Tiểu Vy thừa nhận không 'lụy tình' như trên phim, chia sẻ về chuyện lấy chồng

Mong được nhìn nhận là diễn viên thực lực

Tiểu Vy trong phim điện ảnh Bò sữa bay ẢNH: ĐPCC

Hoa hậu Trần Tiểu Vy nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả khi góp mặt trong phim Bò sữa bay của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt. Trong phim, người đẹp vào vai Mai - cô công nhân làm việc ở bộ phận đời sống của nông trường bò sữa, hết mình với tình yêu dành cho nam chính Trâu (Nguyễn Hùng).

Tiểu Vy chia sẻ sau khi phim công chiếu, cô nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, người trong ngành. "Tôi rất vui vì điều đó bởi những gì bản thân đã cố gắng, nỗ lực được mọi người nhìn nhận. Đó là niềm tin, là động lực để tôi cố gắng phát triển nhiều hơn trong lĩnh vực diễn xuất mà mình đang theo đuổi". Nàng hậu 26 tuổi tâm sự rằng sau mỗi dự án, cô xem lại những vai diễn của mình, tìm ra điểm hạn chế của bản thân trong cách thoại, cách diễn, đồng thời lắng nghe những góp ý từ mọi người và học thêm về diễn xuất.

Hoa hậu sinh năm 2000 bày tỏ mong muốn theo đuổi con đường diễn xuất một cách nghiêm túc. Trước Bò sữa bay, cô đã tham gia nhiều phim điện ảnh như: Mai, Bộ tứ báo thủ, Ốc mượn hồn... ẢNH: ĐPCC

Hiện thị trường điện ảnh chứng kiến nhiều hoa hậu chuyển hướng sang đóng phim, Tiểu Vy chia sẻ cô không ngại bị so sánh năng lực với những người đẹp khác có cùng xuất phát điểm. "Tôi thấy việc so sánh rất bình thường vì từ khi mới đăng quang hoa hậu, tôi đã đối diện rất nhiều với chuyện bị so sánh nên không quá áp lực. Như với Hoa hậu Thiên Ân, chúng tôi cùng công ty, khi bạn ấy có vai diễn thành công, tôi rất vui; khi bạn có phim mới, tôi đều ra rạp ủng hộ", nữ diễn viên trẻ chia sẻ.

Cô cũng cho biết khi tham gia một dự án, cô không chỉ mong tác phẩm đạt doanh thu tốt mà còn muốn thông qua đó chứng minh được năng lực diễn xuất. "Tôi cố gắng mỗi ngày để được công nhận là một diễn viên có thực lực", người đẹp nói thêm.

Tiểu Vy: Không để chuyện tình cảm xen vào công việc, gia đình

Tiểu Vy chia sẻ cô đặt gia đình lên trên chuyện tình cảm cá nhân ẢNH: ĐPCC

Khi so sánh nhân vật trong Bò sữa bay với bản thân, Tiểu Vy chia sẻ cô giống Mai ở chỗ yêu chân thành và yêu ghét rõ ràng nhưng không lụy tình như trên màn ảnh mà lý trí hơn. Hoa hậu Việt Nam 2018 bày tỏ rằng cô sẽ không để bản thân phải ở trong một mối quan hệ mập mờ, khiến mình đau khổ. "Vì công việc của tôi rất bận rộn, nếu giờ tôi còn 'lụy', suy nghĩ quá nhiều về chuyện tình cảm thì không thể yên ổn mà làm việc được", nữ diễn viên giải thích. Cùng với đó, Tiểu Vy cho biết cô luôn đặt gia đình lên chuyện tình cảm riêng. "Ba mẹ là những người quan trọng nhất với tôi, nên tôi sẽ không để tình cảm riêng xen vào chuyện gia đình và công việc", nàng hậu nói thêm.

Hoa hậu Tiểu Vy tâm sự cô làm việc chăm chỉ để chăm lo cho cha mẹ. "Tiền thì tôi vẫn tự mình giữ, gom đến khi thành một khoản lớn, tôi sẽ đầu tư vào những tài sản có giá trị và cho ba mẹ đứng tên", người đẹp phim Ốc mượn hồn chia sẻ.

Cô tiếp tục: "Thật ra tôi nghĩ ba mẹ mình chẳng cần tài sản gì quá nhiều nhưng tôi muốn dành những điều đó cho ba mẹ để ba mẹ thấy mình trưởng thành, thành công hơn từ đó có niềm tin, bớt lo lắng cho tôi. Bản thân tôi cũng không cần tài sản gì nhiều mà ưu tiên cho ba mẹ trước, tôi chỉ cần chiếc xe để đi lại thôi". Hoa hậu cũng bộc bạch rằng cha mẹ ngày càng lớn tuổi nên bản thân muốn dành thời gian chăm sóc, đồng hành cùng họ nhiều hơn.

Hoa hậu 26 tuổi vẫn muốn được làm nghề sau khi lập gia đình ẢNH: T.C

Khi được hỏi về chuyện kết hôn, Tiểu Vy chia sẻ cô chưa biết câu trả lời vì bản thân vẫn còn đam mê với công việc. Mỹ nhân xứ Quảng dí dỏm cho biết nếu có ai cầu hôn, cô sẽ lấy chồng luôn nhưng với điều kiện bản thân phải được tiếp tục làm nghề.

"Vì tôi thường thấy đa số các chị hoa hậu sau khi lập gia đình thường trở nên 'nữ công gia chánh', trở thành người phụ nữ của gia đình, ít hoạt động giải trí hơn. Tôi cũng suy nghĩ liệu mình sau này có giống như các chị không. Nhưng tôi nghĩ mình phải cố gắng vững kinh tế để 'đấu' lại chồng, cho mình được đi làm", Hoa hậu Việt Nam 2018 nói thêm.