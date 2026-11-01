Món quà đặc biệt ông nội dành tặng Đoàn Lê Anh Đức khi vô địch Olympia 2026

Dự đoán Đoàn Lê Anh Đức sẽ giành chiến thắng

Sáng 1.11, em Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026. Tại điểm cầu cổ vũ, không khí vỡ òa khi Đoàn Lê Anh Đức chính thức trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2026.

Không khí vỡ òa khi Đoàn Lê Anh Đức chính thức trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2026 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Chia sẻ sau chiến thắng của Anh Đức, ông Đoàn Quốc Hùng (67 tuổi, ở P.Nam Định, tỉnh Ninh Bình) cho biết, việc cháu giành vòng nguyệt quế là điều tuyệt vời dành cho bản thân cháu, cũng như cả gia đình.

Theo ông Hùng, những ngày trước chung kết, gia đình luôn dành niềm tin và kỳ vọng vào Anh Đức. Thậm chí, trước khi cuộc thi diễn ra, ông đã dự đoán cháu trai có thể giành chiến thắng. Tuy nhiên, kết quả chung cuộc với điểm số của Anh Đức là 240 điểm khiến ông bất ngờ.

"Tôi chỉ nghĩ là từ bạn thứ nhất và bạn thứ hai sẽ chênh nhau khoảng 10 điểm thôi, nhưng cháu lại có điểm số cách xa như vậy, quá tuyệt vời", ông Hùng chia sẻ.

Kể về khoảnh khắc trực tiếp "đội nắng" trên khán đài để cổ vũ, ông Hùng cho biết, bản thân lúc đó gần như chỉ tập trung vào phần thi của cháu, hướng mọi cảm xúc về một mục tiêu duy nhất là chiến thắng. Dù sức khỏe bình thường không thực sự tốt, ông vẫn cố gắng theo dõi và tiếp sức cho Anh Đức đến phút cuối.

Ông Hùng cũng tiết lộ, trong sáng nay, ông đã mang theo món bánh tẻ, là món ăn món quà đặc biệt mà Anh Đức yêu thích đến điểm cầu bảo tàng Hà Nội (ở P.Từ Liêm, Hà Nội) để cổ vũ.

"Sau chiến thắng này, tôi sẽ gửi tặng cháu cháu niềm tin", ông Hùng nói và chúc Anh Đức tiếp tục giữ vững niềm tin, không ngừng phấn đấu để đạt được những chiến thắng ngoạn mục hơn nữa trên chặng đường phía trước.

Ông Đoàn Quốc Hùng "đội nắng" trên khán đài để cổ vũ cho Đoàn Lê Anh Đức ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Thầy cô, bạn bè vỡ òa trong niềm vui chiến thắng

Với chiến thắng của Đoàn Lê Anh Đức, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam lần đầu tiên trong lịch sử Olympia có hai năm liên tiếp sở hữu nhà vô địch, sau thành tích đăng quang của Trần Bùi Bảo Khánh năm 2025.

Trước món quà ý nghĩa này, các thầy cô và học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam còn đồng thanh hô vang khẩu hiệu đã chuẩn bị từ trước để tiếp thêm tinh thần cho nam sinh: "Anh Đức tự tin - Bách phát bách trúng!".

Trong tiếng reo hò của mọi người, ông Phạm Quốc Toản, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội hô lớn: "Anh Đức ơi, em đang làm một điều rất tuyệt vời. Tất cả chúng ta là đoàn quân, và em hôm nay là số 1".

Ông nội Đoàn Quốc Hùng chụp ảnh kỷ niệm cùng các thầy cô, bạn học Đoàn Lê Anh Đứ ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Không chỉ thầy cô, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, chiến thắng của Anh Đức còn nhận được sự cổ vũ của nhiều khán giả nhỏ tuổi.

Em Đào Tuấn Trung (11 tuổi, học sinh Trường THCS Cầu Giấy), cho biết em đến điểm cầu để cổ vũ cho nhà vô địch. Theo Trung, em đặc biệt ngưỡng mộ Anh Đức bởi sự thông minh và nhanh nhẹn. Theo dõi cuộc thi, em cũng cảm nhận được sự gay cấn khi điểm số giữa các thí sinh liên tục bám đuổi sát sao, khiến mỗi câu trả lời đều trở nên hồi hộp.

Với em Trung, Anh Đức không chỉ là một nhà vô địch mà còn là hình mẫu để em hướng tới trong học tập. Chiến thắng của nam sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam vì thế mang thêm ý nghĩa khi truyền cảm hứng học tập, khơi dậy khát vọng chinh phục tri thức ở những bạn trẻ.