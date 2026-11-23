Khi tìm mua một chiếc TV mới, nhiều người thường chỉ chú trọng vào loại công nghệ màn hình trên TV đó như OLED hay QLED. Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng không kém mà người dùng cần lưu ý là số lượng cổng HDMI.

Đừng để việc thiếu cổng HDMI ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng TV ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Nghe có vẻ bất ngờ, nhưng thực tế cho thấy số lượng cổng HDMI có thể ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm sử dụng của người dùng. Nếu chiếc TV chỉ có vài cổng hoặc không đủ để đáp ứng nhu cầu, người dùng sẽ phải thường xuyên cắm và rút thiết bị, việc làm không chỉ bất tiện mà còn có thể làm hỏng cổng.

Theo SlashGear, các chuyên gia khuyên rằng người dùng nên chọn TV mới có ít nhất ba cổng HDMI, nhưng bốn cổng sẽ là lựa chọn lý tưởng hơn, đặc biệt khi số lượng thiết bị kết nối ngày càng tăng. Người dùng có thể có đầu thu vệ tinh, máy chơi game, đầu phát Blu-ray, thiết bị phát trực tuyến, soundbar và nhiều thiết bị khác, vốn đều cần sử dụng cổng HDMI. Dĩ nhiên, số lượng cổng cần thiết còn phụ thuộc vào cấu hình thiết bị của gia đình, như một số người chỉ cần hai cổng là đủ, trong khi những người khác có thể cần ít nhất bốn cổng.

Đừng xem thường loại cổng HDMI trên TV

Ngoài số lượng, loại cổng HDMI cũng là một chi tiết rất quan trọng. Cổng HDMI 2.0 và HDMI 2.1 có sự khác biệt lớn về băng thông. HDMI 2.1 hỗ trợ độ phân giải 4K ở tần số quét 120 Hz và 8K ở tần số quét 60 Hz, cùng với nhiều tính năng hỗ trợ chơi game. Nếu kết nối máy chơi game hoặc muốn có chất lượng video tốt nhất khi phát trực tuyến, việc sử dụng đúng cổng HDMI là rất cần thiết. Đừng quên rằng người dùng cũng cần có cáp HDMI phù hợp để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất.

Bên cạnh đó, các cổng HDMI ARC (Audio Return Channel) và HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) cũng hữu ích để kết nối loa soundbar và các thiết bị âm thanh khác. Cổng HDMI ARC cho phép truyền âm thanh đến loa soundbar qua cáp HDMI, và khi không sử dụng cho âm thanh, nó cũng có thể hoạt động như một đầu vào HDMI thông thường.

Cuối cùng, ngay cả khi hệ thống hiện tại của người dùng không cần thêm cổng hay tính năng nào, hãy luôn cân nhắc khả năng bổ sung thiết bị trong tương lai. Việc chuẩn bị cho tương lai là rất quan trọng, đặc biệt vì TV có tuổi thọ cao và không thường xuyên được thay thế.