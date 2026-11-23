Trong tập 8 The Face Vietnam, các thí sinh được chia thành cặp để thực hiện một clip ngắn 30 giây dưới dạng one shot (một cú máy). Qua màn thể hiện ấn tượng, Xuân Thắng và Vũ Quỳnh Hải Yến đã thuyết phục được nhãn hàng để giành chiến thắng, từ đó mở ra lợi thế quan trọng cho đội của H’Hen Niê khi có quyền quyết định thứ tự dự thi ở thử thách chính.

Đội của siêu mẫu Anh Thư tiếp tục giành chiến thắng ở tập 8 The Face Vietnam 2026 Ảnh: NSX

Sau đó, dàn huấn luyện cùng các học trò bước vào nhiệm vụ chính là quay TVC one shot, đòi hỏi từng ứng viên phải phối hợp nhịp nhàng, tránh sai sót gây ảnh hưởng đến cả đội. Sự đồng hành của Ninh Dương Lan Ngọc vì thế không chỉ mang đến những kinh nghiệm quý giá mà còn góp phần nâng cao tính chuyên môn cho thử thách mang tính quyết định.

Anh Thư tiếp tục chiến thắng ở The Face Vietnam

Với nhiệm vụ này, đội của Anh Thư tiếp tục giành chiến thắng, trong đó thí sinh Thư Thor nhận hợp đồng làm việc cùng nhãn hàng với giá trị lên đến 150 triệu đồng. Kết quả này giúp nữ diễn viên Tuyết nhiệt đới vừa bảo vệ được số lượng thành viên trong đội, vừa có cơ hội đứng trước quyết định loại người. 2 ứng viên bước vào phòng loại là Vũ Quỳnh Hải Yến (đội H’Hen Niê) và Vũ Hà An (đội Võ Hoàng Yến).

Bằng Lăng bất ngờ tái xuất, đồng hành cùng người bạn thân Anh Thư trong phòng loại Ảnh: NSX

Đồng hành cùng Anh Thư trong phòng loại trừ là sự xuất hiện của cựu người mẫu Bằng Lăng. Dù không còn hoạt động showbiz như trước song chính mối quan hệ thân tình với diễn viên Tuyết nhiệt đới đã khiến cô quyết định tái xuất ở show thực tế, cùng người bạn của mình lựa chọn ứng viên xứng đáng để đi tiếp.

Tại phòng loại, 2 thí sinh đứng trước một thử thách phụ do Anh Thư đặt ra. Theo siêu mẫu Bằng Lăng, cả Hà An và Hải Yến đều chưa thể hiện được sự tự tin, bản lĩnh cần có. Sau khi cân nhắc, Anh Thư quyết định lựa chọn Vũ Quỳnh Hải Yến tiếp tục đồng hành cùng chương trình. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Hà An phải nói lời chia tay The Face Vietnam 2026 trước thềm chung kết.

Chia sẻ về kết quả chung cuộc, Hà An cho biết bản thân buồn khi phải dừng lại hành trình ở The Face Vietnam 2026. Tuy nhiên, học trò Võ Hoàng Yến cho biết thêm: "Trước khi bước vào chương trình, tôi được nhận xét rằng bản thân chỉ có gương mặt, chứ không có "nội dung". Nhưng khi nghe những lời đó, tôi càng có động lực để phát triển, làm được nhiều điều hơn so với những gì mọi người nghĩ".

Anh Thư chủ động làm rõ ồn ào với H'Hen Niê Ảnh: NSX

Mối quan hệ giữa Anh Thư và H'Hen Niê

Chưa dừng lại ở đó, Anh Thư cũng chủ động gỡ bỏ nút thắt trong mối quan hệ với H’Hen Niê khi thẳng thắn nhắc lại mâu thuẫn từng xảy ra tại tập 5. Lý giải về sự mở lời này, chân dài 8X cho biết: “Hai chị em không còn vui vẻ với nhau sau sự việc đó và cũng chưa có cơ hội nói lại. Không phải là chị ghét em nhưng chị cần có một sự minh bạch cho tất cả các thí sinh của các đội. Khi đã nói xong là xong, chứ không muốn những tập tiếp theo lại bị ảnh hưởng bởi những vấn đề này. Cũng nhân cơ hội nhắc lại để em có thể giải tỏa được cái lăn tăn trong lòng mình”.

Trước lời chia sẻ thẳng thắn này, H’Hen Niê cũng dần cởi mở, chủ động đón nhận thiện chí từ đàn chị bằng “cái ôm hàn gắn”, khép lại những khúc mắc chưa được tháo gỡ trước đó. Cô nói: “Hai chị em mình dĩ hòa vi quý”. Động thái này không chỉ giúp cả hai hóa giải những khoảng cách trước đó mà còn mở ra hy vọng có thể thấu hiểu lẫn nhau trong công việc.