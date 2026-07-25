Mở rộng đối tượng được công nhận là người có công với cách mạng

Chiều 25.7, tại họp báo công bố các pháp lệnh vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà đã thông tin về các điểm nổi bật của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Pháp lệnh này có nhiều điểm nổi bật, trong đó đã hoàn thiện quy định về công nhận liệt sĩ đối với trường hợp thương binh chết do vết thương tái phát.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà thông tin về những điểm nổi bật trong Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ẢNH: HÀ CƯỜNG

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho biết, theo quy định hiện hành, thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên được công nhận là liệt sĩ khi có bệnh án điều trị vết thương tái phát tại bệnh viện tuyến huyện trở lên và biên bản kiểm thảo tử vong xác định vết thương tái phát là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều thương binh nặng, đặc biệt là thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, khi bệnh tình nguy kịch thường được gia đình xin đưa về nhà theo nguyện vọng (từ trần tại nhà) hoặc điều trị tại các cơ sở nuôi dưỡng người có công nên không đáp ứng đầy đủ điều kiện về hồ sơ, giấy tờ. Điều này dẫn đến khó khăn trong xem xét công nhận liệt sĩ.

Để khắc phục những vấn đề này, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung đã điều chỉnh theo hướng không quy định điều kiện công nhận liệt sĩ đối với các thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên chết; chỉ quy định điều kiện đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61 - 80% chết do vết thương tái phát.

Pháp lệnh cũng bổ sung điều kiện công nhận liệt sĩ, thương binh với các lực lượng chức năng trong quá trình trực tiếp làm nhiệm vụ/công vụ đấu tranh phòng tội phạm. Ví dụ, trường hợp các cán bộ, chiến sĩ trong phòng chống ma túy.

Quang cảnh buổi họp báo ẢNH: HÀ CƯỜNG

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, pháp lệnh bổ sung quy định giao Chính phủ quyết định công nhận hoặc giao cơ quan, người có thẩm quyền công nhận người có công trong trường hợp còn thiếu hồ sơ song có căn cứ thực tiễn và lịch sử rõ ràng hoặc trong trường hợp đặc biệt khác.

Quy định này kỳ vọng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về việc công nhận những người thực sự có công với cách mạng nhưng thiếu hồ sơ, mất hoặc thất lạc giấy tờ trong quá trình hoạt động cách mạng, tham gia bảo vệ Tổ quốc…

Một trong những điểm nổi bật của pháp lệnh là bổ sung đối tượng được công nhận là người có công và chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Trong đó, những người làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo; làm nghĩa vụ quốc tế ở Lào, Campuchia và được Nhà nước khen tặng Huân chương Chiến công sẽ được công nhận là người có công với cách mạng.

Cạnh đó, Pháp lệnh cũng bổ sung chế độ trợ cấp người phục vụ đối với cán bộ lão thành cách mạng (hoạt động cách mạng trước ngày 1.1.1945) và cán bộ tiền khởi nghĩa (người hoạt động cách mạng từ 1.1.1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8.1945).