Mô tô thể thao Honda CBR500R Four động cơ 4 xi-lanh về Việt Nam, giá 295 triệu

Bên cạnh các mẫu xe do Honda Việt Nam (HVN) phân phối chính hãng, thời gian gần đây một số mẫu mô tô hoàn toàn mới cũng được các cửa hàng chuyên kinh doanh xe nhập khẩu đưa về Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Theo nguồn tin của PV
Thanh Niên, cùng với Honda CB500SF Super Four, mới đây mẫu sport-bike Honda CBR500R Four cũng vừa gia nhập thị trường Việt Nam.
Tương tự CB500SF Super Four, Honda CBR500R Four cũng được một đơn vị chuyên kinh doanh mô tô, xe máy nhập khẩu tại TP.HCM nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, bắt đầu phân phối ra thị trường Việt Nam từ cuối tháng 6.2026. Trước đó, Honda CBR500R Four được hãng xe Nhật Bản cùng đối tác liên doanh ở Trung Quốc trình làng tại Triển lãm CIMA Motor 2025 (China International Motorcycle Trade Exhibition) diễn ra tại Trùng Khánh (Trung Quốc) vào tháng 9.2025 và bắt đầu mở bán tại thị trưởng tỉ dân từ tháng 3.2026
Được biết, Honda CBR500R Four định vị mẫu xe toàn cầu. Xe đã được Honda đăng ký bản quyền kiểu dáng tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico, Colombia và các nước thuộc Liên minh Châu Âu… Tại Việt Nam, mẫu xe này vừa hoàn tất thủ tục thông quan, kiểm định và bắt đầu có mặt tại một số cửa hàng xe máy chủ yếu tại các tỉnh, Thành phía Nam với 3 lựa chọn màu sắc khác nhau
Mang phong cách đặc trưng của dòng sport-bike, tuy nhiên khác với các mẫu xe từng được Honda phân phối chính hãng như Honda CBR500R hay Honda CBR650R… Honda CBR500R Four nhập khẩu từ Trung Quốc sở hữu nhiều điểm mới lạ về thiết kế cũng như công nghệ, động cơ…
Cụ thể, mẫu xe mang phong cách thiết kế thể thao với "dàn áo" đậm tính khí động học thừa hưởng từ đàn anh CBR1000RR-R Fireblade. Trong đó, phần đầu xe được tạo dáng thể thao, hầm hố nhưng vẫn có sự liền lạc khi kết hợp nhịp nhàng giữa những đường gân cắt xẻ táo bạo cùng những đường cong mềm mại đầy cuốn hút
Điểm nhấn của phần đầu xe có cụm đèn pha sử dụng công nghệ đèn LED được vuốt ngược về phía sau, tích hợp dải đèn định vị… tất cả kết hợp liền lạc với phần ốp hai bên thân xe. Mặt nạ phía trước còn được tích hợp gương chiếu hậu và kính chắn gió, tuy nhiên chi tiết này không điều chỉnh được
Bình xăng tạo dáng mang đến cảm giác mạnh mẽ, cơ bắp. Trong khi đó, phần đuôi xe vuốt gọn về phía sau, tích hợp đèn hậu… kết hợp phần khung nâng đỡ yên phụ và ốp nhựa được thiết với hai hốc gió nhằm tăng tính khí động học
Tương tự mẫu xe anh em CB500SF Super Four, Honda CBR500R Four cũng mang đến sự khác biệt khi sở hữu động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, làm mát bằng chất lỏng, 4 thì, dung tích 502cc. Động cơ này có công suất tối đa lên tới 71,8 mã lực tại vòng tua máy 11.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 47,1 Nm ở 10.000 vòng/phút, kết hợp với hộp số 6 cấp. Đáng chú ý, mẫu xe này còn được tích hợp hệ thống ly hợp điện tử Honda E-Clutch cho phép sang số mà không cần bóp côn. Tính năng này kết hợp với các chế độ lái (Sport, Standard, Rain) giúp xe vận hành linh hoạt trong nhiều điều kiện địa hình, giao thông khác nhau
So với động cơ Parallel Twin trước đây, động cơ Inline-Four tranh bị trên Honda CBR500R Four mang lại nhiều ưu điểm như tạo ra âm thanh đặc trưng của động cơ bốn máy, dải tua máy rộng, vận hành mượt mà và tăng tốc đầy mạnh mẽ, theo Honda
Về trang bị tiện nghi, Honda CBR500R Four sở hữu đồng hồ TFT màu 5 inch hiển thị đầy đủ thông tin cảnh báo, vận hành, đồng thời tích hợp ứng dụng Honda RoadSync cho phép kết nối điện thoại thông minh… Ngoài ra, còn có cổng sạc USB Type C
Honda trang bị cho CBR500R Four bộ khung thép kết hợp hệ thống treo gồm phuộc trước Showa 41mm SFF-BP cao cấp kết hợp cùng hệ thống phanh đĩa đôi 296 mm phía trước sử dụng heo dầu Nissin 4-piston, trong khi phía sau dùng giảm xóc đơn. Cả hai bánh đều được trang bị mâm đúc đa chấu, kích thước 17 inch kết hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh. Honda CBR500R Four cũng có hệ thống ga điện tử (ride by wire) và hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC)
Gia nhập thị trường Việt Nam, Honda CBR500R Four phân phối 3 lựa chọn màu sắc đi kèm mức giá 295 triệu đồng
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