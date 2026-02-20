Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Nghiên cứu mới: Kiểu ăn này giúp giảm nguy cơ đột quỵ đến mức bất ngờ

Thiên Lan
Thiên Lan
20/02/2026 16:14 GMT+7

Đột quỵ là thảm họa sức khỏe toàn cầu, cướp đi sinh mạng triệu người và để lại hậu quả tàn tật nặng nề. Một nghiên cứu mới cho thấy các ca đột quỵ có thể ngăn ngừa bằng cách thay đổi lối sống.

Nghiên cứu mới vừa được công bố tạp chí của Học viện Thần kinh học Mỹ - Neurology Open Access - phát hiện một chế độ ăn mà nếu tuân thủ chặt chẽ thì tỷ lệ đột quỵ thấp đến bất ngờ, theo trang tin khoa học Scitechdaily.

Nghiên cứu quy mô lớn do các nhà khoa học tại Trung tâm Ung thư City of Hope ở Duarte, California, Mỹ, thực hiện, bao gồm 105.614 người tham gia, chủ yếu là phụ nữ, ở độ tuổi trung bình 53 và không có tiền sử đột quỵ khi bắt đầu nghiên cứu.

Nghiên cứu mới: Kiểu ăn này giúp giảm nguy cơ đột quỵ đến mức bất ngờ - Ảnh 1.

Nghiên cứu phát hiện một chế độ ăn mà nếu tuân thủ chặt chẽ thì tỷ lệ đột quỵ thấp đến bất ngờ

Ảnh: AI

Những người tham gia báo cáo chi tiết về chế độ ăn uống, từ đó các tác giả đánh giá mức độ tuân thủ chế độ ăn Địa Trung Hải của người tham gia. Đây là chế độ ăn được khuyến nghị cho những người có nguy cơ mắc bệnh tim, tập trung vào các loại ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau, các loại đậu, dầu ô liu và cá, cũng như uống rượu ở mức độ vừa phải. Tránh ăn thịt đỏ và các sản phẩm từ sữa.

Sau thời gian theo dõi 21 năm, đã có 4.083 trường hợp đột quỵ, trong đó có 3.358 trường hợp đột quỵ do thiếu máu cục bộ và 725 ca đột quỵ do xuất huyết não.

Kết quả thật đáng kinh ngạc

Sau 2 thập kỷ theo dõi, kết quả cho thấy sự khác biệt rõ rệt. Sau khi tính toán các yếu tố ảnh hưởng, kết quả đã phát hiện điều đáng kinh ngạc:

Những người tuân thủ chặt chẽ nhất chế độ ăn Địa Trung Hải đã: 

  • Có nguy cơ bị đột quỵ thấp hơn 18%.
  • Nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ (do tắc mạch máu) thấp hơn 16%.
  • Đặc biệt, nguy cơ đột quỵ do xuất huyết não (do vỡ mạch máu não) thấp hơn đến 25%, theo Scitechdaily.

Tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Sophia S. Wang, giải thích rằng những phát hiện trên ủng hộ các bằng chứng ngày càng tăng cho thấy chế độ ăn uống lành mạnh là yếu tố then chốt để ngăn ngừa đột quỵ.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng: Vì đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật, cải thiện chế độ ăn uống hằng ngày bằng các thực phẩm như ngũ cốc nguyên hạt, dầu ô liu và cá là chiến lược quan trọng để giảm thiểu rủi ro mắc phải căn bệnh tàn khốc này.

Chế độ ăn Địa Trung Hải bao gồm những gì?

Chế độ ăn Địa Trung Hải nhấn mạnh việc ăn nhiều rau, trái cây, các loại đậu, cá và chất béo lành mạnh như dầu ô liu. Đồng thời, hạn chế các sản phẩm từ sữa, thịt và thực phẩm giàu chất béo bão hòa.

