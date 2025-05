Mở rộng chuyên án ma túy: Thu giữ thêm ma túy và súng quân dụng

Trước đó, từ tháng 3.2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Dương, Công an TP.HCM và các phòng chức năng thuộc Công an tỉnh đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án 0325M, bắt giữ 11 nghi phạm có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 55 kg ma túy các loại, 1 khẩu súng ngắn, 1 ô tô và nhiều tang vật khác.

Tang vật ma túy liên quan chuyên án ma túy xuyên quốc gia 0325M, đã bị Công an Bình Phước thu giữ trước đó ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngày 29.4, Bộ Công an khen thưởng đột xuất cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm; Tỉnh ủy Bình Phước tặng thư khen và phần thưởng cho Công an tỉnh; UBND tỉnh Bình Phước thưởng đột xuất 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, triệt phá thành công chuyên án 0325M.