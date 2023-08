Mong sớm có phụ cấp ưu đãi cho giáo viên

Như Thanh Niên đã thông tin, phát biểu kết luận Hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2023 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2023 - 2024, do Bộ GD-ĐT tổ chức vào chiều 18.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng vẫn còn tình trạng thừa, thiếu giáo viên (GV) cục bộ, bất cập giữa các cấp học giữa các địa bàn; nhiều địa phương chưa đảm bảo đủ định mức GV theo quy định; đặc biệt là GV mầm non và GV để thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông. Chính sách, chế độ đãi ngộ còn bất cập, chưa hấp dẫn, khó thu hút, giữ chân đội ngũ GV, nhất là nhân lực chất lượng cao ở các thành phố lớn hoặc các địa bàn khó khăn.



Thiếu giáo viên là thách thức của các trường khi bước vào năm học mới NHẬT THỊNH

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ, Bộ GD-ĐT và các địa phương phối hợp kiểm tra, rà soát tình hình tuyển dụng biên chế GV bổ sung cho các địa phương giai đoạn 2022 - 2026, bảo đảm nguyên tắc "có học sinh (HS) phải có GV đứng lớp". Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh nguyên tắc này phải phù hợp về sĩ số HS/lớp, phải làm tốt bài toán quy hoạch trường lớp, có hệ thống trường nội trú cho HS dân tộc, HS ở vùng sâu, vùng xa để không lãng phí nguồn lực.

Thủ tướng cho rằng vừa qua đã ban hành được chính sách tăng phụ cấp cho nhân viên y tế, lẽ ra cần phải "thừa thắng xông lên" để làm ngay việc tăng phụ cấp cho GV. Do vậy, thời gian tới các bộ, ngành cần đẩy nhanh hơn việc tăng phụ cấp cho GV.

Nhân dịp chuẩn bị năm học mới, Thủ tướng cũng gửi gắm chia sẻ và yêu cầu tới đội ngũ nhà giáo: "Nhiệm vụ "chấn hưng giáo dục", thực hiện sự nghiệp "trồng người" rất vẻ vang nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng thấu hiểu, chia sẻ và sẽ luôn đồng hành cùng giải quyết những khó khăn, thử thách của ngành giáo dục, cũng như của hơn 1 triệu thầy giáo, cô giáo đang ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp "trồng người"".

Giảm bớt áp lực cho giáo viên

Nói về sự vất vả của GV, là một GV, bạn đọc (BĐ) Minh Hải bày tỏ: "Từ phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng, chúng tôi rất mong các bộ, ngành cần đẩy nhanh hơn việc tăng phụ cấp cho GV. Nói thật, GV chúng tôi rất mong sớm có phụ cấp ưu đãi để có thêm động lực gắn bó với nghề hơn, đỡ vất vả hơn trong cuộc sống. Bên cạnh đó, mong Bộ GD-ĐT rà soát lại các công việc như sổ sách, giấy tờ, hội họp, hội thao, hội thi… và cả những việc "không tên", cái nào không cần thì bỏ bớt, để GV giảm bớt áp lực, dành nhiều công sức cho công việc giảng dạy".

Cùng là GV, BĐ có nickname 16152 chia sẻ: "Nhìn chung thu nhập GV cấp nào cũng không cao. Công việc của GV đối với các HS ở lứa tuổi nào cũng có mặt khó khăn riêng. Thế nhưng, bản thân tôi là GV THCS, tôi rất đồng ý với việc các GV ở cấp học thấp như mầm non, tiểu học nên được tăng mức đãi ngộ lên. Thậm chí hy vọng bảng lương của GV mầm non, tiểu học và THCS ngang nhau cũng được, thậm chí cao hơn cả THCS cũng được. Nhà không thể xây từ nóc, dạy trẻ phải nghiêm chỉnh từ bậc mầm non. Trao con vào tay các cô nhưng không cho các cô được sống ổn với nghề thì không được".

Trong khi đó, BĐ Nguyen Thu Hien thì cho rằng: "Thật sự các đơn vị hành chánh sự nghiệp lương đều thấp như nhau, ngành nào cũng đều phải chịu áp lực… Theo tôi, cần điều chỉnh tăng phụ cấp cho các GV dạy những môn không có cơ hội dạy thêm, các môn GV có dạy thêm thì cũng đỡ… Còn về việc thiếu GV, có thực tế nhiều SV sư phạm tốt nghiệp nhưng không được tuyển dụng".

Nhân viên trường học mong được… chú ý hơn

Nhiều BĐ cho rằng cần chú ý hơn đến những nhân viên trường học. Họ không phải là GV nhưng công tác trong ngành GD-ĐT, làm việc trong trường học, và ít được quan tâm như GV. BĐ Hương Hoàng cho biết: "Nhân viên chúng tôi học ĐH mà không được hưởng lương bằng bằng cấp, không được tính thâm niên, không được phụ cấp chức danh. Làm trong ngành gần 15 năm mà lương chỉ được có 4.673.000 đồng/tháng… Chúng tôi mong sao được mọi người quan tâm cũng giống như quan tâm đến GV".

Cùng ý kiến, BĐ mang nickname 30TSV cho biết thêm: "Nhân viên văn thư trường học như tôi lương còn thấp hơn nhiều so với GV. Không có có bất cứ một khoản phụ cấp nào. Làm 10 năm mà lương 4 triệu đồng/tháng, công việc thì làm bất kể buổi trưa và hay về sau 5 giờ chiều".

"Làm chung một cơ quan, thậm chí nhân viên trường học chúng tôi làm nhiều hơn GV đứng lớp (GV còn được nghỉ hè, nhân viên chúng tôi chẳng được nghỉ) mà toàn nghe tăng phụ cấp cho GV, không nghe tăng cho nhân viên. Cứ thấy nói tăng cường công nghệ, thiết bị dạy học, có mấy thứ đó thì GV dạy khỏe hơn, còn nhân viên chúng tôi càng khổ hơn. Lương nhân viên còn thấp hơn GV, sau này tuyển nhân viên càng khó hơn tuyển GV", BĐ có nickname 6wZi9ec ý kiến.