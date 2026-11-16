Đàn em bức xúc, chất vấn khi Anh Thư loại 2 trò cưng ở 'The Face Vietnam'

Trong tập 7 The Face Vietnam, 11 thí sinh bước vào buổi casting phim giả định dưới sự hướng dẫn của NSND Lê Khanh và đạo diễn Nguyễn Chung. Thông qua đó, dàn ứng viên trau dồi khả năng nhập vai, khai thác khả năng biểu đạt trước ống kính. Ở vòng tranh tài này, thí sinh Trần Anh Thư (đội Anh Thư) với phần thể hiện ấn tượng đã giành chiến thắng, đứng trước cơ hội góp mặt trong dự án điện ảnh sắp tới của Đỗ Mạnh Cường.

Ai chiến thắng ở tập 7 The Face Vietnam?

Anh Thư cùng các học trò vỡ òa khi giành chiến thắng ở tập 7 The Face Vietnam Ảnh: NSX

Sau đó, các thí sinh tiếp tục bước vào thử thách chính - thực hiện một fashion film, quảng bá cho bộ sưu tập của một thương hiệu thời trang. Với nhiệm vụ lần này, các đội được trao quyền chủ động với kịch bản mở xoay quanh chủ đề chung Cuộc hẹn định mệnh, tạo cơ hội để các thí sinh vận dụng những kiến thức diễn xuất vừa được tiếp thu, đồng thời thể hiện khả năng sáng tạo thông qua việc xây dựng kịch bản và slogan riêng cho bộ sưu tập.

Là đội giành chiến thắng tại tập trước, Võ Hoàng Yến nắm trong tay quyền tước đoạt 15 phút làm việc của một trong hai đội đối thủ. Đã lường trước lựa chọn của đàn em, Anh Thư bày tỏ: “Chắc chắn là Thư sẽ bị trong tầm ngắm rồi, không lẽ Võ Hoàng Yến lại lấy của cô em gái H’Hen Niê”. Dẫu bị rút ngắn thời gian thực hiện nhưng diễn viên Tuyết nhiệt đới không ngần ngại thừa nhận rằng thử thách lần này là lợi thế của cô. Bên cạnh đó, nữ siêu mẫu còn “cảnh báo”: “Yến ơi, đừng để chị thắng tập này nha”.

Võ Hoàng Yến và H'Hen Niê lên tiếng bảo vệ các học trò trong phòng loại Ảnh: NSX

Với phần thể hiện ấn tượng, Anh Thư dẫn dắt các học trò giành chiến thắng trong thử thách lần này, giúp cô bảo toàn được số lượng thành viên, đồng thời đứng trước cơ hội loại người. Trong khi đó, Võ Hoàng Yến chọn Mai Bảo Vinh và Minh Anh bước vào phòng loại. Còn đội của H’Hen Niê chọn Đỗ Hoàng Sơn và Vũ Quỳnh Hải Yến để thuyết phục diễn viên Tuyết nhiệt đới.

Võ Hoàng Yến chất vấn đàn chị vì kết quả phòng loại

Theo Anh Thư, khi cuộc thi bước vào giai đoạn cuối, việc đặt ra thêm thử thách ở phòng loại là không cần thiết. Thay vào đó, cô muốn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của từng thí sinh trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Bên cạnh đó, nữ siêu mẫu còn mời cả 2 huấn luyện viên vào phòng loại trừ để trao đổi. Sau khi cân nhắc, Anh Thư gây bất ngờ khi quyết định loại 2 thí sinh của Võ Hoàng Yến, dù đàn em từng nhắn nhủ trước đó: “Em đã chơi game rất đẹp với chị, mong chị nhìn thấy điều đó”.

Anh Thư bất ngờ loại 2 thành viên của đội Võ Hoàng Yến Ảnh: NSX

Nhận kết quả, Võ Hoàng Yến cho rằng Anh Thư “không biết trước biết sau cho lắm”. Đáp lại, diễn viên Những cô gái chân dài thẳng thắn: “Như thế nào là biết trước biết sau? Là làm theo đúng ý của Yến, giữ lại tất cả để đội hình của Yến đủ 5 người đi tiếp?”. Chưa dừng lại ở đó, Võ Hoàng Yến nói thêm ở những vòng loại trước, cô đã cư xử văn minh, công tâm với các thí sinh của đàn chị. Tuy nhiên, phần lựa chọn của Anh Thư khiến Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 phải thốt lên rằng: “Em thật sự hối hận khi đã sống tử tế với chị”.

Nói về quyết định loại người, Anh Thư cho biết một phần cô không muốn H’Hen Niê rơi vào tình thế khó khi các học trò lần lượt ra về, một phần nữ siêu mẫu cho rằng Võ Hoàng Yến đã “chơi chiêu” với mình. “Cứ tưởng là sẽ có phép màu nhưng thấy rõ ràng cách chị Thư chơi game. Cũng một câu thôi, chị Thư không phải là người tôi từng biết nữa”, Võ Hoàng Yến nói.

