Một công ty ở TP.HCM đóng cửa, nợ lương, BHXH: Quyền lợi lao động ra sao?

BHXH TP.HCM cho biết Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hoàng Sinh (Công ty Hoàng Sinh) đã trích nộp BHXH đến hết tháng 3.2023. Đến tháng 7.2026, số tiền công ty còn nộp thiếu là hơn 33,8 tỉ đồng, trong đó tiền lãi chậm đóng hơn 5,76 tỉ đồng. Thông tin được nêu trong văn bản BHXH TP.HCM trả lời báo chí ngày 31.10.

Theo BHXH TP.HCM, để bảo vệ quyền lợi người lao động tại doanh nghiệp nợ đọng kéo dài, cơ quan BHXH đã chủ động hỗ trợ xác nhận sổ đến thời điểm công ty hoàn thành trích nộp cho 837 trường hợp. Còn 454 trường hợp chưa được xác nhận quá trình tham gia.

Trong số này, 152 người bắt đầu tham gia BHXH sau tháng 3.2023, thời điểm doanh nghiệp đã đóng BHXH đến đó. Đối với 302 trường hợp còn lại, công ty chưa gửi danh sách đề nghị xác nhận quá trình đóng BHXH. Hiện BHXH cơ sở Bình Dương đang tiếp tục đôn đốc doanh nghiệp thực hiện.

Văn bản cũng cho biết Công ty Hoàng Sinh đã giảm toàn bộ lao động từ tháng 1.2026. Trước đó, doanh nghiệp cam kết thanh toán khoản nợ nhưng không thực hiện. BHXH đã cung cấp hồ sơ liên quan cho Viện KSND khu vực 15; tại buổi làm việc liên ngành ngày 29.7.2026, đại diện công ty vắng mặt và không gửi văn bản nêu lý do.

Người lao động vẫn có thể đóng BHXH tại nơi làm việc mới

BHXH TP.HCM hướng dẫn người lao động đã được đơn vị cũ báo giảm, khi làm việc tại nơi mới và thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc thì đơn vị mới có trách nhiệm đăng ký, đóng BHXH theo mã số đã cấp.

"Việc công ty cũ còn nợ tiền đóng BHXH không làm mất quyền tham gia tại doanh nghiệp mới", BHXH TP.HCM nhấn mạnh.

Khi người lao động nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, cơ quan BHXH sẽ xác nhận thời gian tham gia BHXH đến thời điểm doanh nghiệp đã đóng. Nếu thu hồi được số tiền còn nợ, cơ quan BHXH sẽ xác nhận bổ sung thời gian đóng và điều chỉnh mức hưởng các chế độ theo quy định. Người lao động có thể liên hệ cơ quan BHXH quản lý doanh nghiệp cũ để được hướng dẫn rà soát quá trình tham gia.

Đối với trường hợp doanh nghiệp nợ BHXH khiến người lao động bị ảnh hưởng quyền lợi thai sản, BHXH TP.HCM cho biết doanh nghiệp phải bồi thường khoản trợ cấp bị thiệt hại. Nếu doanh nghiệp không đóng bù và bồi thường, người lao động có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện để bảo vệ quyền lợi theo quy định pháp luật.