Một công cụ tiện lợi trên iPhone thường bị bỏ quên

Theo Engadget, khi cần đo kích thước một vật thể, thước dây truyền thống vẫn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nếu không có thước dây bên mình, người dùng iPhone có thể tận dụng ứng dụng Đo tích hợp sẵn, vốn sử dụng camera, đặc biệt là công nghệ LiDAR trên các mẫu Pro, để thực hiện công việc này.

Cảm biến LiDAR giúp các mẫu iPhone Pro từ dòng iPhone 12 trở về sau phát huy hết sức mạnh của ứng dụng Đo ẢNH: K. VĂN

Ra mắt vào năm 2018, ứng dụng Đo của Apple không được quảng bá rộng rãi và thường bị người dùng bỏ qua trong thư mục Tiện ích. Tuy nhiên, ứng dụng này có mặt trên tất cả các mẫu iPhone từ iPhone 6s và iPhone SE thế hệ đầu tiên trở đi. Nếu đã xóa ứng dụng, người dùng hoàn toàn có thể tải lại từ App Store.

Đặc biệt, các mẫu iPhone Pro từ iPhone 12 Pro về sau được trang bị máy quét LiDAR giúp đo độ sâu và nâng cao độ chính xác của ứng dụng. Tính năng này cho phép người dùng đo chiều cao tức thì của người, tự động khớp các đường hướng dẫn và lưu lại danh sách các phép đo.

Cách sử dụng ứng dụng Đo trên iPhone

Khi mở ứng dụng, người dùng cần di chuyển điện thoại từ từ để lập bản đồ môi trường xung quanh. Sau khi quét xong, chỉ cần chạm vào đầu của vật thể cần đo và nhấn nút +, sau đó di chuyển camera đến đầu kia và nhấn + lần nữa để hiển thị chiều dài trên màn hình. Người dùng có thể lưu ảnh chụp màn hình và sử dụng các tính năng khác như đo kích thước hình chữ nhật và kiểm tra độ nghiêng.

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Ứng dụng Đo rất hữu ích trong nhiều tình huống, từ việc kiểm tra kích thước hành lý xách tay tại sân bay đến việc so sánh kích thước đồ nội thất khi mua sắm. Tuy nhiên, Apple khuyến cáo ứng dụng hoạt động tốt nhất với các vật thể có cạnh rõ ràng trong khoảng cách từ 60 cm đến 3 m và không thể thay thế hoàn toàn thước dây cho các dự án quan trọng.

Đáng chú ý, đối thủ của iPhone là điện thoại Android không có ứng dụng đo lường chính thức nào tương đương với ứng dụng Đo từ Apple. Mặc dù Google từng phát triển một ứng dụng nhưng đã ngừng hỗ trợ từ năm 2021. Samsung cũng có ứng dụng Quick Measure, nhưng sẽ ngừng hoạt động vào cuối năm 2026. Ngay cả khi người dùng Android có thể tìm kiếm các ứng dụng bên thứ ba, vẫn thường gặp phải quảng cáo và hạn chế về tính năng khi so sánh với ứng dụng của Apple.

Với những thông tin trên, hy vọng rằng người dùng iPhone có thể tận dụng ứng dụng Đo để thực hiện các phép đo nhanh chóng và tiện lợi. Đối với người dùng Android, họ có thể cần phải quay về với phương pháp truyền thống.