Mô tô cruiser Hàn Quốc Hyosung GV350X về Việt Nam, giá 135 triệu

Trước đây, hầu hết các mẫu mô tô cruiser thường được biết đến với tư thế ngồi thoải mái, trọng tâm thấp và khả năng vận hành ổn định trên đường trường. Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố này, Hyosung GV350X còn được chú trọng vào sự nhanh nhẹn khi di chuyển trong thành phố và khả năng xử lý linh hoạt trên những đoạn đường quanh co. Xe có chiều dài cơ sở 1.460 mm, bán kính quay vòng khoảng 1,75 m giúp người lái GV350X dễ điều khiển hơn trong khu vực đô thị đông đúc, khi quay đầu. Khối lượng xe khoảng 180 kg phân bổ tương đối cân bằng giữa phía trước và phía sau. Trong khi chiều cao yên của Hyosung GV350X chỉ ở mức 730 mm, phù hợp với thể trạng của phần lớn người dùng mô tô tại Việt Nam