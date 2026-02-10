Món quà đặc biệt cuối năm con gái tặng cha

Khoảnh khắc do chị Châu Kim Ngân (30 tuổi, hiện sống và làm việc tại P.Bạc Liêu, Cà Mau) chia sẻ mới đây đã nhanh chóng nhận về "mưa tim" từ cư dân mạng.

Ông My bất ngờ và hạnh phúc khi được con gái tặng nhẫn vàng ẢNH: NVCC

"Sẽ cố gắng để hai cục vàng cười nhiều hơn !"

Nội dung clip ghi lại cảnh chị Kim Ngân tặng cha chiếc nhẫn vàng 1 lượng theo cách bắt trend trên mạng xã hội. Chị cột chiếc nhẫn vào một sợi chỉ mỏng, giấu trong tay áo, rồi nhờ cha cắt giúp "sợi chỉ thừa".

Khi người cha kéo sợi chỉ ra và phát hiện chiếc nhẫn vàng, ông không giấu được sự bất ngờ. Nụ cười hiền lành hiện rõ trên gương mặt người đàn ông khi ông đeo chiếc nhẫn vào ngón tay đã chai sạn vì lao động.

Kèm theo đoạn clip là dòng trạng thái giản dị nhưng đầy tình cảm của chị Kim Ngân: "Tổng kết cuối năm cũng được ít thành quả. Sẽ cố gắng hơn để hai cục vàng cười nhiều hơn. Chị em mình chưa mang rể về cho cha mẹ, thôi thì năm nay mang vàng về cho cha".

Chỉ sau thời gian ngắn, đoạn clip đã thu hút hơn 10 triệu lượt xem, hàng trăm nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tấm lòng hiếu thảo của cô con gái, đồng thời chia sẻ lại những món quà, kỷ niệm họ dành cho cha mẹ mỗi dịp tết đến.

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Kim Ngân cho biết bản thân khá bất ngờ khi khoảnh khắc gia đình lại nhận được sự quan tâm lớn như vậy. "Những năm gần đây, vào dịp cuối năm hoặc những ngày đặc biệt, mình thường chuẩn bị một món quà bất ngờ cho cha mẹ. Năm ngoái, mình bỏ ống heo suốt cả năm, đến cuối năm tặng cho cha mẹ nguyên con heo đất. Năm nay, mình cùng em gái út góp lại mua tặng cha chiếc nhẫn 1 cây vàng", chị Ngân kể.

Theo chị, điều quan trọng nhất không nằm ở giá trị món quà mà là niềm vui của cha mẹ khi nhận được tình cảm từ các con. "Chỉ cần thấy cha mẹ vui là tụi mình cũng vui theo", chị nói.

Chị Kim Ngân (bìa trái) chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình ẢNH: NVCC

May mắn vì còn cha mẹ để báo hiếu

Chị Kim Ngân cho biết bản thân luôn cảm thấy may mắn vì còn cha mẹ để yêu thương, chăm sóc và báo hiếu. Với chị, cha mẹ là động lực lớn nhất để chị và các anh chị em không ngừng cố gắng.

"Mình từng đọc một câu nói rằng: Lúc nhỏ, người ta nhìn thu nhập của cha mẹ để đối đãi với bạn. Khi trưởng thành, người ta nhìn thu nhập của bạn để đối xử với cha mẹ bạn. Vì câu nói đó mà anh chị em trong nhà mình luôn cố gắng lo cho cha mẹ đầy đủ, vì cha mẹ đã rất vất vả để nuôi tụi mình khôn lớn", chị chia sẻ.

Chị cũng hy vọng đoạn clip phần nào lan tỏa thông điệp tích cực, nhắc nhở mỗi người hãy trân trọng và yêu thương cha mẹ khi còn có thể.

Cha của chị Kim Ngân là ông Châu Thanh My (63 tuổi). Dù không phải người giỏi bày tỏ cảm xúc bằng lời nói, nhưng ánh mắt và nụ cười của ông khi nhận món quà từ các con đã thể hiện rõ niềm hạnh phúc và tự hào. Vợ chồng ông My làm nông, nuôi 4 con (1 trai, 3 gái) khôn lớn. Với ông bà, các con chính là tài sản quý giá nhất. Hiện vợ chồng ông sống cùng các con và được chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo.

"Điều mình mong nhất là ba mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui, sống hạnh phúc bên con cháu", chị Kim Ngân bày tỏ.