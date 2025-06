Moon So Ri của 'Khi cuộc đời cho bạn quả quýt' cùng chồng đến Đà Nẵng

Nữ diễn viên Moon So Ri và đạo diễn Jang Joon Hwan tại sân bay Đà Nẵng ẢNH: DANAFF

Chiều 28.6, nữ diễn viên Moon So Ri và chồng - đạo diễn Jang Joon Hwan chính thức đặt chân tới Đà Nẵng tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần 3 (DANAFF III) diễn ra từ ngày 29.6 đến ngày 5.7. Sao phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt cùng bạn đời xuất hiện với trang phục giản dị, gần gũi. Sau chuyến bay dài, cặp đôi vẫn tràn đầy năng lượng, rạng rỡ.

Đây là lần thứ hai Moon So Ri đến Đà Nẵng tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng. Năm 2023, nữ diễn viên phim Phong hậu gây ấn tượng tại DANAFF với phong thái chuyên nghiệp, gần gũi cùng những chia sẻ truyền cảm hứng về điện ảnh Việt Nam.

Trong lần trở lại này, minh tinh 51 tuổi không chỉ đến giao lưu với khán giả mà còn đồng hành cùng đạo diễn Jang Joon Hwan - người đảm nhiệm vai trò chủ tịch ban giám khảo hạng mục Phim châu Á dự thi DANAFF III. Sự xuất hiện của bộ đôi tài năng không chỉ mang lại nhiều kỳ vọng cho mùa giải năm nay, mà còn cho thấy sức hút ngày càng lớn của DANAFF đối với những tên tuổi hàng đầu châu Á.

Cặp đôi rạng rỡ khi đặt chân đến Đà Nẵng ẢNH: DANAFF

Moon So Ri - gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn

Cả Moon So Ri lẫn Jang Joon Hwan đều là những tên tuổi tài năng của nền điện ảnh Hàn Quốc.

Moon So Ri sinh năm 1974, cô được biết đến với vai trò diễn viên, nhà làm phim. Nghệ sĩ kỳ cựu này từng tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh: Oasis, A Good Lawyer's Wife, Hahaha, In Another Country, The Handmaiden… gây tiếng vang tại các liên hoan phim uy tín quốc tế, từ Liên hoan phim Venice (Ý), Cannes (Pháp) cho đến Stockholm (Thụy Điển), Seattle (Mỹ)…

Moon So Ri bên cạnh IU, Park Hae Joon trong phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt ẢNH: NETFLIX

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng quen thuộc với khán giả Việt Nam cũng như quốc tế qua nhiều phim truyền hình ăn khách: The Legend, Huyền thoại biển xanh, Bờ vực của sự điên rồ, Phong hậu… Đầu năm 2025, minh tinh này thu hút sự chú ý khi vào vai trung niên của nữ chính trong bộ phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt gây sốt trên Netflix toàn cầu. Lối diễn xuất tinh tế, chân thực của Moon So Ri đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc: từ hạnh phúc, bình yên cho đến buồn đau, mất mát… để cùng khóc, cùng cười với nhân vật.

30 năm theo đuổi đam mê nghệ thuật, Moon So Ri giành được nhiều giải thưởng danh giá về diễn về diễn xuất. Từ những giải thưởng tại liên hoan phim hàng đầu thế giới cho đến những giải thưởng uy tín của Hàn Quốc như giải Rồng Xanh, Chunsa, Grand Bell…

Jang Joon Hwan đảm nhận vai trò quan trọng tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần 3 ẢNH: DANAFF

Về đời tư, Moon So Ri kết hôn với đạo diễn Jang Joon Hwan năm 2006 và có một con gái. Cặp đôi luôn hỗ trợ, đồng hành nhau trong sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng.

Jang Joon Hwan hơn vợ 4 tuổi và là đạo diễn có tiếng tại xứ kim chi. Nhà làm phim này ghi dấu ấn qua một số tác phẩm: Save the Green Planet!, Hwayi: A Monster Boy, 1987: When the Day Comes…