Mong tình thương không bị gián đoạn

Võ Ba
Võ Ba
15/12/2025 04:09 GMT+7

Đối với trẻ em vùng cao, một bữa cơm có thịt, có rau đôi khi là động lực lớn nhất để đến trường đều đặn. Với các em, bữa ăn ấy không chỉ là dinh dưỡng, mà còn là niềm hy vọng.

Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho vùng cao, vùng sâu, vùng biên giới. Hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú đã và đang được kêu gọi xã hội chung tay xây dựng tại các xã biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để mỗi trẻ em vùng cao, vùng xa đều có cơ hội học tập, sinh hoạt trong môi trường tốt hơn.

Chính vì thế, những dự án thiện nguyện hỗ trợ trẻ em đã trở thành chiếc cầu nối yêu thương giữa những tấm lòng ở miền xuôi và những mảnh đời lam lũ ở miền núi. Suốt nhiều năm, các dự án đã giúp hàng ngàn em nhỏ có thêm bữa cơm ngon để học hành, để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ.

Gần đây, một số dự án đang đứng trước những lùm xùm liên quan đến công tác quản lý và minh bạch tài chính. Sự thật thế nào vẫn phải chờ cơ quan chức năng kết luận. Nhưng một điều ai cũng nhìn thấy rõ: người chịu ảnh hưởng đầu tiên và nặng nhất không phải là ban quản lý, mà là những đứa trẻ đang dựa vào từng suất ăn mỗi ngày.

Chúng ta cần thẳng thắn: nếu các dự án thiện nguyện phải dừng lại vì bê bối của cá nhân, thì hàng trăm, hàng ngàn em nhỏ vùng cao sẽ mất đi nguồn hỗ trợ thiết yếu. Đây là thực tế không thể phủ nhận.

Những sai phạm, nếu có, thuộc về những người điều hành dự án. Lỗi của ai phải được xử lý đúng người, đúng mức. Nhưng trẻ em thì không thể phải gánh chịu hậu quả đó. Minh bạch là điều phải làm. Xử lý sai phạm là điều không thể né tránh. Nhưng bên cạnh quá trình đó cũng mong rằng hoạt động nuôi dưỡng trẻ em khó khăn không bị gián đoạn. Một bữa ăn dừng lại hôm nay có thể là một đứa trẻ bỏ học vào ngày mai. Một suất ăn bị cắt đi có thể là một ước mơ gãy giữa chừng.

Hãy để những bữa cơm ấm áp vẫn đến đúng nơi cần đến và hãy để ánh mắt trẻ thơ nơi núi rừng sáng lên niềm tin, khi các em biết rằng mình còn được quan tâm, còn được yêu thương.

Tôi có nhiều năm ở miền núi, nên hiểu về cuộc sống của các em. Những đứa trẻ vùng cao - với đôi mắt trong veo và ước mơ giản dị, đang cần nhiều hơn những vòng tay nâng đỡ. Giữa cái lạnh cắt da của núi rừng, một suất ăn đầy đủ không chỉ giúp các em no bụng, mà còn giữ cho hành trình tới trường không bị dang dở. Khi một dự án thiện nguyện vướng rắc rối, sự chung tay của cộng đồng chính là điểm tựa để các em không bị bỏ lại phía sau.

Mỗi tấm lòng, dù lớn hay nhỏ đều có thể trở thành hơi ấm gửi lên miền núi. Đó có thể là một bữa cơm cho trẻ, một đôi dép mới, một cái áo ấm, hay đơn giản là sự tin tưởng để những dự án thật sự nhân văn tiếp tục được duy trì. Khi nhiều người cùng góp một chút, chúng ta có thể đổi lấy cả tương lai của hàng ngàn em nhỏ.

Hãy để tình thương không bị gián đoạn, để những đứa trẻ nơi miền núi biết rằng dù xa xôi các em vẫn được sẻ chia và nâng đỡ. Sự chung tay hôm nay sẽ thắp lên hy vọng cho ngày mai.

Người cần chúng ta nhất vẫn là những đứa trẻ đang co ro trong giá lạnh vùng cao. Và mong rằng những dự án thiện nguyện - với những giá trị nhân văn và sự minh bạch đã được chứng minh sẽ tiếp tục được duy trì, tiếp tục đồng hành cùng trẻ em nghèo vùng cao. Để mỗi bữa cơm trao đi không chỉ là dinh dưỡng mà là niềm tin, thể hiện rằng lòng người vẫn ấm.

trẻ em hỗ trợ dự án Vùng cao thiện nguyện Tình thương
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
