'Mỗi nụ cười thân thiện được gửi trao, hình ảnh Việt Nam ngày càng tỏa sáng'

Sáng nay 27.9, tại Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Bộ VH-TT-DL, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam phối hợp Báo Văn hóa tổ chức lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025.

Đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Phó thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, với mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 8,3 - 8,5% và tạo nền tảng cho tăng trưởng năm 2026 đạt 10% trở lên.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu chỉ đạo tại lễ trao giải ẢNH: BỘ VH-TT-DL

"Điều này đòi hỏi ngành du lịch cần phát triển mạnh mẽ hơn nữa để đóng góp nhiều hơn nữa. Đòi hỏi chúng ta phải cùng nhau hành động để phấn đấu đạt được những con số ấn tượng: đón ít nhất 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa, tổng thu vượt mốc 1 triệu tỉ đồng. Những con số này không chỉ là mục tiêu, mà còn là lời hiệu triệu thôi thúc mỗi chúng ta phải đột phá, đổi mới sáng tạo hơn nữa", Phó thủ tướng nói.

Theo Phó thủ tướng, để hiện thực hóa mục tiêu đó, trong thời gian tới, ngành du lịch cần tiếp tục tăng tốc, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh để du khách có thể trải nghiệm Việt Nam một cách tốt nhất.

Phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng, gắn liền với những mô hình kinh tế đêm, kinh tế tuần hoàn để mỗi hành trình không chỉ là khám phá mà còn là đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

Cạnh đó, xây dựng và nâng tầm hệ thống sản phẩm du lịch đậm đà bản sắc dân tộc, độc đáo, sáng tạo, chuyên nghiệp, chất lượng vượt trội để khẳng định Việt Nam là điểm đến hấp dẫn, an toàn, văn minh, thân thiện.

Theo Phó thủ tướng, đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành du lịch mà còn của cộng đồng doanh nghiệp và của từng người dân. Bởi lẽ, khi mỗi điểm đến được chăm chút, mỗi dịch vụ được nâng tầm, mỗi nụ cười thân thiện được gửi trao, hình ảnh Việt Nam sẽ ngày càng tỏa sáng, định vị vững chắc thương hiệu quốc gia trên bản đồ du lịch thế giới.

Vinh danh 113 doanh nghiệp, đơn vị tiêu biểu

Vinh danh Top 10 doanh nghiệp lữ hành nội địa tốt nhất ẢNH: BỘ VH-TT-DL

Trước đó, phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hồ An Phong cho biết, Giải thưởng Du lịch Việt Nam được tổ chức 5 năm 1 lần nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua trong ngành du lịch, đảm bảo chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao tính chuyên nghiệp của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, góp phần từng bước xây dựng thương hiệu du lịch Việt Nam, thúc đẩy phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 vinh danh 113 doanh nghiệp, đơn vị tiêu biểu trong lĩnh vực du lịch tại 11 hạng mục giải thưởng với 18 danh hiệu, phản ánh toàn diện sự phát triển đa dạng của ngành du lịch Việt Nam, từ lữ hành, lưu trú, vận chuyển, nhà hàng, spa đến đào tạo, truyền thông và sáng tạo sản phẩm.

11 hạng mục giải thưởng gồm: doanh nghiệp lữ hành tốt nhất; cơ sở lưu trú du lịch tốt nhất; địa điểm tổ chức sự kiện du lịch tốt nhất; doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch tốt nhất; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch tốt nhất; cơ sở kinh doanh dịch vụ spa và chăm sóc sức khỏe phục vụ khách du lịch tốt nhất; điểm du lịch cộng đồng tốt nhất; sản phẩm du lịch sáng tạo nhất; sân golf phục vụ khách du lịch tốt nhất; cơ quan truyền thông có đóng góp tích cực cho ngành du lịch; cơ sở đào tạo du lịch tốt nhất.