Một công an viên ở Bình Định bị tố nợ nần

Thời gian qua, một số người dân tố cáo ông N.H.Ph (công an viên xã Canh Thuận) nợ nần nhiều năm nhưng không chịu trả nợ.

Theo ông P.V.L (ở TP.Quy Nhơn, Bình Định), năm 2021, ông Ph. vay của ông L. 410 triệu đồng để làm ăn, với lãi suất và thời gian trả hai bên tự thỏa thuận bằng miệng. Đến tháng 5.2021, ông Phong có trả cho ông L. 70 triệu đồng.

Sau đó, ngày 29.5.2021, ông L. và ông Ph. có làm giấy mượn tiền (viết bằng tay có chữ ký của ông Ph.) với nội dung ông Ph. mượn của ông L. 360 triệu đồng (đã trừ số tiền ông Ph. trả trước đó và lãi suất), đến ngày 1.12.2021 ông Ph. sẽ hoàn trả đủ số tiền đã mượn của ông L. Nếu vi phạm thời gian hoàn trả số tiền trên, phải chịu bồi thường hoặc thế chấp tài sản để đảm bảo số tiền đã mượn. Nếu có gì sai trái sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tuy nhiên đến nay, ông Ph. vẫn không chịu trả nợ. Ông L. nhiều lần tìm nhưng ông Ph. tránh mặt, cũng không cam kết hay hứa hẹn khi nào sẽ trả.

Ngoài ông L., ông Ph. còn vay một người khác 530 triệu đồng từ năm 2018 nhưng đến nay vẫn chưa trả. Người này đã làm đơn tố cáo ông Ph. đến Công an H.Vân Canh. Nhận được đơn tố cáo, Công an H.Vân Canh chuyển đơn đến Trưởng công an xã Canh Thuận để xem xét, giải quyết theo quy định.

Ngày 8.7.2022, Công an xã Canh Thuận có thông báo về việc xác nhận đơn của người tố cáo đủ điều kiện và được thụ lý giải quyết. Đến nay, ông Ph. vẫn chưa trả nợ cho người cho vay nói trên và còn cắt đứt mọi liên lạc.

Đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết: "Việc cán bộ công an nợ nần gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của chiến sĩ công an. Chúng tôi đã chỉ đạo kỷ luật. Bây giờ đã bị kỷ luật rồi, vài bữa bị người ta kiện tiếp thì sẽ bị kỷ luật tiếp. Nếu trong một năm, cán bộ công an bị kỷ luật hai lần sẽ cho ra khỏi ngành. Còn việc nợ nần cá nhân của ông Ph., ông này phải trả".

Trước đó, trong năm 2022, chi bộ xã Canh Thuận cũng đã kiểm điểm về mặt đảng đối với ông N.H.Ph vì liên quan đến nợ nần.