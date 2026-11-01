Chân dung Đoàn Lê Anh Đức, người vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2026

4 thí sinh trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 gồm: Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa, nhất quý 1), Lý Thái Dương (Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ, nhất quý 2), Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên, nhất quý 3), Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, nhất quý 4).

Đoàn Lê Anh Đức vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2026 ẢNH: BAN TỔ CHỨC

Thí sinh hát được quốc ca của 135 quốc gia

Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, cho biết bản thân đã tự tìm hiểu, ghi nhớ và có thể hát quốc ca của 135 quốc gia. Đằng sau sở thích đặc biệt ấy là một tình yêu dành cho lịch sử, văn hóa và khát vọng khám phá thế giới của nam sinh vừa giành vé vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026.

Nếu được yêu cầu hát quốc ca của một quốc gia bất kỳ, nhiều người có thể sẽ lúng túng ngay cả với những nước quen thuộc. Nhưng với Đức, đó lại là một sở thích đã được kiên trì theo đuổi trong nhiều năm.

135 quốc ca không phải là những giai điệu được Đức học để biểu diễn hay gây ấn tượng trong một cuộc thi. Với nam sinh, mỗi bài hát là một cánh cửa mở ra những câu chuyện về lịch sử, con người và văn hóa của một vùng đất.

Tại cuộc thi tuần 1, tháng 3, quý 4 Đường lên đỉnh Olympia năm 2026, khi được MC Khánh Vy giới thiệu về khả năng đặc biệt này, Đức đã khiến trường quay bất ngờ khi thể hiện trích đoạn quốc ca của Cuba, Angola, Sri Lanka và Maldives.

Chia sẻ về sở thích của mình, Đức nói: "Em có sở thích phiêu lưu, khám phá và du lịch. Và em nghĩ âm nhạc cũng là một trong những phương tiện để mình hiểu thêm về những vùng đất, con người ở mọi nơi trên thế giới".

Theo Đức, sở thích tìm hiểu quốc ca bắt đầu từ năm 2021, khi em học lớp 7. Trong thời gian dịch Covid-19, những trận bóng đá và chiến thắng của đội tuyển Việt Nam khiến Đức chú ý nhiều hơn đến âm nhạc gắn với mỗi quốc gia. Từ sự tò mò ban đầu, nam sinh bắt đầu tìm nghe quốc ca của các nước trên thế giới.

Điều khiến Đức hứng thú không chỉ là giai điệu. Đức kể muốn biết bài hát được viết bằng ngôn ngữ nào, nội dung nói về điều gì, vì sao một đất nước lại lựa chọn những lời ca ấy làm quốc ca.

Để ghi nhớ, Đức cho biết đã tìm các video có lời trên YouTube, tra cứu thông tin, chép ca từ vào sổ rồi tập hát. Đức còn tìm bản dịch tiếng Việt để hiểu ý nghĩa của từng bài, thay vì chỉ học thuộc âm thanh và lời hát.

Có những bài quốc ca mang âm hưởng hào hùng, có bài lại nhẹ nhàng, giàu chất trữ tình. Sự khác biệt ấy khiến Đức tiếp tục muốn tìm hiểu thêm về những quốc gia mà trước đó em ít có cơ hội tiếp xúc.

"Việc học thuộc quốc ca không đơn thuần là ghi nhớ lời hát. Mà mỗi giai điệu còn gợi mở một không gian văn hóa khác nhau, khơi gợi sự tò mò về quốc gia mà em đang tìm hiểu", Đức chia sẻ.

Từ ấn tượng ban đầu, số lượng quốc ca mà Đức có thể ghi nhớ ngày càng tăng. Đến nay, nam sinh đã tích lũy được khả năng hát quốc ca của 135 quốc gia. Trong lớp, Đức cũng thường chia sẻ sở thích này với bạn bè, bên cạnh những câu chuyện về lịch sử và văn chương.

Không chỉ quan tâm đến âm nhạc quốc tế, Đức còn yêu thích nhạc cách mạng Việt Nam, thơ ca cách mạng và dân ca. Theo những thông tin được chia sẻ về nam sinh, em có thể hát nhạc đỏ, dân ca, ví, giặm Nghệ Tĩnh bằng nhiều thứ tiếng.

Anh Đức đã có

Từ học sinh mê toán đến tình yêu đặc biệt với môn sử

Nếu âm nhạc đưa Đức đến gần hơn với những nền văn hóa khác nhau thì lịch sử lại là lĩnh vực giúp nam sinh đào sâu những câu chuyện phía sau các sự kiện.

Ít ai biết rằng trước khi trở thành học sinh chuyên sử, Đức từng dành nhiều thời gian cho các môn toán và đạt nhiều huy chương tại những cuộc thi toán chuyên biệt từ tiểu học đến THCS.

Bước ngoặt đến vào năm lớp 8, khi giáo viên lịch sử khuyến khích em tham gia kỳ thi học sinh giỏi dành cho học sinh lớp 9. Dù phải thi vượt cấp, Đức vẫn giành giải nhất học sinh giỏi lịch sử cấp thành phố.

Từ đó, nam sinh dần tìm thấy niềm yêu thích với môn học này. Với Đức, học sử không chỉ là ghi nhớ sự kiện, mốc thời gian hay nhân vật mà quan trọng hơn là hiểu vì sao những sự kiện ấy xảy ra và những câu chuyện nào nằm phía sau.

Đức tiếp tục đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, trong đó có giải 3 học sinh giỏi thành phố môn lịch sử lớp 12 khi đang học lớp 11, giải nhì cuộc thi môn lịch sử của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Sau khi học lớp 9, Đức còn trúng tuyển vào 4 trường chuyên gồm Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn và Trường THPT chuyên Ngoại ngữ.

Những thành tích ấy cho thấy khả năng học tập nổi bật, nhưng điều Đức duy trì không chỉ là việc tích lũy giải thưởng. Đức có thói quen tìm hiểu những điều mình chưa biết, từ lịch sử một quốc gia, một tác phẩm văn học đến nguồn gốc của một giai điệu.

Với Đức, các lĩnh vực không nhất thiết phải nằm tách biệt trong những môn học riêng. Một bài quốc ca có thể dẫn đến câu chuyện lịch sử; một câu chuyện lịch sử có thể mở ra những vấn đề văn hóa, ngôn ngữ và con người.

6 năm chuẩn bị cho giấc mơ Olympia

Tình yêu của Đức với Đường lên đỉnh Olympia bắt đầu từ những năm học THCS. Khi còn nhỏ, Đức cho biết thích theo dõi các chương trình kiến thức trên truyền hình, đặc biệt là Ai là triệu phú. Sau khi xem trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 lúc đang học lớp 6, nam sinh bắt đầu nuôi ước mơ một ngày được đứng trên sân khấu cuộc thi.

Ước mơ ấy không dừng lại ở việc theo dõi chương trình qua màn hình. Đức dành nhiều năm tìm hiểu các dạng câu hỏi, xem lại những trận thi đấu cũ, tham gia các sân chơi mô phỏng Olympia và rèn luyện phản xạ.

"Em đã chuẩn bị cho Olympia suốt 6 năm", Đức chia sẻ khi nói về hành trình đi đến chung kết năm.

Trong quá trình chuẩn bị, nam sinh vẫn chú trọng việc học trên lớp, tham gia các kỳ thi học sinh giỏi và tìm cách kết nối kiến thức ở trường với những câu hỏi của Olympia. Đức kể có thói quen tự đặt câu hỏi để kiểm tra xem bản thân đã thực sự hiểu vấn đề hay chưa, đồng thời lưu lại những thông tin thú vị bắt gặp trong quá trình đọc và tìm hiểu.

Ở cuộc thi tuần, Đức giành 230 điểm và về nhì. Sang cuộc thi tháng, nam sinh tiếp tục bứt phá với 330 điểm, giành quyền bước vào cuộc thi quý 4.