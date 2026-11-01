Chung kết Đường lên đỉnh Olympia: Bứt phá phần thi tăng tốc

4 thí sinh trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 gồm: Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa, nhất quý 1), Lý Thái Dương (Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ, nhất quý 2), Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên, nhất quý 3), Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, nhất quý 4).



ẢNH: BTC

Theo thứ tự thi đấu, các thí sinh thi đấu từ vị trí 1 đến 4 lần lượt là: Quang Minh, Anh Đức, Gia Bảo, Thái Dương.

Phần thi khởi động bắt đầu hành trình chinh phục vòng nguyệt quế của 4 "nhà leo núi". Trong đó, phần khởi động riêng, mỗi thí sinh sẽ trả lời 6 câu hỏi. Và phần thi khởi động chung sẽ có 12 câu hỏi.

Khởi động riêng, mỗi thí sinh 6 câu hỏi. Quang Minh dành được 10 điểm. Anh Đức có 30 điểm. Gia Bảo được 30 điểm. Thái Dương giành 50 điểm.

Đến phần thi khởi động chung, Anh Đức và Thái Dương đã có những câu trả lời xuất sắc. Theo đó, sau phần thi khởi động, Quang Minh đứng ở vị trí cuối cùng với 10 điểm, Gia Bảo được 35 điểm. Anh Đức được 80 điểm đứng vị trí thứ nhì. Và Thái Dương dẫn đầu đoàn leo núi với 85 điểm.

Sau phần thi khởi động, Thái Dương chia sẻ cảm xúc: "Em rất vui khi có phần thi khởi động quá tuyệt vời".

Đến phần thi vượt chướng ngại vật, từ khoá gồm 5 chữ cái. Sau câu hỏi đầu tiên, Quang Minh, Anh Đức, Thái Dương trả lời chính xác, mỗi thí sinh có thêm 10 điểm.

Ngay sau câu hỏi thứ 2, tiếng chuông trả lời từ khoá đến từ Gia Bảo. Thí sinh đến từ Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa (trước đây là Ninh Thuận). Gia Bảo đưa ra từ khoá là "Tự học".

Câu trả lời là chính xác, giúp Gia Bảo có thêm điểm số quan trọng. Kết thúc phần thi vượt chướng ngại vật, số điểm của các thí sinh lần lượt là: Quang Minh được 20 điểm, Gia Bảo được 85 diểm, Anh Đức 90 điểm, Thái Dương được 95 điểm.

Phần thi tăng tốc là sự trở lại tuyệt vời của Quang Minh, khi liên tiếp là thí sinh có câu trả lời đúng và nhanh nhất.

Câu đầu tiên: Quang Minh có thêm 40 điểm, Anh Đức có thêm 30 điểm.

Câu thứ hai: Quang Minh có thêm 40 điểm, Thái Dương có thêm 30 điểm.

Câu thứ ba: Anh Đức có thêm 40 điểm, Gia Bảo có thêm 30 điểm, Quang Minh có thêm 20 điểm.

Câu cuối cùng: Gia Bảo có thêm 40 điểm, Anh Đức có thêm 30 điểm, Thái Dương có thêm 20 điểm, Quang Minh có thêm 10 điểm.

Sau phần thi tăng tốc: Quang Minh được 130 điểm, Thái Dương 145 điểm, Gia Bảo là 155 điểm, Anh Đức dẫn đầu với 190 điểm.

Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2026 được trao vòng nguyệt quế mạ vàng 24k, nhận thưởng 50.000 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng). Thí sinh giành giải nhì nhận 200 triệu đồng, hai giải ba 100 triệu đồng mỗi giải.