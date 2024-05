'Mối tình' bất ổn của Britney Spears và quản gia gây xôn xao

Hình ảnh của Britney Spears và Paul Richard Soliz sau vụ ẩu đả trong khách sạn BACKGRID

Hôm 2.5 (giờ địa phương), Britney Spears lại trở thành tâm điểm chú ý khi bị phát hiện ẩu đả với bạn trai tin đồn Paul Richard Soliz tại khách sạn Chateau Marmont ở Los Angeles (Mỹ). Người phát ngôn của cơ quan cảnh sát địa phương xác nhận với PageSix rằng xe cấp cứu đã được gọi đến khách sạn kể trên vào khoảng 12 giờ 42 phút ngày 2.5 vì có một phụ nữ bị thương. Hơn 30 phút sau đó, xe cứu thương có mặt ở hiện trường nhưng không chở ai đến bệnh viện.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, người ta thấy giọng ca Toxic ra khỏi khách sạn với bộ dạng nhếch nhác: cô đi chân trần, quần đùi xộc xệch, ôm chiếc gối che chắn phần thân trên dường như đang để trần và choàng thêm một tấm chăn lớn. Nữ ca sĩ đi cạnh Paul Richard Soliz cùng vệ sĩ và nhanh chóng về nhà an toàn.



Ngay sau đó, Britney Spears đã cập nhật tình hình trên trang cá nhân, cho biết mình đơn giản là bị trật chân. Tuy nhiên, cô bất ngờ khi xe cứu thương, nhân viên y tế ập đến quá nhiều và cảm thấy "hoàn toàn bị quấy rối". Cô cũng phủ nhận chuyện bị thương trong cuộc cãi vã với Paul Richard Soliz.

Trong khi đó, TMZ tiết lộ vào tối xảy ra chuyện, cặp đôi này tiệc tùng trong phòng và uống rượu trước khi xảy ra cãi vã, ẩu đả. Người ta cho rằng Spears đã la hét và mất kiểm soát ở hành lang, một số vị khách nghĩ cô bị rối loạn tinh thần nên nhân viên y tế đã được gọi đến.

Hình ảnh nhếch nhác của Britney Spears khi rời khỏi khách sạn khiến người hâm mộ hoang mang, lo lắng cho tình trạng sức khỏe tinh thần của cô BACKGRID

Những hình ảnh bất ổn của ngôi sao 42 tuổi làm dấy lên mối lo ngại rằng cô đang gặp khủng hoảng sức khỏe tâm thần như trước đây. Người hâm mộ cũng không khỏi lo lắng khi bà mẹ hai con hết gặp chuyện tiêu cực này đến ồn ào, rắc rối khác.

Theo PageSix, bạn bè của giọng ca 8X bày tỏ sự hoang mang về mối quan hệ giữa cô với Paul Richard Soliz, nhất là khi anh ta lý lịch phức tạp. "Ngay từ đầu anh ta đã là kẻ gây ảnh hưởng xấu đến cô ấy", một người bạn của chủ nhân hit Baby one more time chia sẻ với trang tin. Người bạn thứ hai mô tả Soliz là kẻ "cực kỳ nguy hiểm". Người bạn khác bày tỏ: "Soliz có ảnh hưởng xấu đến cô ấy khi cô ấy đang tiếp tục cuộc sống của mình, uốn nắn sự tự do của mình và rời xa Sam".

Mối quan hệ của Britney Spears và Paul Richard Soliz không được ủng hộ vì Soliz có quá khứ phạm tội COLEMAN-RAYNER/ PAGESIX, INSTAGRAM

Hồi tháng 8.2023, PageSix đưa tin Britney Spears thân thiết với Paul Richard Soliz (37 tuổi) trong bối cảnh cô ly hôn với người chồng thứ ba Sam Asghari. Thời điểm đó, ngôi sao 8X và người giúp việc được cho là một đôi, họ từng bị paparazzi phát hiện đi cùng nhau vài lần. Soliz trước đây từng làm quản gia cho ca sĩ đoạt giải Grammy tại biệt thự triệu đô của cô ở Thousand Oaks (California, Mỹ). Các hồ sơ pháp lý cho thấy anh ta đã vướng nhiều tội danh trong nhiều năm qua: gây rối trật tự, gây nguy hiểm cho trẻ em, lái xe không giấy phép, tàng trữ súng đạn…

Theo TMZ, trước ồn ào ở Chateau Marmont, có nguồn tin tiết lộ Britney Spears và bạn trai tin đồn đã đập phá một phòng khách sạn ở Las Vegas (Mỹ) vào cuối năm 2023. Cặp đôi này được cho là đã nổ ra một cuộc chiến căng thẳng đến mức căn phòng của họ đã bị phá tan tành và nữ ca sĩ 42 tuổi đã phải bồi thường cho khách sạn hàng chục ngàn USD. Ngoài ra, trang tin tiết lộ Paul Richard Soliz đã mượn chiếc Mercedes-Benz của giọng ca Overprotected để đi đến Sin City và đã làm hỏng nó. Trước những thông tin này, phía ngôi sao nhạc pop chưa đưa ra phản hồi.