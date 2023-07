Mới 1 lượt đấu, World Cup nữ 2023 đạt cột mốc lịch sử bán hơn 1,5 triệu vé

"Trong 12 trận đấu đã diễn ra trước lịch thi đấu ngày 24.7 của World Cup nữ 2023, đã thu hút tổng số người đến xem các trận đấu trên sân là 363.937 người. Tính trung bình, mỗi trận đã thu hút đến 30.326 khán giả, vượt qua mức trung bình 21.756 khán giả ở World Cup 2019 tại Pháp và 24.780 khán giả ở tất cả các kỳ World Cup nữ trong lịch sử. Tỷ lệ khán giả ở World Cup nữ 2023 cũng tăng đến 72% so với tại Pháp năm 2019", FFA cho biết.

CĐV Việt Nam là những người cũng đóng góp vào con số kỷ lục người xem tại World Cup nữ 2023 ĐỨC ĐỒNG

FFA khẳng định: "Việc khán giả đến xem các trận đấu tại World Cup nữ 2023 rất đông, thể hiện sự phổ biến ngày càng tăng của bóng đá nữ trên toàn cầu. Trận đấu có số lượng người xem trên sân cao nhất được ghi nhận trong trận đội tuyển nữ Úc gặp Ireland, với mức kỷ lục 75.784 khán giả. Chỉ riêng ở nước Úc, các CĐV đã mua hơn 1,1 triệu vé trong tổng số 1,5 triệu vé được bán ra.

Bên cạnh việc khán giả đến xem các trận đấu rất đông, các khu vực FIFA Fan Festival (CĐV đến xem trực tiếp trên truyền hình ở các địa điểm công cộng) cũng đã thu hút tổng số lên đến 117.013 lượt người xem trong 4 ngày qua, trung bình 29.253 lượt mỗi ngày.

Những con số kỷ lục đã được thiết lập ở các TP.Auckland, Perth và Sydney vào ngày thứ bảy (22.7), với lễ hội ở Sydney cũng chứng kiến số lượng khách tham quan đạt mức cao nhất là 17.134 cho giải đấu cho đến nay", FFA chia sẻ thêm.

Sân Eden Park tại New Zealand

Trận đội tuyển nữ Úc gặp Ireland cũng thiết lập kỷ lục người xem trên sân lẫn trên truyền hình

FFA cũng cho biết: "Lượng người xem trên truyền hình tại World Cup nữ 2023 cũng tăng vọt, với trận đội tuyển nữ New Zealand gặp Na Uy đã thiết lập kỷ lục có người xem cao nhất. Theo kênh Sky New Zealand, hơn 1 triệu khán giả đã theo dõi trận khai mạc giữa New Zealand gặp Na Uy. Tại Úc, trận đấu giữa đội tuyển nữ Úc gặp Ireland, cũng trong ngày khai mạc của giải đấu, đã ghi nhận lượng khán giả trung bình là 1,94 triệu người xem, tăng gần gấp ba kỷ lục trước đó và thậm chí vượt qua cả lượng người xem tại World Cup 2022 ở Qatar".