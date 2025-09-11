Ngày nào cũng 1 ly nước trái cây, chuyên gia dặn điều này

Theo bà Jamie Johnson, chuyên gia dinh dưỡng chuyên về bệnh tiểu đường, làm việc tại Mỹ, nước ép trái cây cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất, có thể hỗ trợ hydrat hóa và mang lại lợi ích nếu tiêu thụ điều độ.

Nhiều chuyên gia xem 1 ly nước ép trái cây nguyên chất mỗi ngày có thể tính vào khẩu phần trái cây, song vẫn khuyến khích ưu tiên trái cây nguyên quả Ảnh: AI

Nghiên cứu cho thấy uống nước ép trái cây giúp bổ sung canxi, magiê, kali, vitamin C và D. Tiêu thụ điều độ nước ép giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt từ họ cam quýt, có thể giúp giảm viêm, tăng miễn dịch và hạ nguy cơ bệnh mạn tính. Nhiều chuyên gia xem 1 ly nước ép trái cây nguyên chất mỗi ngày có thể tính vào khẩu phần trái cây, song vẫn khuyến khích ưu tiên trái cây nguyên quả, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Có thể gây tăng đường huyết và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Mặc dù trái cây rất tốt cho sức khỏe, nhưng biến việc uống nước ép trái cây thành thói quen hằng ngày lại tiềm ẩn một số rủi ro.

Do chứa nhiều đường tự nhiên dễ hấp thụ, nước ép có thể làm tăng nhanh lượng đường trong máu, gây nguy hiểm cho người bệnh tiểu đường và làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường loại 2.

Có thể gây thiếu chất xơ

Ngoài ra, nước ép thường thiếu chất xơ so với trái cây nguyên quả. Chất xơ có vai trò quan trọng trong việc giảm cholesterol, duy trì cân nặng, ổn định đường huyết và bảo vệ hệ tiêu hóa. Vì vậy, uống nhiều nước ép đồng nghĩa với việc bỏ lỡ lợi ích sức khỏe quan trọng từ chất xơ.

Cách ăn trái cây tốt nhất

Cũng như các chuyên gia y tế khác, chuyên gia Johnson nhấn mạnh: Nước ép không thể thay thế hoàn toàn trái cây nguyên quả. Nghiên cứu chỉ ra rằng ăn trái cây như táo, nho hay việt quất nguyên quả giúp giảm đáng kể nguy cơ tiểu đường loại 2.

Điều này không có nghĩa phải loại bỏ hoàn toàn nước ép khỏi chế độ ăn. Nước ép trái cây không đường vẫn có thể được đưa vào chế độ ăn uống lành mạnh nếu chỉ uống thỉnh thoảng và nên dùng sau bữa ăn thay vì khi bụng đói.

Chuyên gia Johnson kết luận: Cách tốt nhất là ưu tiên ăn trái cây nguyên quả để tận dụng đầy đủ vitamin, khoáng chất và chất xơ, theo Verywell Health.