường Nguyễn Khoái.

Chiều 13.11, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) thông tin tiến độ giải ngân và loạt dự án dự kiến khởi công vào cuối năm 2025.

Theo Ban Giao thông TP.HCM, kế hoạch vốn năm 2025 được giao 17.010 tỉ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, đã giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 được 8.649 tỉ đồng (đạt 50,83% so với kế hoạch vốn được giao).

Để đạt mục tiêu giải ngân, Ban Giao thông TP.HCM có xây dựng tiến độ dự án chi tiết từng dự án trong đó có kế hoạch giải ngân cụ thể; phối hợp sở ngành để sớm thẩm định thiết kế dự toán tổ chức đấu thầu xây lắp.

Đồng thời, Ban Giao thông TP.HCM sẽ phối hợp địa phương để bàn giao mặt bằng thi công dự án; và chỉ đạo nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công để giải ngân vốn kế hoạch được giao.

TP.HCM dự kiến khởi công 4 dự án giao thông cuối năm nay - Ảnh 1.

Dự án cầu đường Nguyễn Khoái ở TP.HCM sẽ làm cầu vượt suốt tuyến từ đường D1 khu dân cư Him Lam (quận 7 cũ) đến quận 1 cũ và có nhánh rẽ xuống quận 4 cũ

ẢNH PHỐI CẢNH

Mốc khởi công 3 dự án giao thông trọng điểm

Ban Giao thông TP.HCM cho biết, các dự án dự kiến khởi công trong thời gian tới gồm: mở rộng đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (dự kiến khởi công ngày 20.11.2025).

Dự án xây dựng Vành đai 2 TP.HCM gồm 2 đoạn quan trọng: đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp), dự kiến khởi công trong tháng 12.2025; đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng (dự kiến khởi công trong tháng 12.2025).

Bên cạnh đó, xây dựng cầu, đường Nguyễn Khoái, dự kiến khởi công trong tháng 12.2025.

Khám phá thêm chủ đề

