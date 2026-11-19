Tối 18.11, Erik tổ chức Listening Party, giới thiệu MV 2 năm 1 không (2510) và hé lộ EP thứ hai trong sự nghiệp mang tên Tình trạng: Tình tan. Đáng chú ý, Hoa hậu Tiểu Vy tiếp tục đảm nhận vai nữ chính trong MV, đánh dấu lần thứ ba người đẹp đồng hành cùng nam ca sĩ trong một sản phẩm âm nhạc.

Trước đó, Tiểu Vy từng góp mặt trong 2 MV Em không sai, chúng ta sai và Dù cho tận thế (vẫn yêu em). Qua ba lần kết hợp, cả hai dần trở thành cặp đôi quen thuộc trong các sản phẩm âm nhạc của Erik, thu hút sự chú ý và yêu thích từ khán giả.

Không chỉ xuất hiện trong MV mới, Tiểu Vy còn tạo bất ngờ khi lần đầu thử sức ca hát trên sân khấu cùng Erik tại sự kiện. Người đẹp tự tin thể hiện một đoạn ca khúc, mang đến không khí hào hứng cho khán giả. Trước sự cổ vũ của mọi người, nàng hậu hài hước cho biết có thể cân nhắc ra mắt với vai trò ca sĩ nếu nhận được sự ủng hộ đủ lớn.

Erik bất ngờ hé lộ album và concert cá nhân trong tương lai ẢNH: BTC

Chia sẻ với Thanh Niên về mối quan hệ với Tiểu Vy sau ba lần đóng chung MV, Erik không ngần ngại dành cho nàng hậu những lời bày tỏ đặc biệt. Nam ca sĩ cho biết dù đã tiếp xúc với nhiều cô gái, Tiểu Vy vẫn là người mang đến cho anh cảm xúc riêng biệt.

“Đối với Erik, Tiểu Vy là một cô gái rất đặc biệt. Thực ra mình cũng đã tiếp xúc với rất nhiều cô gái nhưng riêng Tiểu Vy thì mình có một cảm xúc rất đặc biệt. Tình yêu thì mình không dám nói, nhưng nó kiểu ở giữa, vừa tình anh em, vừa tình bạn bè và cũng có một chút cảm mến với Tiểu Vy”, giọng ca Sau tất cả bộc bạch.

Theo Erik, sự tự nhiên và ăn ý trong quá trình làm việc là lý do quan trọng khiến anh nhiều lần lựa chọn Tiểu Vy cho các dự án âm nhạc. Cả hai phối hợp thoải mái, không gặp nhiều trở ngại khi diễn xuất cùng nhau. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng hài hước thừa nhận nhan sắc của nàng hậu là một lợi thế giúp các MV có thêm những khung hình đẹp mắt.

“Vy rất đẹp mà mọi người! Việc mời Tiểu Vy vào MV cũng có thể xem là một bảo chứng cho những khung hình rất đẹp. Mình cảm thấy khán giả cũng rất thích việc hai anh em kết hợp vì cả hai rất dễ thương”, Erik chia sẻ. Không loại trừ khả năng tiếp tục đồng hành trong những sản phẩm tiếp theo, Erik cho biết phản ứng tích cực của khán giả là động lực để anh duy trì sự kết hợp này. Thậm chí, nam ca sĩ còn úp mở rằng câu chuyện giữa hai nhân vật do anh và Tiểu Vy thể hiện chưa thực sự khép lại.

Cụ thể, MV 2 năm 1 không (2510) không chỉ kể về một chuyện tình mà còn cài cắm những chi tiết gợi mở cho các dự án tiếp theo. Đáng chú ý, phân cảnh After Credit đưa nhân vật của Tiểu Vy đến một khu rừng mang màu sắc cổ trang, được xem là tín hiệu cho câu chuyện thuộc “vũ trụ tiền kiếp” mà Erik đang ấp ủ.

“Erik nghĩ mình sẽ chiều lòng mọi người bằng việc không chỉ dừng lại ở 3 MV mà sẽ còn nhiều MV nữa. Với mỗi MV sẽ có nhiều tình tiết hay ho và thú vị. Nếu mọi người xem 2510 cũng sẽ thấy được những 'hint' đấy. Hy vọng mọi người sẽ chờ đợi những dự án sắp tới về vũ trụ tiền kiếp của Erik”, anh bật mí.

Erik quy tụ loạt gương mặt quen thuộc từ Sao nhập ngũ trong MV 2 năm 1 không (2510) ẢNH: BTC

Cũng trong buổi phỏng vấn, Erik chia sẻ về những ý kiến trái chiều xoay quanh hình ảnh của mình khi tham gia chương trình Sao nhập ngũ. Nam ca sĩ cho biết bản thân bước vào môi trường quân đội với tâm thế của một người chưa có nhiều trải nghiệm, vì vậy những bỡ ngỡ và sai sót ban đầu là điều khó tránh khỏi.

“Erik bước vào Sao nhập ngũ như một trang giấy trắng. Cho nên việc mình có những sai sót lúc đầu là điều không thể tránh khỏi. Mình là một nghệ sĩ và khi vào quân ngũ, mình biết mọi thứ sẽ phải thay đổi nhưng cũng cần có thời gian để thích nghi”, anh chia sẻ.

Giọng ca Sau tất cả cũng gửi lời cảm ơn đến các đồng chí chỉ huy, trung đội trưởng và đại đội trưởng đã hướng dẫn, tạo điều kiện để anh từng bước làm quen với nề nếp và kỷ luật trong môi trường quân đội.

Erik trở lại với ballad sau 2 năm

Bên cạnh câu chuyện hợp tác cùng Tiểu Vy, 2 năm 1 không (2510) còn đánh dấu sự trở lại của Erik với dòng nhạc ballad sau khoảng hai năm kể từ Dù cho tận thế (vẫn yêu em). Ca khúc là sản phẩm chủ đề nằm trong EP Tình trạng: Tình tan, gồm bốn bài hát được xây dựng theo dòng cảm xúc của một mối tình đổ vỡ.

Erik cho biết từng có giai đoạn anh muốn thử nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, từ dance đến rap. Nam ca sĩ thậm chí từng băn khoăn liệu việc liên tục phát hành sản phẩm ballad có khiến bản thân trở nên một màu, lặp lại chính mình trong mắt khán giả.

Tạo hình tình tứ của Erik và Tiểu Vy trong MV thứ ba hợp tác cùng nhau ẢNH: BTC

Tuy nhiên, quá trình thực hiện EP thứ hai đã giúp Erik tìm lại tình yêu với dòng nhạc từng làm nên dấu ấn cá nhân. Anh cho biết cảm hứng đến khá tự nhiên, đặc biệt khi nhìn lại những câu chuyện tình cảm đã qua để tìm kiếm chất liệu cho âm nhạc.

“Đến với dự án EP thứ hai, bỗng dưng có một nguồn cảm hứng khiến Erik có niềm tin rằng mình lại yêu ballad trở lại. Khi bước vào phòng thu, mình cảm thấy mọi thứ rất dễ dàng, tâm trí thoải mái. Mình cũng nghĩ lại về những câu chuyện tình trước đây và có rất nhiều cảm xúc. Phải cảm ơn những mối tình đã qua vì cho Erik những cảm xúc thật tốt để có thể hát lên những bài hát thật hay”, nam ca sĩ bộc bạch.

Trước khả năng bị nhận xét một màu khi tiếp tục theo đuổi ballad, Erik cho rằng mỗi nghệ sĩ đều có thế mạnh và màu sắc riêng. Thay vì cố gắng thay đổi hoàn toàn phong cách âm nhạc đã gắn liền với tên tuổi, anh muốn tìm kiếm những cách thể hiện mới để làm mới dòng nhạc sở trường. EP Tình trạng: Tình tan gồm 4 ca khúc: Bình minh (intro), Không ấy (thì mình yêu nhau đi), 2 năm 1 không (2510) và Hạ màn, dự kiến phát hành trên các nền tảng nhạc số vào ngày 21.11.2026. Dự án cũng đánh dấu cột mốc 10 năm hoạt động nghệ thuật của Erik, mở ra chặng đường mới trong hành trình âm nhạc của nam ca sĩ.