Moscow nói diệt hơn 600 quân Ukraine, Kyiv nói giành lại khu vực gần Kherson

Cũng theo phía Ukraine, các lực lượng Nga tiếp tục nã pháo dọc tuyến liên lạc ở tỉnh Donetsk và Tavria. Nga cũng cố gắng tiến quân ở các thành phố Lyman, Sieiverodonetsk và Popasna, thuộc miền đông Ukraine, nhưng dường như không thành công. Nga chưa có phản ứng gì về thông tin này.

Còn Bộ Quốc phòng Nga hôm 5.5 nói rằng các cuộc pháo kích vào các vị trí quân Ukraine trong tối 4.5 rạng ngày 5.5 đã tiêu diệt “hơn 600 tay súng và 61 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự”.

Bộ này cũng cho biết tên lửa Nga đã phá hủy thiết bị hàng không ở một sân bay miền trung và một kho đạn lớn ở TP. Mykolaiv ở miền nam Ukraine.

Hiện không thể xác thực các thông tin thiệt hại trên.

Về tình hình tại TP. Mariupol, trong thông tin gửi qua mạng Telegram, một chỉ huy tiểu đoàn Azov nói các lực lượng Ukraine đang có trận chiến “khó khăn, đẫm máu" với quân Nga trong khu vực nhà máy Azovstal ở Mariupol.

Một quan chức Ukraine hôm 4.5 nói quân Nga đã vào bên trong nhà máy, được xem là “pháo đài" cuối cùng của Ukraine ở TP. Mariupol do Nga kiểm soát, nhưng phía Ukraine vẫn liên lạc được với các binh sĩ ở đây.

Tuy nhiên, Điện Kremlin nói rằng không tổ chức tấn công mà chỉ ngăn chặn quân Ukraine tiến ra chiếm các hỏa điểm.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết có thêm 344 người đã được đưa ra khỏi Mariupol hôm 4.5. Phía Nga tuyên bố mở một đợt ngừng bắn 3 ngày từ ngày 5-7.5 để mở hành lang nhân đạo cho dân thường ra khỏi khu Azovstal.

Ở phía Nga, Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod hôm nay 5.5 khẳng định hai khu vực trong tỉnh bị pháo kích từ phía Ukraine. Ông nói không có thương vong liên quan dân thường. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Ukraine.

Trong một thông tin đáng lo ngại, hãng tin TASS hôm 5.5 dẫn lời Chỉ huy Trung tâm Quản lý quốc phòng Nga Mikhail Mizintsev nói quân Ukraine đã đưa lựu pháo D-30 và dàn phóng pháo phản lực đến các nhà máy xi măng và luyện than gần các khu dân cư đông đúc ở tỉnh Kharkiv thuộc miền đông Ukraine.





Ông Mizintsev nói rằng những nhà máy có nhiều bồn chứa chất lỏng chuyên dụng độc hại và nếu những các bồn bị phá hủy, hóa chất gây nhiễm độc cho khu vực, không khí và nguồn nước, dẫn tới nguy cơ nhiều người bị ngộ độc.

Ông Mizintsev còn nói rằng lực lượng Ukraine quyết khiêu khích lực lượng Nga khai hỏa đáp trả để đổ lỗi cho binh sĩ Nga về thương vong trong dân thường. Hiện chưa có phản ứng của phía Ukraine đối với cảnh báo từ ông Mizintsev.

Liên quan hỗ trợ quân sự của phương Tây dành cho Ukraine, báo The Hill hôm 4.5 dẫn lời một số quan chức Lầu Năm Góc cho hay hàng trăm quân nhân Ukraine hiện đang được huấn luyện về các hệ thống pháo, máy bay không người lái và radar tại nhiều địa điểm ở châu Âu.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby ngày 4.5 nói rằng mặc dù Nga đang cố gắng tấn công những cơ sở hạ tầng vận tải trọng yếu của Ukraine, Mỹ vẫn sẽ có khả năng thực hiện việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Hơn nữa, theo một bài báo trên tờ The New York Times, Mỹ còn đang cung cấp thông tin tình báo đã giúp các lực lượng Ukraine diệt khoảng 12 tướng Nga tính đến nay.

Sau bài viết của The New York Times, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC) đã bác bỏ thông tin mà cơ quan này cho là “vô trách nhiệm". Theo người phát ngôn NSC, "Mỹ cung cấp thông tin tình báo chiến trường để giúp người Ukraine bảo vệ đất nước. Chúng tôi không cung cấp thông tin tình báo với ý định hạ sát tướng Nga".

Phía Nga chưa có phản ứng sau thông tin này.

Liên quan đến các nỗ lực cấm vận Nga, giá dầu đã tăng mạnh sau khi EU công bố đề xuất cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Nga. Đề xuất này cần được các nước thành viên EU chấp thuận. Hiện CH.Czech và Bulgaria đang đề nghị được hưởng ngoại lệ từ lệnh cấm, trong khi Hungary và Slovakia muốn có thời gian chuyển tiếp 3 năm. Điện Kremlin nói đang xem xét nhiều khả năng phản ứng.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói ông sẽ thảo luận với lãnh đạo các nền kinh tế G7 về việc áp đặt thêm cấm vận lên Nga.