Món Hà Nội bán 'thuần online'

Về nhà yên ấm, chứ không ra hàng ăn vội

Chị Thu Hương, chủ của nhà hàng Bể Cá, vẫn nhớ những ngày đầu "khởi nghiệp" bán hàng online từ tháng 6.2012.

Lúc đó, mặt hàng của chị là ruốc nấm, khách mua chủ yếu là bạn bè, còn đội ngũ xe ôm đầu phố thành người vận chuyển.

Chị Thu Hương trong căn bếp ngăn nắp, trật tự của nhà hàng trong mùa trung thu ẢNH: NVCC

"Lúc đó, mỗi gói ruốc nấm 2 lạng, mà trong tháng đầu tôi bán được 50 kg ruốc nấm", chị nhớ như in.

Những tháng sau đó, chị bán thêm nước mắm. Cũng có những người bạn khéo tay góp thêm món để bán nhưng rồi họ bận bịu nên lại dừng. Chỉ có chị Hương một mình đi tiếp con đường social commerce (bán hàng qua mạng xã hội).

Chị Hương chia sẻ ý tưởng lúc đầu là "chỉ cần nấu thật ngon, mà chẳng vất vả phục vụ", chị thử đăng tải thông tin và hình ảnh món ăn nhà nấu mỗi ngày lên Facebook, nhận đặt hàng rồi chuyển đồ ăn cho bạn bè thông qua đội ngũ xe ôm đầu phố.

"Tưởng chừng chỉ là phép thử vui, nhưng sự tiện lợi của việc kết nối "bếp tới bàn ăn" qua social commerce lại nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, đặc biệt là tệp khách công sở bận rộn, các gia đình trẻ với nhu cầu đồ ăn gia đình mỗi ngày", chị Hương chia sẻ.

Những món ngon "thuần Hà Nội" được chế biến đảm bảo vệ sinh trong căn bếp gọn gàng ẢNH: NVCC

Thời điểm đó, chị Hương nhận thức rất rõ, là cá nhân khởi nghiệp quy mô và số vốn nhỏ, mô hình kinh doanh social commerce cho phép mình tối ưu chi phí mặt bằng, nhân sự phục vụ tại chỗ và các chi phí vận hành không trực tiếp liên quan đến chất lượng món ăn. Khi giảm được những chi phí này, chị có thể đầu tư nhiều hơn vào nguyên liệu, tay nghề bếp và quy trình sản xuất.

Xưởng sản xuất của nhà hàng Bể Cá rất đẹp. Đó là một gian bếp được kiến trúc sư thiết kế theo hình chiếc bì thư viền đỏ rực. Nếu là một cửa hàng, thiết kế đó thừa đủ bắt mắt để làm nên "giao diện" khó quên. Nhưng ngay cả khi có xưởng bếp đẹp như vậy, chị Hương vẫn tiếp tục chọn bán "thuần online", điều mà ít người bán hàng ăn làm. Thông thường, các hàng ăn đều muốn "đi hai chân", kết hợp cả hai cách thức bán hàng. Điều này giúp họ tăng khách, tăng độ tin cậy.

Vì sao nhà hàng Bể Cá không bán offline, ngay cả khi xưởng bếp đẹp đến như vậy, chị Hương cho biết: "Sau 2 năm Covid-19 và bước sang năm thứ 14 bán hàng online, tôi thấy rằng nhu cầu ăn uống tại nhà để đảm bảo sức khoẻ, tiết kiệm thời gian, chi phí đang ngày một nhiều hơn, và mua đồ ăn online đã trở thành nếp sống, là phương thức mua hàng khó thay thế của người tiêu dùng".

Căn bếp hình phong thư của chị Thu Hương, vì thế dù rất đẹp nhưng lại được tạo ra như một "xưởng bếp" hơn là một nhà hàng. Mô hình offline sẽ kéo theo một logic vận hành hoàn toàn khác: phải phục vụ tại chỗ, phải ưu tiên trải nghiệm không gian, tốc độ phục vụ, dòng khách liên tục. Điều đó có thể làm thay đổi nhịp của "bếp nhà" (home-made) vốn cần sự tĩnh và tập trung.

Căn bếp hình phong thư của nhà hàng Bể Cá ẢNH: NVCC

"Cá nhân tôi là người yêu thích giá trị gia đình. Tôi mong muốn khách hàng của mình, thay vì đưa nhau ra quán ăn một bữa vội, sẽ ăn cơm ở nhà nhiều hơn, có những kết nối thân tình, thư thái hơn qua bữa ăn tại nhà với bạn bè, người thân của mình", chị Thu Hương nói.

Món Hà Nội, bán "thuần online" kiểu Hà Nội

Khi những món ăn "bất bại" của nhà hàng Bể Cá liên tiếp ra đời, người ta thấy chúng thực sự sao mà Hà Nội quá đi. Món xúc xích đỏ khiến bánh mì Hà Nội khác với bánh mì Sài Gòn, Hội An. Món cuốn diếp nổi tiếng. Bát canh bóng thanh mát, chim hầm ngọt sâu thẳm. Hai món nổi tiếng trong cỗ Bát Tràng là măng mực và su hào xào mực cũng luôn sẵn sàng. Bánh trung thu với vị xưa. Món mứt hồng bì cứ đến mùa khách lại bâng khuâng chờ đón...

Nhưng chị Hương chưa bao giờ quên rằng làm dịch vụ phải thật chân thành, làm sao phải tốt nhất cho khách. Mà khách online, nghĩa là khi họ thoáng băn khoăn, ta không nhìn thấy cái chau mày ấy.

"Dành được niềm tin của khách mua lần đầu luôn là thách thức của bếp online khi không có kết nối trực diện. Những dòng tin nhắn đôi khi khô khan, dễ gây hiểu nhầm.

Với khách lần đầu, tôi thường yêu cầu nhân viên gọi điện tư vấn trực tiếp. Giọng nói chân thành, nội dung trung thực, cách xử lý nhanh và chuyên nghiệp cùng những khuyến khích nhỏ giúp khách tin tưởng hơn trong lần giao dịch đầu tiên", chị Thu Hương kể.

Món ngon ngày tết ẢNH: NVCC

Tết vừa rồi, có khách hỏi mua bánh chưng làm quà số lượng lớn nhưng băn khoăn bánh có "đủ đẹp và ngon để biếu không". Câu này liên quan đến tiêu chí cá nhân nên sẽ có rủi ro cao nếu phải hoàn hàng. Chị Hương xin phép gọi điện tư vấn rõ ràng: bánh chưng ngon theo khẩu vị Hà Nội với gạo nương mát, đỗ bùi, tiêu thơm, tỷ lệ nạc mỡ vừa phải. Bánh gói tay, không dùng khuôn vuông sắc nét, không nhuộm lá giềng xanh đậm, không phải bánh "siêu thịt, siêu nhân". Những ưu nhược điểm của nhiều dòng bánh cũng được chị Hương phân tích rõ kèm hình ảnh. Sau đó, đơn hàng số lượng lớn "đậu".

"Việc cung cấp thông tin trung thực, tư vấn có chuyên môn sâu, hình ảnh rõ ràng và không tô vẽ quá mức là cách cần thiết để tạo niềm tin trong môi trường online", chị Hương nói.

Chị Hương cũng xác định, rủi ro nhất của bán hàng online là sự mong manh của niềm tin thương hiệu. Doanh nghiệp bán đồ ăn như của chị không chỉ bán món ăn mà đang xây dựng niềm tin mỗi ngày: qua chất lượng ổn định, giao tiếp minh bạch và dịch vụ khách hàng.

Vì thế, chị Thu Hương chủ động thường xuyên quay các video thực tế quy trình sản xuất, không gian bếp, tiêu chuẩn vệ sinh để khách hàng có thể cảm nhận được gian bếp hiện hữu, là những người làm bếp có tâm, yêu nghề…

"Khách online ngày càng cần sự chân thật. Đó cũng là lý do xưởng bếp và điểm trung chuyển của chúng tôi được thiết kế đẹp đẽ, luôn được giữ sạch sẽ, chỉn chu dù chỉ là bếp online", chị Hương bật mí.

Trên con đường dài, câu chuyện thương hiệu mà chị xác định là giữ tinh thần bếp nhà Hà Nội và những giá trị truyền thống gia đình đang mai một mỗi ngày trong bối cảnh sống hiện đại. Không tuyên bố, không làm màu, chỉ cố gắng nấu tử tế, giữ chất lượng và cải tiến vận hành ngày một tốt hơn.

"Tôi luôn hình dung Bể Cá như một người Hà Nội cũ: chu đáo, khiêm cung, giao tiếp nhã nhặn, vừa đủ. Có thể không quá "trend", nhưng đó là cách chúng tôi chọn khách hàng của mình - những người tìm kiếm giá trị thực hơn là sự khoa trương", chị Hương nói.

Giờ đây, khi thèm một món Hà Nội, nhiều người đã nghĩ ngay đến cửa hàng "thuần online" của chị. Ở đó, nhà hàng Bể Cá là một mô hình bếp rất hiện đại với mô hình bán online từ rất sớm, xây dựng thương hiệu qua social media, và tối ưu quy trình bếp giống một xưởng sản xuất nhỏ. Có thể nói, đó là một bếp Việt hiện đại được xây trên nền nếp nhà Hà Nội và phương thức vận hành mới của đời sống hôm nay.