Mô tô địa hình Honda Africa Twin 2026 về Việt Nam, giá từ 540,9 triệu đồng

Hoàng Cường
31/05/2026 17:42 GMT+7

Thế hệ mới của dòng mô tô Adventure huyền thoại - Honda Africa Twin 2026 có một số thay đổi về diện mạo, cách phối màu, bổ sung trang bị tính năng mới… vừa gia nhập thị trường Việt Nam với 2 phiên bản, giá từ 540,9 triệu đồng.

Cùng với phân khúc xe máy, xe tay ga phổ thông Honda Việt Nam (HVN) đang lần lượt làm mới mẫu mã ở phân khúc mô tô phân khối lớn. Mới đây, hãng xe Nhật Bản chính thức trình làng thế hệ mới của dòng mô tô địa hình Adventure huyền thoại - Honda Africa Twin 2026, hướng tới nhóm khách hàng thích lái mô tô, khám phá trải nghiệm và chinh phục những cung đường khó.

Xuất hiện trên thị trường mô tô thế giới từ năm 1988, Honda Africa Twin đã trở thành biểu tượng của tinh thần "True Adventure", lấy cảm hứng từ những mẫu xe từng chinh phục Dakar Rally huyền thoại. Mẫu xe này nhanh chóng gặt hái thành công với các phiên bản như XRV750, CRF1000L và CRF1100L. Dù vậy, khi công nghệ cũng như thị hiếu khách hàng nhanh chóng thay đổi, Africa Twin không ngừng hoàn thiện để đáp ứng đa dạng nhu cầu khám phá, đồng thời khẳng định sức hút với cộng đồng đam mê adventure riding trên toàn thế giới.

Khác với các phiên bản trước đây, Honda Africa Twin 2026 đánh dấu sự lột xác về mặt thị giác với bộ áo mới, thể thao và đậm chất phiêu lưu hơn. Sự thay đổi dễ nhận thấy nhất trên mẫu xe này là sự kết hợp màu sắc và bộ tem hoàn toàn mới, được tinh chỉnh để tôn lên những đường nét góc cạnh, cơ bắp của xe.

Ở phiên bản Adventure Sports, các mảng màu đỏ được mở rộng và kết nối liền mạch hơn với bộ tem thân xe, giúp tổng thể trở nên năng động và đậm chất rally hơn. Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn sở hữu cách phối màu mới với sắc đỏ trải dài xuyên suốt thân xe kết hợp các họa tiết tem sắc nét, nhấn mạnh tinh thần phiêu lưu và cá tính đặc trưng của dòng Adventure Honda.

Africa Twin 2026 tiếp tục được phân phối hai phiên bản, gồm Africa Twin tiêu chuẩn và Africa Twin Adventure Sports, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ chinh phục địa hình đến touring đường dài. Cả hai phiên bản đều sở hữu khối động cơ 1.084cc xi-lanh đôi song song, công suất 100 mã lực tại 7.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 112 Nm tại 5.500 vòng/phút.

Các phiên bản của Africa Twin 2026 đều được trang bị màn hình TFT cảm ứng 6,5 inch, hệ thống IMU 6 trục, kiểm soát lực kéo HSTC, chống bốc đầu và nhiều chế độ lái linh hoạt, hỗ trợ người lái vận hành an toàn và tự tin trên nhiều điều kiện đường khác nhau.

Phiên bản Africa Twin tiêu chuẩn tiếp tục hướng tới khách hàng yêu thích trải nghiệm off-road thuần chất với cấu hình tối ưu cho địa hình. Xe sử dụng mâm trước 21 inch, mâm sau 18 inch đi cùng lốp không săm giúp tăng khả năng vượt địa hình cũng như dễ dàng xử lý sự cố trên hành trình dài. Khung sườn thép nhẹ, gắp nhôm lấy cảm hứng từ CRF450R cùng hệ thống treo hành trình dài mang lại khả năng kiểm soát cân bằng và độ bám đường trên các cung đường đá dăm hay địa hình phức tạp.

Trong khi đó, Africa Twin Adventure Sports được phát triển theo định hướng touring cao cấp dành cho những chuyến đi dài. Phiên bản này nổi bật với bánh trước 19 inch cùng lốp kích thước lớn hơn giúp tăng độ ổn định và độ bám trên đường nhựa. Thiết kế khí động học mới kết hợp kính chắn gió chỉnh 5 cấp độ giúp giảm mệt mỏi cho người lái khi di chuyển đường dài. Xe còn sở hữu bình xăng dung tích lớn 24,8 lít, hệ thống treo điện tử Showa-EERA tiêu chuẩn cùng hộp số ly hợp kép DCT 6 cấp.

Theo thông tin Honda Việt Nam công bố, phiên bản Honda CRF1100L Africa Twin có giá 540,99 triệu đồng, trong khi bản CRF1100L Africa Twin Adventure Sports bán với giá 620,99 triệu đồng. Cả hai phiên bản này tung ra thị trường từ 15.6 tới thông qua hệ thống cửa hàng xe phân khối lớn Honda Dream Wing.

Xe máy điện Honda ICON e: lại ưu đãi, giá thực tế giảm gần một nửa

Không lâu sau khi điều chỉnh giảm mạnh niêm yết, Honda ICON e: tiếp tục được hãng và đại lý áp dụng ưu đãi thêm 5 triệu đồng cho khách mua. Sau khấu trừ, giá thực tế của mẫu xe máy điện phổ thông này chỉ còn quanh mức 16 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với thời điểm mới mở bán.

