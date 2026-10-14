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    Mối lương duyên 'độc nhất vô nhị' giữa giếng cổ Chăm ngàn năm và loại rau lạ

    Nguyễn Phúc
    Nguyễn Phúc
    Giữa vùng đất đỏ bazan ở xã Cồn Tiên (Quảng Trị), hệ thống giếng cổ hàng nghìn năm tuổi không chỉ lưu giữ dấu tích văn hóa Chăm mà còn nuôi dưỡng rau liệt, loại rau đặc sản mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân.

    Về xã Cồn Tiên, nhiều người tìm đến hệ thống giếng cổ Gio An để khám phá công trình dẫn thủy độc đáo có từ thời Champa. Nhưng với người dân địa phương, những dòng nước trong mát chảy quanh năm từ các giếng cổ còn gắn liền với một đặc sản nổi tiếng: rau liệt (còn gọi là xà lách xoong, rau cải xoong).

    Mối lương duyên 'độc nhất vô nhị' giữa giếng cổ Chăm ngàn năm và loại rau lạ- Ảnh 1.

    Giếng cổ (góc phải) và vườn rau liệt ở Gio An

    ẢNH: NGUYỄN PHÚC

    Theo ông Lê Phước Hiếu, Phó trưởng phòng Kinh tế UBND xã Cồn Tiên, hệ thống giếng cổ Gio An có niên đại hơn 2.000 năm, gồm 14 giếng được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Địa phương đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ bổ sung 4 giếng và hướng đến mục tiêu đề nghị công nhận di tích quốc gia đặc biệt.

    Mối lương duyên 'độc nhất vô nhị' giữa giếng cổ Chăm ngàn năm và loại rau lạ- Ảnh 2.

    Giếng Bà nằm ở khu vực Hảo Sơn (xã Cồn Tiên) hiện nay

    ẢNH: NGUYỄN PHÚC

    Mối lương duyên 'độc nhất vô nhị' giữa giếng cổ Chăm ngàn năm và loại rau lạ- Ảnh 3.

    Giếng Bà trước đây chỉ dành cho phụ nữ có gia đình xuống tắm rửa

    ẢNH: NGUYỄN PHÚC

    Mối lương duyên 'độc nhất vô nhị' giữa giếng cổ Chăm ngàn năm và loại rau lạ- Ảnh 4.

    Giếng Ông nằm không xa giếng Bà

    ẢNH: NGUYỄN PHÚC

    Mối lương duyên 'độc nhất vô nhị' giữa giếng cổ Chăm ngàn năm và loại rau lạ- Ảnh 5.

    Giếng Ông trước đây là nơi dành cho đàn ông có gia đình tắm rửa

    ẢNH: NGUYỄN PHÚC

    Mối lương duyên 'độc nhất vô nhị' giữa giếng cổ Chăm ngàn năm và loại rau lạ- Ảnh 6.

    Giếng Trạng nằm ở một vị trí khá đẹp

    ẢNH: NGUYỄN PHÚC

    Điểm độc đáo của hệ thống này là cách xếp đá và dẫn nước từ các mạch ngầm trong những triền đồi đất đỏ bazan. Nguồn nước được sử dụng cho nhiều mục đích, từ sinh hoạt của người dân đến tưới rau liệt, nuôi sen và phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tại đây, các khu vực lấy nước được phân chia theo công năng, trong đó có nơi dành riêng để lấy nước uống, tắm rửa.

    Chính dòng nước trong mát ấy tạo nên môi trường sinh trưởng đặc biệt của rau liệt. Loại rau này chỉ phát triển tốt ở nguồn nước đầu nguồn, nơi nước sạch và lưu thông thường xuyên. Người trồng không cần sử dụng phân bón hóa học hay thuốc bảo vệ thực vật.

    Mối lương duyên 'độc nhất vô nhị' giữa giếng cổ Chăm ngàn năm và loại rau lạ- Ảnh 7.

    Người dân sử dụng nguồn nước từ giếng cổ để sinh hoạt hằng ngày

    ẢNH: NGUYỄN PHÚC

    Mối lương duyên 'độc nhất vô nhị' giữa giếng cổ Chăm ngàn năm và loại rau lạ- Ảnh 8.

    Hệ thống máng đá dẫn nước ở giếng cổ

    ẢNH: NGUYỄN PHÚC

    Mối lương duyên 'độc nhất vô nhị' giữa giếng cổ Chăm ngàn năm và loại rau lạ- Ảnh 9.

    Những vườn rau liệt nằm sát khu vực giếng cổ

    ẢNH: NGUYỄN PHÚC

    Cầm bó rau vừa thu hoạch, một người dân trồng rau liệt ở Gio An cho biết hiện rau được bán khoảng 12.000 đồng/bó. Mỗi lứa thu hoạch cách nhau 15 - 20 ngày; vào thời điểm cao điểm, mỗi hộ có thể thu được hàng chục bó rau. Mùa rau thường bắt đầu từ tháng 9 âm lịch và kéo dài đến khoảng tháng giêng năm sau.

    "Rau thời điểm này ăn ngọt, ngon lắm! Có thể ăn sống, luộc, chấm hoặc trộn với thịt bò, tỏi, chanh đều ngon", một người dân chia sẻ.

    Mối lương duyên 'độc nhất vô nhị' giữa giếng cổ Chăm ngàn năm và loại rau lạ- Ảnh 10.

    Đang vào mùa rau liệt ngon nhất ở Gio An

    ẢNH: NGUYỄN PHÚC

    Mối lương duyên 'độc nhất vô nhị' giữa giếng cổ Chăm ngàn năm và loại rau lạ- Ảnh 11.

    Người dân thu hoạch rau liệt

    ẢNH: NGUYỄN PHÚC

    Không chỉ là món ăn quen thuộc, rau liệt còn trở thành nguồn thu nhập quan trọng của nhiều hộ dân. Theo ông Hiếu, vùng trồng rau liệt tại địa phương có diện tích khoảng 8 - 12 ha, tùy điều kiện thời tiết. Nếu với diện tích khoảng 10 ha, tổng giá trị thu hoạch có thể đạt khoảng 5 tỉ đồng mỗi năm.

    Rau liệt có tính mùa vụ, phát triển tốt trong điều kiện thời tiết mát và mùa mưa, thời điểm nhiều loại rau khác khó sinh trưởng. Nhờ hương vị riêng và cách trồng tự nhiên, loại rau này được người tiêu dùng trong và ngoài địa phương ưa chuộng.

    Mối lương duyên 'độc nhất vô nhị' giữa giếng cổ Chăm ngàn năm và loại rau lạ- Ảnh 12.

    Mớ rau liệt ngọt lành

    ẢNH: NGUYỄN PHÚC

    Cùng với giá trị kinh tế của rau liệt, hệ thống giếng cổ Gio An ngày càng trở thành điểm nhấn trong phát triển du lịch Cồn Tiên. Theo ông Hiếu, trong 2 năm 2025 - 2026, địa phương đón khoảng 70.000 - 100.000 lượt khách mỗi năm.

    Mối lương duyên 'độc nhất vô nhị' giữa giếng cổ Chăm ngàn năm và loại rau lạ- Ảnh 13.

    Sự kết hợp giữa rau liệt và giếng cổ ngàn năm là điều riêng có ở Cồn Tiên

    ẢNH: NGUYỄN PHÚC

    Mối lương duyên 'độc nhất vô nhị' giữa giếng cổ Chăm ngàn năm và loại rau lạ- Ảnh 14.

    Giếng cổ và rau liệt vừa là điểm nhấn văn hóa vừa mang về kinh tế cho người dân địa phương

    ẢNH: NGUYỄN PHÚC

    Những giếng cổ Chăm lưu dấu lịch sử và những luống rau xanh mướt bên dòng nước trong, 2 giá trị tưởng chừng khác biệt lại gắn bó mật thiết, tạo nên nét riêng của vùng đất Gio An xưa, nay thuộc xã Cồn Tiên. Bảo tồn hệ thống giếng cổ cũng chính là gìn giữ nguồn nước và không gian sinh trưởng của rau liệt, đặc sản góp phần làm nên bản sắc và sinh kế của người dân địa phương.

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