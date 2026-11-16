Mở rộng nguồn tuyển giáo viên: Điều kiện nào đảm bảo chất lượng?

Tuy nhiên, các nhà giáo cho rằng cần làm rõ điều kiện tuyển dụng, chú trọng năng lực thực hành và có chính sách thu hút người giỏi gắn bó với trường học.
Tháo gỡ khó khăn về nguồn tuyển giáo viên
Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư 91/2026/TT-BGDĐT về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên (GV) cơ sở giáo dục phổ thông, có hiệu lực từ ngày 8.12.2026.
Một trong những điểm đáng chú ý là quy định về đối tượng tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Theo đó, người có bằng cao đẳng trở lên hoặc sinh viên đã tích lũy tối thiểu 70% tổng khối lượng học tập của chương trình đào tạo trình độ cao đẳng trở lên, ngành đào tạo phù hợp với các môn mỹ thuật, âm nhạc, nghệ thuật, ngoại ngữ cấp tiểu học, tin học và công nghệ, tiếng dân tộc thiểu số, có nguyện vọng trở thành GV cơ sở giáo dục phổ thông, thuộc đối tượng được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
Từ thực tế giảng dạy và quản lý nhà trường, các nhà giáo nhìn nhận quy định này tạo thêm cơ hội thu hút người có chuyên môn đến với giáo dục. Tuy nhiên, việc mở rộng nguồn bồi dưỡng cần đi cùng yêu cầu bảo đảm năng lực người đứng lớp và hướng dẫn rõ điều kiện tuyển dụng.
Ông Phạm Phương Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập (P.Dĩ An, TP.HCM), cho rằng việc mở rộng đối tượng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm góp phần giải quyết bài toán thiếu GV, nhất là ở những môn học khó tuyển dụng.
Theo ông Bình, quy định này vừa giúp nhà trường có cơ hội tiếp cận nguồn nhân lực mới đồng thời đáp ứng nguyện vọng của những người muốn làm việc trong lĩnh vực giáo dục.
Ở góc độ hướng nghiệp, ông Bình nhìn nhận quy định còn tạo cơ hội điều chỉnh lựa chọn nghề nghiệp. Nhiều người có chuyên môn phù hợp, yêu thích giảng dạy cần có cơ hội chuẩn bị cho lựa chọn mới. Nếu phải thi và học lại từ đầu, họ sẽ tốn thêm thời gian, chi phí, thậm chí mất động lực theo đuổi nghề nghiệp.
Ông Bình cho rằng tận dụng nền tảng chuyên môn đã tích lũy, kết hợp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm có chất lượng có thể góp phần hạn chế lãng phí nguồn nhân lực. Tuy nhiên, cơ hội chuyển hướng phải đi cùng quá trình rèn luyện nghiêm túc để người học đáp ứng yêu cầu của nghề.
Cùng quan điểm, ông Phạm Lê Thanh, tổ trưởng tổ chuyên môn Trường THPT Nguyễn Hiền (P.Bình Thới, TP.HCM), đánh giá quy định thể hiện sự linh hoạt trong chuẩn bị nguồn GV, góp phần tháo gỡ khó khăn về nguồn tuyển ở một số môn học đặc thù.
Dù vậy, ông Thanh nhấn mạnh nghề giáo đòi hỏi sự kết hợp của 3 yếu tố: cái tâm với nghề, trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm. Lòng yêu nghề, sự tận tâm với học sinh là nền tảng đạo đức; kiến thức chuyên môn là điều kiện cần; năng lực sư phạm giúp GV chuyển hóa kiến thức thành hoạt động học tập phù hợp.
Chú trọng chất lượng đào tạo, thời lượng thực hành
Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (P.Bến Thành, TP.HCM), lưu ý cần phân biệt điều kiện tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm với tiêu chuẩn tuyển dụng, bố trí giảng dạy ở từng cấp học.
Theo ông Phú, khi triển khai quy định, cần hướng dẫn rõ phạm vi môn học, cấp học; tiêu chí xác định ngành đào tạo phù hợp và cách thẩm định năng lực chuyên môn. Đồng thời, cần làm rõ việc tuyển dụng, ký hợp đồng, xếp lương đối với người có bằng cao đẳng, bảo đảm thống nhất với quy định về trình độ chuẩn và vị trí việc làm. Những hướng dẫn này có ý nghĩa thiết thực với cả người muốn vào nghề và cơ sở giáo dục có nhu cầu tuyển giáo viên.
Còn Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập băn khoăn về chất lượng thực tế của quá trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Nghề giáo có những yêu cầu đặc thù, đòi hỏi người dạy vừa vững chuyên môn, vừa hiểu tâm lý học sinh, có kỹ năng quản lý lớp và phương pháp giảng dạy.
Chương trình bồi dưỡng, theo thông tư mới, có khối lượng 32 tín chỉ, gồm 12 tín chỉ kiến thức chung và 20 tín chỉ kiến thức chuyên ngành, thực tập sư phạm. Theo ông Bình, khối lượng này chưa đủ nếu cơ sở đào tạo không dành sự quan tâm thích đáng cho thực hành và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp. Cần tăng thời gian học, chú trọng phương pháp giảng dạy và thực tập sư phạm.
Ông Bình cũng bày tỏ lo ngại về việc một số cơ sở tổ chức bồi dưỡng trực tuyến nhưng chưa quan tâm đúng mức đến thực hành. Theo ông, cách tổ chức này có nguy cơ khiến người học chú trọng hoàn tất chứng chỉ hơn là chuẩn bị năng lực giảng dạy.
Theo ông Thanh, yêu cầu đối với GV hiện nay ngày càng cao. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, GV cần đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ, sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm và đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Ủng hộ việc mở rộng cơ hội gia nhập nghề giáo nhưng ông Phú đề nghị chú trọng chất lượng đào tạo, thời lượng thực hành, thực tập sư phạm và đánh giá năng lực thực tế trước khi tuyển dụng. Cơ sở giáo dục có trách nhiệm tiếp tục hỗ trợ và bồi dưỡng thường xuyên đối với GV được đào tạo theo con đường này, giúp họ tiếp tục hoàn thiện năng lực trong quá trình làm việc.
Trường đại học sẽ công bố danh mục ngành phù hợp
Đại diện Trường ĐH Sài Gòn cho rằng quy định tại Thông tư 91/2026/TT-BGDĐT rất phù hợp, góp phần trực tiếp vào giải quyết tình trạng thiếu GV ở một số môn đặc thù, như: mỹ thuật, âm nhạc, nghệ thuật, ngoại ngữ cấp tiểu học, tin học và công nghệ, tiếng dân tộc thiểu số.
Trước quy định mới này, đại diện các trường ĐH có đào tạo GV cũng cho biết sẵn sàng thích ứng nhằm góp phần sớm bổ sung nguồn GV, đặc biệt các môn còn thiếu nhiều GV. Theo đó, các trường cho biết sẽ xác định các môn, cấp học có thể mở lớp và ban hành danh mục ngành phù hợp.
Về chương trình bồi dưỡng nói chung, đại diện Trường ĐH Sài Gòn cho biết đang triển khai các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành GV tiểu học, THCS và THPT. Bên cạnh đó, trường đã lập kế hoạch rà soát các điều kiện tổ chức theo thông tư, trên cơ sở những ngành đào tạo GV hiện có. Trường sẽ xác định các môn, cấp học có thể mở lớp và danh mục ngành phù hợp, đồng thời xây dựng chương trình chi tiết 32 tín chỉ. Bên cạnh người đã tốt nghiệp, trường quan tâm đến sinh viên ngoài sư phạm đủ điều kiện về khối lượng tích lũy, để các em có thể chuẩn bị sớm cho nghề giáo ngay trong thời gian học. Kế hoạch tuyển sinh sẽ được công bố sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, dự kiến bắt đầu từ giữa tháng 12.2026.
Cũng theo đại diện Trường ĐH Sài Gòn, sinh viên cao đẳng từ Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ được tiếp nhận và tiếp tục học tại Trường ĐH Sài Gòn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp. Trường sẽ rà soát từng ngành đang đào tạo. Sinh viên có ngành phù hợp với các môn đặc thù theo thông tư và đã tích lũy đủ 70% khối lượng học tập sẽ được hướng dẫn đăng ký khi trường mở lớp.
Tương tự, PGS-TS Dương Thị Hồng Hiếu, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết ngay khi Thông tư 91/2026/TT-BGDĐT được ban hành, trường đã rà soát toàn bộ hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm hiện hành để chuyển sang chương trình mới bắt đầu từ ngày 8.12. Học viên đã được tuyển sinh trước thời điểm này vẫn học theo quy định cũ.
Đáng chú ý, theo PGS-TS Hiếu, trường đang khẩn trương xây dựng đề cương chi tiết và tài liệu cho chương trình 32 tín chỉ, chú trọng thực hành, rèn luyện nghiệp vụ và học phần sư phạm số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Với nhóm đối tượng mới là sinh viên đã tích lũy 70% chương trình và người có bằng cao đẳng ở các môn đặc thù, trường sẽ phối hợp với các cơ sở đào tạo khác để mở lớp theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, đồng thời làm việc với Sở GD-ĐT TP.HCM để bảo đảm địa điểm thực tập sư phạm.
Hà Ánh
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