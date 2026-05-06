Mở rộng cơ hội tại Ấn Độ: Hai nền kinh tế bổ trợ cho nhau

Đa dạng nguồn nguyên phụ liệu, hàng hóa

Theo Bộ Công thương, Ấn Độ sở hữu nền công nghiệp dệt may lâu đời với thế mạnh dựa trên hàng loạt các loại sợi như sản phẩm cotton, vải thô, sợi nhân tạo và sợi tổng hợp như polyester... Trong khi đó, VN hiện đang nhập khẩu 65-70% nguyên phụ liệu dệt may từ nhiều nước, bao gồm Ấn Độ. Tại Hội nghị Tham tán thương mại diễn ra cuối năm 2025, Tham tán thương mại VN tại Ấn Độ Bùi Trung Thướng thông tin hai nước có tiềm năng lớn trong hợp tác dệt may, đặc biệt là trong bối cảnh mới hiện nay. Ấn Độ hiện có nhu cầu lớn về vải polyester cao cấp, trong khi VN có thể nhập khẩu máy dệt không thoi từ Ấn Độ, với giá rẻ hơn 30-40% so với máy nhập khẩu từ châu Âu. Việc tận dụng thế mạnh công nghệ và nhu cầu thị trường bổ trợ sẽ tạo ra các chuỗi cung ứng hai chiều hiệu quả.

Mới đây, ngày 22.4, Thương vụ VN tại Ấn Độ tổ chức hội thảo trực tuyến "Tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác và đổi mới sáng tạo trong ngành dệt may và da giày giữa VN - Ấn Độ". Về phía Ấn Độ, đại diện Cơ quan Xúc tiến đầu tư quốc gia (Invest India) thông tin nước này đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào ngành da giày, đặc biệt là các mảng nguyên phụ liệu, hóa chất và linh kiện. Doanh nghiệp (DN) VN được nhận định có nhiều tiềm năng mở rộng hiện diện tại đây nhờ tận dụng lợi thế nguồn nguyên liệu tại chỗ và quy mô thị trường lớn.

Ấn Độ có khả năng cung cấp nguồn nguyên phụ liệu lớn cho ngành dệt may của VN, giúp doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn cung Ảnh: M.P

Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Dệt may thêu đan TP.HCM, nhận xét: Ấn Độ là một trong những quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới về nguyên phụ liệu dệt may nên sẽ là nguồn cung lớn cho dệt may VN. Thời gian qua, các DN dệt may trong nước cũng đã tham gia nhiều hội thảo, những đoàn xúc tiến thương mại với các tập đoàn, DN của Ấn Độ. Việc nhập khẩu các loại nguyên phụ liệu dệt may từ Ấn Độ đã có nhưng thật sự chưa nhiều do giá cước vận chuyển còn cao so với một số quốc gia khác. Vì vậy ông Hồng kỳ vọng sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, việc mở rộng giao lưu giữa hai nước cũng như giữa các DN dệt may sẽ được tăng cường. Ông nhấn mạnh: Nguồn cung từ Ấn Độ cho ngành dệt may có nhiều sản phẩm, nhất là cotton, vải denim… DN luôn muốn tăng cường nhập khẩu nguyên phụ liệu từ Ấn Độ để đa dạng hóa nguồn cung, đáp ứng các quy tắc về xuất xứ của nhiều thị trường phát triển.

Còn theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả VN - Vinafruit, rau quả VN có nhiều tiềm năng để xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ. Hiện nay thanh long đã xuất khẩu sang thị trường này do được mở cửa và giảm thuế. Kỳ vọng năm nay sầu riêng cũng được cấp phép vào Ấn Độ khi hai bên đang đàm phán và hoàn tất các thủ tục kiểm dịch thực vật. Tiếp theo sẽ là bưởi và dừa tươi đang nằm trong danh sách ưu tiên tại các cuộc làm việc cấp bộ của hai nước thời gian gần đây. Đồng thời, các sản phẩm gia vị của VN như quế, hồi, tiêu… cũng được xuất sang Ấn Độ ngày càng tăng. Trong đó, riêng sản phẩm quế đã chiếm khoảng 80% lượng nhập khẩu hằng năm của Ấn Độ. Ở chiều ngược lại, VN nhập siêu hoa quả từ Ấn Độ với các các mặt hàng chính như hạt mắc ca, quả chà là, táo, lê...

"Ấn Độ là nước đông dân nhất thế giới nên là thị trường quan trọng đối với VN. Đáng chú ý, tầng lớp trung lưu tại nước này đang gia tăng nhanh nên nhu cầu về trái cây nói riêng hay các sản phẩm nông sản chế biến, chất lượng cao gia tăng. Đây là cơ hội để VN đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này. Đặc biệt nếu như ký được Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa hai nước thì chắc chắn thương mại hai nước sẽ có bước thay đổi đáng kể. Tôi tin rằng sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thì trong giai đoạn tới, cơ hội mở rộng sản phẩm, thâm nhập thị trường Ấn Độ của DN Việt sẽ tăng mạnh", ông Đặng Phúc Nguyên chia sẻ.

Tăng cường giao thương, kết nối

Cộng đồng DN đang kỳ vọng rất lớn về những cơ hội hợp tác, giao thương giữa VN và Ấn Độ trong thời gian tới, còn các chuyên gia kinh tế đánh giá việc kết hợp thế mạnh về sản xuất của VN và nguồn nguyên liệu, thiết kế và các thế mạnh của Ấn Độ sẽ giúp cả hai quốc gia nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh các động lực thị trường, tiến trình rà soát và nâng cấp Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AITIGA) cũng được kỳ vọng tạo thêm cú hích cho thương mại song phương. Mục tiêu kim ngạch thương mại 20 tỉ USD giữa VN và Ấn Độ không còn là cột mốc xa.

Thanh long của VN đã xuất khẩu sang Ấn Độ và sắp tới là cơ hội mở rộng thị trường cho nhiều loại trái cây khác Ảnh: Chí Nhân

TS Nguyễn Việt Hùng, nguyên Trưởng khoa Xây dựng Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Cán bộ TP.HCM, phân tích: VN và Ấn Độ đã có mối quan hệ hàng nghìn năm về văn hóa, tôn giáo khi Phật giáo (có nguồn gốc từ Ấn Độ) được truyền sang VN. Sau khi VN và Ấn Độ giành được độc lập (vào năm 1945 và 1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ Jawaharlal Nehru đã thiết lập mối quan hệ bang giao. Từ đó đến nay, dù khu vực và thế giới trải qua nhiều thay đổi thì quan hệ hai nước vẫn bền chặt, trở thành Đối tác chiến lược toàn diện của nhau. Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này khẳng định lại tính nhất quán, đúng đắn của chính sách ngoại giao của VN, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác sâu sắc hơn, phát huy được những lợi thế của hai bên, bổ sung lẫn nhau để cùng phát triển.

Cụ thể, Ấn Độ là quốc gia nổi tiếng về bông, sợi từ xưa đến nay sẽ là nguồn cung bổ sung cho ngành dệt may, da giày của VN. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Ấn Độ là nước phát triển hàng đầu về công nghệ giống, lai tạo giống mới hay chế biến sâu… Tuy nhiên, do tính chất địa hình, khí hậu khắc nghiệt cũng như văn hóa tiêu dùng khác biệt nên các sản phẩm nông nghiệp, thủy hải sản của Ấn Độ bị hạn chế, không phong phú. Trong khi đó, hàng hóa của VN đa dạng, chất lượng nên sẽ ngày càng được ưa chuộng và sẽ có tiềm năng xuất khẩu sang thị trường này nhiều hơn. Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng có ngành hàng hải rất phát triển. VN đang muốn thúc đẩy kinh tế hướng ra biển nên đây có thể là một hướng hợp tác lâu dài trong vấn đề đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ… Hơn nữa, mũi nhọn phát triển của VN sắp tới là công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn trong khi Ấn Độ cũng là một cường quốc về phần mềm, công nghệ thông tin...

"Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chuyến đi đúng lúc, đúng thời điểm, đủ độ chín để mở rộng và làm sâu thêm quan hệ hai nước. Từ đó cả hai bên cùng hợp tác chặt chẽ hơn, cùng mạnh và cùng thắng. Đối với VN thì sẽ mở rộng thị trường lớn trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Còn với Ấn Độ, khi giao thương mạnh hơn với VN thì từ đó cánh cửa cho hàng hóa, dịch vụ thâm nhập thị trường ASEAN cũng rộng mở hơn", TS Nguyễn Việt Hùng nhận định.