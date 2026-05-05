Mở rộng cơ hội tại Ấn Độ

Thương mại, du lịch tăng tốc

Theo Bộ Công thương, trong những năm qua, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Ấn Độ đã liên tục tăng trưởng tích cực. Đặc biệt trong giai đoạn từ 2016 - 2025 sau khi Việt Nam và Ấn Độ đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, kim ngạch thương mại đã tăng gấp 3 lần, từ 5,43 tỉ USD lên 16,46 tỉ USD. Riêng năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 16,46 tỉ USD, tăng 10,5% so với năm 2024. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt 10,3 tỉ USD, tăng 14,2% và nhập khẩu của Việt Nam từ Ấn Độ đạt 6,1 tỉ USD, tăng 4,9% so với năm 2024. Đà tăng này được tiếp diễn trong 3 tháng đầu năm nay khi kim ngạch thương mại song phương đạt 4,8 tỉ USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2025. Ấn Độ hiện là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam là đối tác lớn thứ 21 của Ấn Độ và thứ 4 trong ASEAN.

Khánh thành Nhà máy lắp ráp ô tô điện của VinFast tại TP.Thoothukudi (bang Tamil Nadu, Ấn Độ) vào tháng 8.2025 ẢNH: V.F

Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ tập trung vào nhóm hàng chế biến, chế tạo với tỷ trọng trên 70% gồm các mặt hàng chính như sản phẩm công nghệ, điện tử, máy móc; nhóm hàng nông, thủy sản, cao su, hạt tiêu và vật liệu xây dựng như sắt thép và sản phẩm từ sắt thép. Ngược lại, nhập khẩu từ Ấn Độ chủ yếu là các sản phẩm đầu vào phục vụ sản xuất, xuất khẩu như nguyên, phụ liệu dệt may, chất dẻo nguyên liệu, sắt thép các loại, hàng thủy sản và phục vụ tiêu dùng (dược phẩm).

Không chỉ thương mại, đầu tư từ Ấn Độ vào Việt Nam cũng khá lớn. Tính đến tháng 3.2026, Ấn Độ có 503 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 1,117 tỉ USD, đứng thứ 26 trong tổng số 154 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Các nhà đầu tư Ấn Độ tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, phân phối điện, khí, khai khoáng… Ở chiều ngược lại, Việt Nam đã đầu tư sang Ấn Độ 30 dự án với tổng số vốn gần 150,5 triệu USD, đứng thứ 17/88 địa bàn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam. Nổi bật là dự án xây dựng nhà máy sản xuất xe điện của VinFast thuộc Tập đoàn Vingroup tại bang Tamil Nadu vào năm 2024. Đến cuối năm 2025, tập đoàn này đã tiếp tục đầu tư 500 triệu USD phát triển các phân xưởng, dây chuyền sản xuất chuyên biệt cho xe buýt điện và xe máy điện, bao gồm các hoạt động sản xuất, lắp ráp, thử nghiệm và vận hành liên quan. Khoản đầu tư này đánh dấu giai đoạn thứ hai trong cam kết đầu tư 2 tỉ USD trước đó…

Đặc biệt, quan hệ hợp tác du lịch, giao lưu giữa hai nước cũng đang mở rộng. Ở lĩnh vực du lịch, Ấn Độ là thị trường khách tiềm năng của Việt Nam. Gần đây nhiều đoàn khách du lịch Ấn Độ đã lựa chọn Việt Nam làm điểm đến khá thường xuyên. Thống kê cho thấy năm vừa qua, khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam đạt gần 800.000 lượt, tăng gấp 4 lần so với năm 2019. Nhờ đó, Ấn Độ vươn lên nhóm 10 nguồn khách quốc tế trọng điểm, bên cạnh các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Riêng quý 1/2026, lượng khách từ quốc gia này đạt 242.656 lượt, tăng 169,3% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, Ấn Độ là thị trường khách chi tiêu cao và nhiều khách VIP đang chọn Việt Nam làm điểm đến cho những sự kiện quan trọng. Chẳng hạn vào cuối năm 2025, một tỉ phú Ấn Độ thuê các chuyến bay nguyên chuyến do Vietnam Airlines khai thác để đưa gia đình và một phần khách mời tới Phú Quốc (An Giang) cho lễ cưới kéo dài nhiều ngày tại một khu nghỉ dưỡng 5 sao trên đảo ngọc. Trước đó, đầu năm 2024, tại một resort sang trọng trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) cũng đã diễn ra đám cưới của một tỉ phú Ấn Độ cùng hơn 600 khách mời đến từ khắp nơi trên thế giới…

Tiềm năng hợp tác kinh tế, công nghệ rộng mở

Hàng loạt hợp tác, xúc tiến thương mại song phương gần đây giữa Việt Nam và Ấn Độ đã được thực hiện. Mới nhất là ngày 24.4 vừa qua, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ đã làm việc với Tập đoàn Reliance Retail nhằm thúc đẩy khả năng đưa hàng Việt vào hệ thống SMART Bazaar. Hai bên đã trao đổi về khả năng mở rộng nhập khẩu các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như trái cây tươi, cà phê, hạt điều, thủy sản chế biến và hàng tiêu dùng nhanh. Reliance Retail cũng xác nhận sẽ cử đoàn doanh nghiệp tham dự Vietnam International Sourcing Expo 2026 để tìm kiếm nguồn cung từ Việt Nam. Trước đó hồi tháng 3, Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) và Hội đồng Xúc tiến xuất khẩu dịch vụ Ấn Độ (SEPC) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại dịch vụ số và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, gia công phần mềm, trí tuệ nhân tạo (AI) và IoT.

Tiềm năng thương mại Việt Nam và Sri Lanka Việt Nam và Sri Lanka đã có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt. Năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt khoảng 215,5 triệu USD; năm 2025 đạt khoảng 260 triệu USD, tăng 20% so với 2024. Tính đến tháng 3.2026, kim ngạch song phương đạt khoảng 50 triệu USD. Hai nước cũng đã ký bản ghi nhớ về hợp tác chế tạo máy vào tháng 5.2025. Việt Nam và Sri Lanka đặt mục tiêu kim ngạch song phương đạt 1 tỉ USD trong thời gian tới.

PGS-TSKH Võ Đại Lược, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế và chính trị thế giới, phân tích: Là nước có dân số khoảng 1,45 tỉ người, Ấn Độ là thị trường lớn nhất thế giới. Bất cứ sản phẩm nào của Việt Nam khi đã thâm nhập được quốc gia này thì đồng nghĩa cơ hội mở rộng thị trường rất lớn. Ngoài vấn đề hàng hóa tiêu dùng, Ấn Độ cũng đang có chiến lược phát triển mạnh về công nghệ, công nghệ số. Bengaluru, thủ phủ bang Karnataka, miền Nam Ấn Độ, từ lâu được ví như "Thung lũng Silicon của châu Á". Chính vì vậy tiềm năng và cơ hội hợp tác giữa 2 nước là rất lớn. Tuy nhiên theo ông Lược, thời gian qua dù đã mở cửa nhưng nhìn chung thị trường Ấn Độ vẫn còn nhiều khó khăn cho hàng hóa nước ngoài cũng như vấn đề trao đổi, hợp tác đầu tư. Đây cũng là nước ít tham gia vào các hiệp định thương mại song phương, đa phương. Vì vậy, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với nhiều hoạt động sẽ thúc đẩy nhiều tiềm năng và cơ hội hợp tác hơn nữa giữa hai nước.

"Tôi tin rằng chuyến thăm cấp cao của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ khai mở thật sự thị trường lớn nhất thế giới này. Theo đó, hàng loạt lĩnh vực hợp tác giữa hai nước sẽ được khơi thông mạnh mẽ hơn. Việc mở rộng thêm thị trường Ấn Độ sẽ giúp hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu mạnh hơn, đa dạng hóa thị trường. Mặt khác, Việt Nam đang trong quá trình thay đổi mạnh, từ việc hoàn thiện thể chế, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực ưu tiên cũng sẽ là điểm hấp dẫn với các tập đoàn Ấn Độ. Việt Nam cũng nổi tiếng là đối tác toàn diện chiến lược với các cường quốc lớn trên thế giới. Điều đó cũng có thể là lợi thế để thúc đẩy phát triển mạnh hơn với Ấn Độ trong giai đoạn tới, nhất là hai bên đã có quan hệ ngoại giao lâu đời và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện", PGS-TSKH Võ Đại Lược chia sẻ thêm.