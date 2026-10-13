Những món đồ công nghệ cũ nên loại bỏ thay vì cất giữ?

Hiện nay nhiều người phụ thuộc vào các thiết bị công nghệ để giải trí và tiện nghi hằng ngày, dẫn đến việc có thể giữ lại những sản phẩm công nghệ cũ, như tai nghe hay máy chơi game, ngay cả khi đã mua đồ thay thế nhằm "dự phòng".

Tuy nhiên, để duy trì một ngôi nhà gọn gàng, bạn cần thừa nhận rằng một số thiết bị điện tử không còn sử dụng nên được loại bỏ hoặc ít nhất là trao cho người thực sự cần, đặc biệt là 5 món đồ công nghệ cũ kỹ dưới đây.

Không quá ngạc nhiên với việc nhiều người cất giữ các thiết bị điện tử cũ dù không còn sử dụng ẢNH: TẠO TỪ GEMINI

Tai nghe

Hãy kiểm tra tủ quần áo, gầm bàn làm việc và kệ TV, bạn có thể tìm thấy ít nhất một cặp tai nghe cũ đã không sử dụng trong nhiều năm. Chúng có thể bị đứt dây, hỏng loa hoặc bong tróc đệm tai. Những món đồ này chỉ chiếm chỗ mà không có khả năng được sử dụng lại. Nếu tai nghe có dây cũ không còn giá trị, bạn có thể vứt chúng đi. Nhưng với tai nghe Bluetooth hoặc không dây, bạn nên mang chúng đến địa điểm tái chế pin chuyên dụng để đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường.

Máy tính bảng

Với kích thước nhỏ gọn, máy tính bảng thường được ưa chuộng cho công việc, chơi game và xem TV. Tuy nhiên, chúng dễ trở nên lỗi thời và bị bỏ xó do không phải ai cũng sử dụng chúng thường xuyên như điện thoại thông minh. Máy tính bảng cũ có thể là lựa chọn tuyệt vời để quyên tặng, giúp nhiều người tiếp cận công nghệ. Trước khi tặng, hãy đảm bảo xóa sạch mọi thông tin cá nhân bằng cách khôi phục cài đặt gốc, tương tự như cách bạn xử lý điện thoại thông minh cũ.

Máy chơi game

Những người đam mê game thường có tình cảm đặc biệt với các máy chơi game cổ điển, khiến việc chia tay với chúng trở nên khó khăn. Với việc Gen Z đang chuyển từ chơi game trực tuyến sang các phương tiện vật lý, việc giữ lại các hệ thống dựa trên băng và đĩa đang trở thành xu hướng. Tuy nhiên, bạn cần tự hỏi: "Liệu mình có thực sự muốn cắm lại chiếc máy chơi game cũ này không?". Nếu câu trả lời là không, hãy dọn dẹp nó khỏi nhà bạn. Thay vì vứt bỏ, hãy cân nhắc bán lại, vì máy chơi game là một trong những thiết bị công nghệ có giá trị bán lại cao.

Thích thú máy tính chơi game tí hon tự lắp ráp

Cáp sạc

Việc nhiều gia đình hiện nay có một ngăn kéo chứa đầy dây cáp như USB, HDMI, Ethernet và nhiều loại khác là điều có vẻ không quá bất ngờ. Việc giữ lại những dây cáp này thường chỉ làm tăng thêm sự lộn xộn. Hầu hết thiết bị điện tử đều đi kèm với cáp tốt nhất cho chuẩn sạc hoặc kết nối của chúng. Do đó, những sợi cáp cũ kỹ bám bụi thường không còn giá trị sử dụng. Nếu không còn nhớ nổi công dụng của chúng, tốt nhất là nên loại bỏ chúng để giữ cho không gian sống của bạn luôn gọn gàng.

Thiết bị nhà thông minh

Chủ nhà hiện đại thường tận hưởng tiện nghi từ các thiết bị nhà thông minh như trợ lý giọng nói, bộ điều chỉnh nhiệt tự động và ổ cắm điện thông minh. Tuy nhiên, những thiết bị này có thể trở nên lỗi thời do công nghệ phát triển nhanh chóng hoặc nhà sản xuất ngừng hỗ trợ. Để ngôi nhà thông minh hoạt động hiệu quả, bạn cần cập nhật hệ sinh thái của mình. Hãy chú ý đến chương trình thu mua thiết bị cũ của các thương hiệu để đổi lấy sản phẩm mới. Hãy hành động nhanh chóng để thu hồi giá trị từ những thiết bị công nghệ cũ thay vì vứt chúng đi.