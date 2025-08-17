Món quà ý nghĩa đầu năm học mới cho học sinh miền núi ở Khánh Hòa

Sáng 16.8, không khí rộn ràng bao trùm điểm trường Tà Giang 2 (thuộc Trường TH và THCS xã Tây Khánh Sơn, Khánh Hòa), nơi 108 em học sinh vùng cao háo hức chờ đón chương trình thiện nguyện ý nghĩa nhân dịp đầu năm học mới.

Trong chương trình của nhóm STEAM Nha Trang cùng các nhà hảo tâm, toàn bộ 108 em học sinh điểm trường Tà Giang 2 đều nhận được những món quà thiết thực như cặp sách, dép, mũ, vở, sách giáo khoa và quần áo mới. Ngoài ra, chương trình còn trao tặng 50 suất quà an sinh, mỗi suất 250.000 đồng cho 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Tổng kinh phí cho chương trình thiện nguyện dành cho các em học sinh vùng cao gần 50 triệu đồng.

Nhiều phần quà ý nghĩa cho năm học mới được trao cho các em học sinh vùng núi Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Ngoài việc trao quà, các em còn được thưởng thức những tiết mục ảo thuật bí ẩn, tham gia giao lưu văn nghệ sôi động và các hoạt động văn hóa đọc bổ ích. Điều đặc biệt là các hoạt động trải nghiệm khám phá khoa học đã khơi dậy sự tò mò, háo hức của các em học sinh vùng cao. Những tiếng cười giòn tan, ánh mắt long lanh chứa đựng niềm vui và hy vọng đã tạo nên bầu không khí ấm áp, đầy ý nghĩa.

"Chúng tôi mong muốn mang đến cho các em không chỉ là những món quà vật chất mà còn là niềm vui, động lực học tập trong năm học mới", đại diện nhóm STEAM Nha Trang chia sẻ.

Toàn bộ 108 em học sinh điểm trường Tà Giang 2 đều nhận được những món quà thiết thực như cặp sách, dép, mũ, vở, sách giáo khoa và quần áo mới ẢNH: BÁ DUY

Bà Phạm Thị Thiên Ân, Hiệu trưởng Trường TH và THCS xã Tây Khánh Sơn, cho biết trường có 4 điểm trường, trong đó điểm trường Tà Giang 2 là điểm trường xa nhất. Các hộ gia đình ở đây chủ yếu là người đồng bào có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà đầu năm học này rất có ý nghĩa với các em học sinh ở đây.

Được thành lập từ năm 2021, nhóm STEAM Nha Trang quy tụ những thầy cô giáo, nhà khoa học, học sinh và phụ huynh có lòng thiện nguyện. Nhóm hoạt động với mong muốn chia sẻ, lan tỏa những bài học khoa học ứng dụng thực tiễn và những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội tiếp xúc, giao lưu.

Các em học sinh vùng cao được trải nghiệm khám phá khoa học thông qua chương trình ẢNH: BÁ DUY

"Cùng em vui bước đến trường" không chỉ là chương trình thiện nguyện thường niên mà còn là cầu nối yêu thương, mang đến cho các em học sinh vùng sâu, vùng xa của Khánh Hòa động lực cố gắng học tập. Từ những món quà thiết thực đến niềm vui được chia sẻ, chương trình hy vọng sẽ thắp lên ngọn lửa ước mơ, giúp các em vững bước trên con đường tri thức, trở thành những công dân có ích cho xã hội trong tương lai.