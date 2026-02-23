Mỗi ngày 1 ly nước ép trái cây: Loại nào tốt nhất cho sức khỏe?

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên ăn trái cây nguyên quả thay vì uống nước ép - vốn chứa hàm lượng đường cao và thiếu chất xơ.

Tuy nhiên, 1 ly nước ép trái cây nhỏ mỗi ngày (khoảng 150 ml) có thể phù hợp với chế độ ăn uống lành mạnh.

Nước ép trái cây tốt cho sức khỏe nhưng phải uống với liều lượng vừa phải Ảnh: AI

Táo. Thường gồm nước táo xay và nước ép táo. Nước táo xay gồm cả bã, trong khi nước ép táo đã được loại bỏ bã. Táo giàu các hợp chất chống oxy hóa như flavonoid và axit chlorogenic, giúp trung hòa các gốc tự do gây hại cho tế bào. Đặc biệt, nước táo xay có hàm lượng chất chống oxy hóa rất cao. Nghiên cứu cho thấy nó có hàm lượng chất chống oxy hóa gấp 2 - 5 lần so với nước ép táo, theo chuyên trang sức khỏe Healthline.

Cà chua. Nước cà chua xay đặc biệt giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ hỗ trợ hấp thụ sắt, làm đẹp da và tăng cường miễn dịch. 1 ly (250 ml) cung cấp gần gấp đôi nhu cầu vitamin C hằng ngày. Đây cũng là một nguồn cung cấp lycopene - giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Nghiên cứu cho thấy tăng lượng lycopene giúp giảm 13% nguy cơ mắc bệnh tim.

Cam quýt. Hàm lượng vitamin C trong cam, quýt giúp tăng cường hệ miễn dịch và có tác dụng chống oxy hóa. Nghiên cứu cho thấy nước cam có thể giúp giảm viêm, làm dịu các kích ứng toàn thân và giảm huyết áp cao. Tuy nhiên, lợi ích sức khỏe giảm đáng kể ở liều lượng trên 500 ml mỗi ngày, do lượng đường tự nhiên trong nước cam.

Trong khi đó, nước chanh cũng có tác dụng hạ huyết áp. Các nghiên cứu cho thấy nước pha từ 1 quả chanh mỗi ngày có thể giúp kiểm soát huyết áp cao, tốt cho tiêu hóa nếu uống trước bữa ăn.

Lựu. Nước ép lựu cho thấy lợi ích sức khỏe vượt trội nhờ hàm lượng polyphenol cao, tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ. Tuy nhiên, chỉ nên uống không quá 200 ml mỗi ngày, bởi nhiều hơn sẽ không tăng thêm hiệu quả mà làm tăng lượng đường tiêu thụ.

Củ dền. Loại củ này có hàm lượng nitrat rất cao, từ đó tạo ra oxit nitric giúp giãn mạch máu, đặc biệt là người huyết áp, cao. Vì củ dền có hàm lượng đường thấp nên tiêu thụ đến 500 ml mỗi ngày vẫn có thể mang lại lợi ích, theo Healthline.