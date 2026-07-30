Mô tô cruiser Hàn Quốc Hyosung GV350X về Việt Nam, giá 135 triệu

Sau một số mẫu xe Honda Rebel, Royal Enfield Super Meteor, Kawasaki Eliminator hay Harley-Davidson Sportster… phân khúc mô tô cruiser tại Việt Nam vừa được thổi một làn gió mới với sự xuất hiện của mẫu xe thương hiệu Hàn Quốc - Hyosung GV350X.
Mẫu cruiser mang phong cách thiết kế cổ điển, pha chút hầm hố, đậm chất chơi này vừa gia nhập thị trường Việt Nam thông qua một đơn vị chuyên kinh doanh mô tô, xe máy nhập khẩu tại TP.HCM. Hyosung GV350X được phát triển để đáp ứng nhu cầu di chuyển linh hoạt trong đô thị, vận hành trên những cung đường ngoại ô và mang lại cảm giác lái thể thao hơn so với nhiều mẫu xe cruiser truyền thống
Xe sở hữu diện mạo khác biệt so với hình ảnh cruiser cổ điển thường thấy, với thiết kế tay lái cao, thể thao; yên xe thấp thấp đặc trưng của dòng cruiser đi kèm những chi tiết cơ khí lộ rõ và những đường nét mạnh mẽ, hầm hố
Trước đây, hầu hết các mẫu mô tô cruiser thường được biết đến với tư thế ngồi thoải mái, trọng tâm thấp và khả năng vận hành ổn định trên đường trường. Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố này, Hyosung GV350X còn được chú trọng vào sự nhanh nhẹn khi di chuyển trong thành phố và khả năng xử lý linh hoạt trên những đoạn đường quanh co. Xe có chiều dài cơ sở 1.460 mm, bán kính quay vòng khoảng 1,75 m giúp người lái GV350X dễ điều khiển hơn trong khu vực đô thị đông đúc, khi quay đầu. Khối lượng xe khoảng 180 kg phân bổ tương đối cân bằng giữa phía trước và phía sau. Trong khi chiều cao yên của Hyosung GV350X chỉ ở mức 730 mm, phù hợp với thể trạng của phần lớn người dùng mô tô tại Việt Nam
Bình xăng 14 lít tạo hình cơ bắp, kết hợp cùng yên xe thấp và phần đuôi gọn gàng. Cách bố trí này tạo nên dáng xe trường nhưng không quá nặng nề, phù hợp với những khách hàng yêu thích cruiser nhưng vẫn cần sự linh hoạt trong quá trình sử dụng hằng ngày
Hệ thống ống xả kép được bố trí theo phong cách thể thao, vừa tăng tính nhận diện vừa nhấn mạnh cấu trúc động cơ hai xi-lanh chữ V. Cụm ống xả được đặt thấp và sát thân xe, giúp tổng thể trở nên liền mạch hơn
So với các mẫu mô tô cruiser khác, tay lái Hyosung GV350X có thiết kế thiên về phong cách thể thao, tạo tư thế ngồi hơi hướng về phía trước. Đây là điểm khác biệt so với kiểu tay lái cao và rộng thường xuất hiện trên nhiều mẫu xe cruiser truyền thống
Bảng đồng hồ thiết kế theo phong cách kết hợp giữa cảm hứng cổ điển và công nghệ đèn LED hiển thị hiện đại
Một trong những điểm nổi bật nhất trên Hyosung GV350X là khối động cơ V-Twin dung tích 339cc, làm mát bằng chất lỏng, 4 thì và sử dụng hệ thống phun nhiên liệu điện tử. Động cơ này cho công suất tối đa 31,5 mã lực tại 8.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại đạt 30 Nm tại 6.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền qua hộp số sàn 6 cấp và hệ thống truyền động cuối bằng dây đai mang lại khả năng vận hành êm, sạch và không đòi hỏi bảo dưỡng thường xuyên như hệ thống truyền động bằng xích
Bên cạnh thiết kế và động cơ, Hyosung GV350X còn được trang bị nhiều công nghệ an toàn thường xuất hiện trên các mẫu mô tô phân khối lớn như hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh hoạt động độc lập; hệ thống kiểm soát lực kéo TCS giúp hạn chế hiện tượng bánh sau bị trượt khi tăng ga trên đường trơn và bị bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt
Xe còn có hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED sử dụng cho đèn pha, đèn hậu và đèn xi-nhan
Cả hai bánh đều sử dụng phanh đĩa, kết hợp lốp không săm Timsun, đây là bộ lốp được phát triển để duy trì khả năng bám đường trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau. Hệ thống treo trước dạng ống lồng kết hợp cùng giảm xóc đôi phía sau, phù hợp với kiểu dáng cruiser và nhu cầu di chuyển hằng ngày
Với những điểm nổi bật về thiết kế, động cơ và trang bị, Hyosung GV350X hứa hẹn trở thành một trong những mẫu xe đáng chú ý dành cho cộng đồng yêu thích mô tô cruiser tại Việt Nam. Xuất hiện tại sự kiện khánh thành và đưa vào hoạt động cửa hàng Moto Đồng Tháp tọa lạc trên đường Hùng Vương, xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp; Hyosung GV350X được nhà phân phối cung cấp 3 lựa chọn màu sắc, đi kèm mức giá 135 triệu đồng
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