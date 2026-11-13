Mở rộng sân chơi cho những tiếng nói nghệ thuật khác biệt

Không chọn một chủ đề giới hạn trong một trường phái hay cách thể hiện cụ thể, Giao điểm gợi mở sự gặp gỡ giữa những khác biệt trong tư duy, trải nghiệm và ngôn ngữ nghệ thuật.

Các thí sinh đạt giải của mùa thi thứ 3 (2026) với chủ đề “Chân trời tương lai” ẢNH: BTC

Một tác phẩm có thể bắt đầu từ câu chuyện cá nhân, ký ức, những quan sát đời thường hoặc cách người nghệ sĩ cảm nhận xã hội. Khi đặt cạnh nhau, các sáng tạo ấy tạo nên một không gian đa thanh, nơi người xem có cơ hội tiếp cận nhiều góc nhìn thay vì tìm kiếm một câu trả lời duy nhất.

Đây cũng là tinh thần được đặt ra trong mùa thứ tư của giải thưởng Nghệ thuật Pan Pacific Hà Nội 2027, do Pan Pacific Hà Nội phối hợp với Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam tổ chức. Thay vì chỉ tập trung vào một nhóm sáng tác nhất định, giải thưởng hướng đến sự tham gia của nghệ sĩ trẻ, nghệ sĩ khuyết tật và người dưới 18 tuổi, cho thấy nỗ lực tạo thêm cơ hội để những tiếng nói sáng tạo khác nhau được ghi nhận trong cùng một sân chơi.

Các thí sinh và thành viên hội đồng giám khảo của mùa thi thứ 3 ẢNH: LỆ THỦY

Không giới hạn nghệ thuật trong một khuôn mẫu

Ở nhóm nghệ sĩ trẻ từ 18 - 35 tuổi, đối tượng dự thi là những người đã hoặc đang theo học nghệ thuật. Đây là giai đoạn người sáng tác thường tìm kiếm ngôn ngữ biểu đạt riêng, thử nghiệm chất liệu và cách tiếp cận mới. Việc có thêm một không gian giới thiệu tác phẩm cũng là cơ hội để họ đặt sáng tạo của mình trong tương quan với những thực hành nghệ thuật khác.

Hội đồng giám khảo đánh giá bài thi ẢNH: LỆ THỦY

Đáng chú ý, giải thưởng dành một nhóm dự thi riêng cho nghệ sĩ khuyết tật, không giới hạn độ tuổi hay nền tảng đào tạo. Sự hiện diện của nhóm này đặt ra một cách nhìn rộng hơn về khả năng sáng tạo: nghệ thuật không nên được xác định bởi những giới hạn về thể chất, điều kiện tiếp cận hay con đường học tập. Mỗi nghệ sĩ có thể lựa chọn chất liệu, phương thức và nhịp điệu biểu đạt khác nhau; điều cần được nhìn nhận trước hết vẫn là giá trị nghệ thuật của tác phẩm.

Bên cạnh đó, nhóm thí sinh dưới 18 tuổi cũng được khuyến khích tham gia với sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ. Việc đưa người trẻ vào không gian sáng tác và đánh giá nghệ thuật từ sớm góp phần tạo điều kiện để các em thử nghiệm, bộc lộ suy nghĩ và phát triển khả năng quan sát thế giới bằng ngôn ngữ riêng.

Từ những tiếng nói riêng đến đối thoại chung

Poster giải thưởng Nghệ thuật Pan Pacific Hà Nội 2027 với chủ đề “Giao điểm” ẢNH: LỆ THỦY

Những tác phẩm được lựa chọn vào vòng trong sẽ được gửi bản gốc để hội đồng chuyên môn trực tiếp đánh giá, đồng thời tham gia trưng bày và xét giải. Hội đồng gồm các chuyên gia đến từ Việt Nam và quốc tế, trong đó có đại diện Hội Mỹ thuật Việt Nam, Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam và LASALLE College of the Arts.

Thí sinh có thể gửi tác phẩm đến hết ngày 31.12.2026.