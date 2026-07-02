Mô tô thể thao Honda CBR500R Four động cơ 4 xi-lanh về Việt Nam, giá 295 triệu

Tương tự mẫu xe anh em CB500SF Super Four, Honda CBR500R Four cũng mang đến sự khác biệt khi sở hữu động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, làm mát bằng chất lỏng, 4 thì, dung tích 502cc. Động cơ này có công suất tối đa lên tới 71,8 mã lực tại vòng tua máy 11.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 47,1 Nm ở 10.000 vòng/phút, kết hợp với hộp số 6 cấp. Đáng chú ý, mẫu xe này còn được tích hợp hệ thống ly hợp điện tử Honda E-Clutch cho phép sang số mà không cần bóp côn. Tính năng này kết hợp với các chế độ lái (Sport, Standard, Rain) giúp xe vận hành linh hoạt trong nhiều điều kiện địa hình, giao thông khác nhau