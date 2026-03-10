Mong chung tay hỗ trợ cô gái nghèo thực hiện ước mơ

Mỗi lần nghe ai đó hỏi: "Chừng nào con đi học sư phạm mẫu giáo?", Trân thường quay mặt chỗ khác. Có lúc, cô gái nhỏ bật khóc nức nở vì tủi thân.

Trân chuẩn bị thức ăn mang theo đi làm ẢNH: CẨM NHI

Trân sinh ra trong một gia đình nghèo. Cha mẹ ly hôn khi em mới 7 tuổi. Từ đó, Trân lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ và ông bà ngoại, nhưng thiếu vắng hơi ấm của người cha. Gia đình chỉ có gần một công đất trồng dừa với hơn chục cây, thu nhập bấp bênh. "Ông bà với mẹ chủ yếu đi làm thuê. Ai thuê gì làm nấy, nhưng bữa có việc, bữa không, chỉ đủ đắp đổi qua ngày", Trân kể, giọng nhỏ dần.

Năm tốt nghiệp THPT (năm học 2020 - 2021), Trân từng ấp ủ nộp hồ sơ học cao đẳng sư phạm mầm non. Làm cô giáo mầm non là ước mơ từ thuở bé của cô gái. Nhưng nhìn cảnh nhà chật vật, em đành gác lại, ra ngoài đi làm, mong phụ mẹ và ông bà lo trả nợ ngân hàng 40 triệu đồng mà gia đình mượn cách đó ít năm, và nghĩ rằng năm sau đi học, cũng không muộn.

Trước giờ đi làm, Trân tranh thủ làm việc nhà giúp mẹ ẢNH: CẨM NHI

Thế nhưng chỉ ít lâu sau, ông ngoại Trân bất ngờ ngã quỵ khi đi làm vườn và bị liệt người. Bà ngoại phải ở nhà chăm sóc ông. Một mình mẹ em với sức khỏe yếu, đi làm thuê chỉ được hơn 2 triệu đồng/tháng càng không thể lo xuể kinh tế gia đình. Ở tuổi 18, Trân chính thức gánh trên vai trách nhiệm mưu sinh. Em xin phụ bán quần áo cho một cửa hàng cách nhà khoảng 20 phút đi xe máy, thu nhập khoảng 3 - 5 triệu đồng mỗi tháng để phụ mẹ trả lãi ngân hàng và lo sinh hoạt gia đình. "Em nghĩ thôi cố gắng vài năm, khi ổn hơn sẽ đi học lại. Em vẫn nuôi ước mơ làm cô giáo mầm non", Trân nói.

Trân không kìm được nước mắt khi chia sẻ về ước mơ của mình

Nhưng khó khăn chưa dừng lại ở đó. Cách đây gần một tháng, bà ngoại Trân bị đột quỵ và qua đời. Ông ngoại mắc thêm bệnh viêm đường tiết niệu nặng. Mẹ Trân buộc phải nghỉ làm ở nhà chăm ông. Cả gia đình giờ đây chỉ còn trông chờ vào đồng lương của Trân. Em phải làm cật lực hơn nhưng vẫn không đủ trả nợ ngân hàng, lo thuốc men cho ông ngoại và trang trải cuộc sống. "Giờ em không thể nghỉ làm để đi học được nữa rồi. Mẹ và ông ngoại chỉ còn em là nguồn thu nhập. Trước đây em hy vọng cố gắng làm để dành chút tiền cho mẹ và ngoại ở nhà, rồi em đi học và tự lo cho mình. Nhưng giờ thì gần như em không thể đi…", Trân nghẹn ngào.

Trân thắp nén nhang cho bà ngoại trước khi đi làm ẢNH: CẨM NHI

Nhắc đến ước mơ của con gái, chị Nguyễn Ngọc Yến không cầm được nước mắt. "Tôi thương con lắm. Tôi cũng mong con thực hiện được ước mơ, nhưng một bên là cha già bệnh nặng, một bên là con. Tôi không thể bỏ bên nào. Tôi thấy mình bất lực quá…", chị Yến nói.

Chị Yến, mẹ của Trân, đang chăm sóc ông ngoại Trân ẢNH: CẨM NHI

Theo ông Lê Văn Đáo, Trưởng ấp Hưng Long, hoàn cảnh gia đình em Trân thuộc diện đặc biệt khó khăn. Các thành viên trong gia đình đều hiền lành, chịu thương chịu khó, nhưng cái nghèo và bệnh tật cứ bủa vây. Trước đây, gia đình từng được hỗ trợ xây nhà tình thương, song vì nhà nằm ở khu vực hẻo lánh, xa đường lớn, việc đưa ông ngoại đi bệnh viện rất bất tiện nên Trân buộc phải thuê nhà gần đường làng. Quyết định ấy giúp việc đi lại đỡ vất vả hơn, nhưng cũng khiến chi phí sinh hoạt đội lên, dồn thêm gánh nặng lên đôi vai của em.

Mong lắm những bàn tay sẻ chia, sự nâng đỡ kịp lúc của các nhà hảo tâm để ước mơ được làm giáo viên mầm non của Nguyễn Ngọc Trân không còn xa nữa…