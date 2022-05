Chiến sự Ukraine tối 5.5: Pháo đài Azovstal dậy sóng

Giao tranh ở Azovstal?

Theo AFP, quân đội Ukraine ngày 5.5 nói Nga đang "cố gắng tiêu diệt" những binh sĩ Ukraine còn ẩn náu trong nhà máy thép Azovstal ở Mariupol. "Với sự hỗ trợ của máy bay, Nga tiếp tục tấn công để giành quyền kiểm soát nhà máy", quân đội Ukraine tuyên bố.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Nga thông báo sẽ bắt đầu ngừng bắn trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 5.5, để dân thường còn mắc kẹt trong nhà máy Azovstal có thể sơ tán. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5.5 cũng đã kêu gọi ngừng bắn để sơ tán phụ nữ và trẻ em khỏi các đường hầm dưới nhà máy thép Azovstal.

Trước đó, một chỉ huy tiểu đoàn Azov của Ukraine tại Azovstal ngày 4.5 cho biết giao tranh đẫm máu đang diễn ra bên trong nhà máy. Chỉ huy này cũng nói lực lượng Nga đã vào trong nhà máy này.

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 5.5 phủ nhận cáo buộc trên và nói lực lượng Nga vẫn tuân thủ lệnh không tấn công Azovstal mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trước đó.

Giao tranh cũng đang tiếp tục ở các khu vực khác ở miền đông Ukraine. Tỉnh trưởng Pavlo Kyrylenko của Donetsk cho biết ít nhất 25 dân thường bị thương trong một cuộc tấn công của Nga vào thành phố Kramatorsk đêm 4.5. Trong khi đó, Tỉnh trưởng Serhiy Gaidai của Luhansk nói 5 dân thường đã thiệt mạng do pháo kích trong 24 giờ qua.

Nga chưa lên tiếng về các thông tin này.

Nga tiêu diệt nhiều mục tiêu ở Ukraine

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga ngày 5.5 thông báo pháo binh của nước này đã tấn công nhiều vị trí và mục tiêu của Ukraine trong đêm, tiêu diệt hơn 600 "người theo chủ nghĩa dân tộc" cùng 61 hệ thống vũ khí và thiết bị quân sự.

Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố nước này đã dùng tên lửa phá hủy thiết bị hàng không tại sân bay Kanatovo ở tỉnh Kirovohrad, miền trung Ukraine và một kho đạn lớn ở thành phố Mykolaiv thuộc miền nam Ukraine. Ukraine chưa xác nhận các thông tin này.

Moscow thách thức tình báo phương Tây

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 5.5 tuyên bố dù Mỹ, Anh và các nước NATO khác đang "liên tục" cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine, điều này sẽ không ngăn được Nga đạt được các mục tiêu quân sự ở đó.

Ông Peskov cho rằng điều này và việc phương Tây cung cấp vũ khí "không góp phần vào việc giúp Nga hoàn thành nhanh chóng chiến dịch, nhưng đồng thời cũng không có khả năng cản trở việc Nga đạt được các mục tiêu đã đề ra".





Khi được hỏi về những biện pháp Nga có thể thực hiện để đáp trả, ông Peskov nói: "Tất nhiên, quân đội Nga đang làm bất cứ điều gì cần thiết trong tình huống này".

Các phát biểu này được đưa ra sau khi tờ The New York Times đưa tin Mỹ đã cung cấp thông tin tình báo giúp lực lượng Ukraine giết hàng chục tướng lĩnh Nga. Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã nói bản tin này là "vô trách nhiệm" và Mỹ chỉ cung cấp thông tin để Ukraine bảo vệ đất nước mình.

Nga trục xuất nhà ngoại giao Đan Mạch

Bộ Ngoại giao Nga ngày 5.5 cho biết Moscow đã trục xuất 7 nhân viên của Đại sứ quán Đan Mạch ở Nga để đáp lại động thái tương tự của Copenhagen vào tháng trước, theo Reuters. Cơ quan này tuyên bố việc Đan Mạch công khai chống Nga đang gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ song phương và Nga có quyền thực hiện các biện pháp để đáp trả.

Bộ Ngoại giao Đan Mạch xác nhận họ đã được thông báo rằng 4 nhà ngoại giao và 3 nhân viên tại đại sứ quán nước này họ ở Moscow sẽ bị trục xuất.

Tháng trước, Đan Mạch đã trục xuất 15 nhân viên tại đại sứ quán Nga ở Copenhagen sau cáo buộc liên quan dân thường thiệt mạng ở thị trấn Bucha của Ukraine. Nga đã phủ nhận cáo buộc và tố phương Tây dàn dựng vụ việc để giảm uy tín của Nga.

Đàm phán gặp khó khăn

Hãng thông tấn TASS ngày 5.5 dẫn lời nghị sĩ Nga Leonid Slutsky, người đang tham gia đàm phán với Ukraine, cho biết hoạt động đàm phán đang rất khó khăn. Ông Slutsky cáo buộc các đại diện của Ukraine đã "đổi ý và quay lưng" với các thỏa thuận hiện đã đạt được.

"Tôi là một trong bốn nhà đàm phán từ phía Nga. Tuy nhiên, hiện rất khó để đàm phán với Kyiv. Ukraine đã đi đến thỏa thuận với chúng tôi, nhưng sau đó lại đổi ý", ông Slutsky nói.